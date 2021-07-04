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Англия сыграет в полуфинале Евро впервые с 1996 года

04 июля 2021, 00:06
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина0 : 4Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Сборная Англии разгромила команду Украины (4:0) в 1/4 финала Евро-2020.

Таким образом, английская сборная сыграет в полуфинале чемпионата Европы впервые с 1996 года. В розыгрыше того года Англия проиграла Германии, будущему победителю того Евро.

В полуфинале англичане сыграют с главным открытием Евро.

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Feanor1993
Feanor1993 ответ Little Caprice (раскрыть)
04 июля в 13:36
Прививки-отличная профилактика, чипирования бояться глупо. 5G ???? понятия не имею, что это. Теневое правительство это миф, они давно внаглую беспредельничают. Англичане - нация которая принесла человечеству наибольшее количество бед.
Глупо отрицать, что они правят балом не только в Европе, но и мире в целом. Их лига становится, как НХЛ, а тренера и сборная бездарные. Неувязка с лигой выходит, вот и порешали в кулуарах подарить им ещё один домашний финал. Уверен и свистуна зарядят.
Пока мой прогноз верен, а многие тут писали, что Англия ни о чем. С ними я согласен, но нужно учитывать админресурс.)
Little Caprice
Little Caprice ответ Feanor1993 (раскрыть)
04 июля в 11:34
Прививки - чипированное зло, 5G - убивает, миром правит теневое правительство, ЧЕ подстроен под англичан....
Телогрейка
Телогрейка
04 июля в 08:19
    Feanor1993
    Feanor1993
    04 июля в 07:17, ред.
    Как я и писал ранее, этот ЧЕ разыгрывается под сборную Англии, единственный титул которой принесла ошибка Тофика Бахрамова в 1966 году. Чудесным образом сошли с дистанции Португалия, Германия, Франция. Дания сольёт англичанам, ведь её сборники трудятся в АПЛ. Италию явно пытались засудить с Бельгией. Надеюсь победитель пары Италия-Испания вопреки беспределу поставит на место, возомнивших себя родоначальниками футбола.
    swed27
    swed27
    04 июля в 05:02
    Пора бы и выиграть Евро
    fanliverpoolfan llll
    fanliverpoolfan llll ответ juvenale (раскрыть)
    04 июля в 02:15
    По делу прошли в полуфинал Германии я Украина очень сильные сборные
    juvenale
    juvenale
    04 июля в 00:31
    все подстроили чтобы они наконец-то выиграли)))практически все игры дома + с сеткой свезло
    mihaluch
    mihaluch
    04 июля в 00:23
    Англичане имеют большой шанс сыграть в финале.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    04 июля в 00:11
    Этот чемпионат для англичан получился домашним. Если ничего не путаю, полуфинал(ы?) и финал пройдут на Уэмбли. Мельком где то видел, не вникал...
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