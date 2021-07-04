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Месси обошёл Роналду по количеству голов со штрафных

04 июля 2021, 08:25
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 0Логотип футбольный клуб ЭквадорЭквадорМатч завершен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отличился ударом со штрафного в матче 1/4 финала Кубка Америки с Эквадором.

Таким образом, футболист забил уже 58-й гол за карьеру прямым ударом со штрафного за национальную команду и клуб.

По этому показателю Месси превзошел форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду (57).

Недавно Месси обогнал Роналду по количеству голов со штрафных за клубную карьеру.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Бато Дондоков (раскрыть)
05 июля в 09:33
Так его называть тоже не совсем корректно, но это лучше того варианта.
Бато Дондоков
Бато Дондоков ответ Jack_riсher (комментарий удален) (раскрыть)
05 июля в 08:48
Почему гомик-то? Гномик.
Brooklyn888
Brooklyn888
04 июля в 17:26
Ещё многое поменяется ) хотя и вправду многие считали королем штрафных ,что-то явление не очень понятное ))😅
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин. ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
04 июля в 14:16
Так Месси начал бить штрафные регулярно только когда из клуба ушел Хави, в то время как Криштиану всегда бил штрафные в своих командах.
Жасур Баратов
Жасур Баратов ответ Шишанутый (раскрыть)
04 июля в 13:43
Месси не когда не говорить что он лучше отличии от Кристина
aigaziFIGHTER
aigaziFIGHTER ответ bsww (раскрыть)
04 июля в 13:42, ред.
Факты персофанкам не интересны. Для них человек, забивший на этом Евро 3 гола с пенальти, 2 в пустые - вершина футбольного мастерства.
SonicStar
SonicStar ответ Шишанутый (раскрыть)
04 июля в 13:27
Ты посмотри, сколько Роналду бил штрафные и сколько Месси. У Месси процент намного выше
bsww
bsww ответ Jack_riсher (комментарий удален) (раскрыть)
04 июля в 12:58
У Португалии есть отборы на ЧМ, ЧЕ, сам ЧМ и ЧЕ, а также есть лига наций. У аргентины только отбор на ЧМ и кубок Америки, который в последние годы стал чаще проводиться
Шишанутый
Шишанутый
04 июля в 12:45
Хаха гном всего лишь на 1 гол обошол Рона и это притом что Роналду последнее годы раз учился бить штрафные а про Месську кричат якобы чуть ли он не лучший в мире исполнитель штрафных но разница всего в 1 мяч.
abramjan
abramjan
04 июля в 12:11
    kts99
    kts99
    04 июля в 12:05, ред.
    Ну дак он лучше
    faneng
    faneng
    04 июля в 11:45
    Тут на Соккере один человек говорит, что проблема не в Роналду, проблема в том, что сейчас вообще стали мало забивать со штрафных и дальними ударами. Вообще это верно, на этом Евро, кажется, еще ни один гол не забит со штрафных. Но! Посмотрите на дальние удары Погба, Инсинье, Шика. Где такие голы у Роналду?
    И посмотрите на Месси: он уже два гола на этом Кубке Америки забил со штрафных. Значит, можно, значит, не такие уж плохие нынче мячи, чтобы ими нельзя было забивать со штрафных!
    Олег Гусов
    Олег Гусов
    04 июля в 11:26
    А ещё месси обошел Роналду по количеству голов правой ногой и головой !))))))
    Бубнин
    Бубнин
    04 июля в 11:04, ред.
    Интереснее на процент удачных штрафных посмотреть, чем на количество. Месси наверняка пробивает раза в 2 точнее.
    Zenit_84
    Zenit_84
    04 июля в 10:21
    Расстроил Кристинку этим
    stanichnik
    stanichnik
    04 июля в 10:11
    Сколько будут играть - столько и будет длиться это соперничество.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    04 июля в 10:04, ред.
    Кстати, соккер, почему Патрик Шик, который забил 5 голов 0 голевых передач в 5ти матчах, стоит на первом месте, а Роналду, который забил те же 5 голов+ 1 голевая в 4х матчах, стоит на втором?
    И почему у игрока Реала - Давида Алабы указан клуб Бавария?
    112910415
    112910415
    04 июля в 09:55
    И это радует
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    04 июля в 09:32
    Ничего себе, только сейчас этот нахваленный обошёл Роналду по штрафным???
    А говорили, что он гений штрафных ударов и т.д. и т.п.
    Роналду вообще плохо бьёт со штрафного, а Месси только сейчас смог обойти его, когда Роналду уже почти на пенсии.
    ZjzoRe
    ZjzoRe
    04 июля в 09:14
    зато по левым пенкам и замыканиям в пустые Криштиану никогда никто не обойдет
    ermak6848
    ermak6848
    04 июля в 09:05
    порадовал Мессии..
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    04 июля в 09:02
    Но ему никогда не обогнать Дзюбу по выигранным верховым единоборствам.
    eleven LC
    eleven LC
    04 июля в 08:58
    Месси молодец
    Роналду молодец
    Все молодцы
    КЭТиК
    КЭТиК
    04 июля в 08:56
    Тут соперничество будет до самой пенсии.
    swed27
    swed27
    04 июля в 08:37
    Это соперничество войдет в историю мирового футбола
    shlomo
    shlomo
    04 июля в 08:27
    Постоянное соревнование двух "монстров"...:)
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