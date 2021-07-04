Англия сыграет в полуфинале Евро впервые с 1996 года

Сборная Англии разгромила команду Украины (4:0) в 1/4 финала Евро-2020.
Таким образом, английская сборная сыграет в полуфинале чемпионата Европы впервые с 1996 года. В розыгрыше того года Англия проиграла Германии, будущему победителю того Евро.
В полуфинале англичане сыграют с главным открытием Евро.
Глупо отрицать, что они правят балом не только в Европе, но и мире в целом. Их лига становится, как НХЛ, а тренера и сборная бездарные. Неувязка с лигой выходит, вот и порешали в кулуарах подарить им ещё один домашний финал. Уверен и свистуна зарядят.
Пока мой прогноз верен, а многие тут писали, что Англия ни о чем. С ними я согласен, но нужно учитывать админресурс.)
Глупо отрицать, что они правят балом не только в Европе, но и мире в целом. Их лига становится, как НХЛ, а тренера и сборная бездарные. Неувязка с лигой выходит, вот и порешали в кулуарах подарить им ещё один домашний финал. Уверен и свистуна зарядят.
Пока мой прогноз верен, а многие тут писали, что Англия ни о чем. С ними я согласен, но нужно учитывать админресурс.)