Месси обошёл Роналду по количеству голов со штрафных

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04 июля 2021, 08:25

Нападающий сборной Аргентины отличился ударом со штрафного в матче 1/4 финала Кубка Америки с Эквадором.

Таким образом, футболист забил уже 58-й гол за карьеру прямым ударом со штрафного за национальную команду и клуб.

По этому показателю Месси превзошел форварда «Ювентуса» и сборной Португалии (57).

Недавно Месси обогнал Роналду по количеству голов со штрафных за клубную карьеру.