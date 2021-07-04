Месси обошёл Роналду по количеству голов со штрафных

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отличился ударом со штрафного в матче 1/4 финала Кубка Америки с Эквадором.
Таким образом, футболист забил уже 58-й гол за карьеру прямым ударом со штрафного за национальную команду и клуб.
По этому показателю Месси превзошел форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду (57).
Недавно Месси обогнал Роналду по количеству голов со штрафных за клубную карьеру.
И посмотрите на Месси: он уже два гола на этом Кубке Америки забил со штрафных. Значит, можно, значит, не такие уж плохие нынче мячи, чтобы ими нельзя было забивать со штрафных!
И посмотрите на Месси: он уже два гола на этом Кубке Америки забил со штрафных. Значит, можно, значит, не такие уж плохие нынче мячи, чтобы ими нельзя было забивать со штрафных!
И почему у игрока Реала - Давида Алабы указан клуб Бавария?
И почему у игрока Реала - Давида Алабы указан клуб Бавария?
А говорили, что он гений штрафных ударов и т.д. и т.п.
Роналду вообще плохо бьёт со штрафного, а Месси только сейчас смог обойти его, когда Роналду уже почти на пенсии.
А говорили, что он гений штрафных ударов и т.д. и т.п.
Роналду вообще плохо бьёт со штрафного, а Месси только сейчас смог обойти его, когда Роналду уже почти на пенсии.
Роналду молодец
Все молодцы
Роналду молодец
Все молодцы