Быстрый гол Кейна спутал карты Шевченко. Мощная Англия разгромила Украину

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сегодня, 00:17

Из Рима домой едут оба участника полуфинала.

100 % ударов на Евро отразил Пикфорд. Англия осталась последней командой на турнире, что пока ни разу не пропускала. Не столько идеальная игра самой линии защиты, как умение поделить чужое давление на пять. Пикфорд сегодня лишь дважды вступил в игру. Украинцам не хватило контратак, хотя против англичан продуктивно действовать впереди сложно – компактно обороняются. Интересно посмотреть, хватит ли у Дании сил, чтобы часто попадать в створ ворот Пикфорда. Пропустит ли Джордан на этом Евро-2020 хотя бы раз? И если да, то интересно другое. Как такой разворот скажется на состоянии англичан?

15 голов у Кейна в рамках этого Евро. С учетом квалификации, конечно же, ведь Харри забивал в финальной части лишь в плей-офф. Сегодня сделал дубль, нанес четыре выстрела. Сначала Харри упустили на чистый выход один на один, Шапаренко не помешал Стерлингу отдать разрезающий пас. Задержался один из тройки центрбеков Шевченко – у Бущана было мало шансов, он не успел развести руки в стороны чисто физически. А вот Кейн нашел свой путь к голам без града моментов. Всего 10 ударов и уже 3 мяча.

7 ударов и 3 командных комбинации у команды Шевченко. Очень слабый показатель, не хватило людей с последним пасом – для Цыганкова это был плохой турнир, как и для Малиновского, что теперь готовится к плановой операции на грыже. Зинченко в центре сыграл хуже, чем слева, а Ярмоленко не дали пространства – ветеран выдохся. Конечно, первый тайм отличался от второго, украинцы могли вылететь достойно, уступив 0:2, но посыпались и скушали четыре мяча. Англия свое не упускает, особенно когда соперник так легко ошибается в защите.

4 из 5 первых голов британцев на Евро создал Стерлинг. Рахим круто выступает, такими темпами убедит впечатлительного старичка Переса, что лучше подписать лишнего в основе «Манчестер Сити» вингера, чем воевать за условного Салаха. Стерлинг на Евро-2020 передает привет хейтерам, что недолюбливали уроженца Ямайки – теперь к вингеру «горожан» в футболке сборной Англии нет вопросов. Отдохнул в клубном сезоне и показал класс на юбилейном особом по формату Евро. Оставшиеся матчи турнира пройдут в Лондоне.

5 защитников выпустил Шевченко в основе. Изначально Украина собралась играть по тактике, как против шведов – «5-3-2». Но в заявку не попал Малиновский из-за мышечных проблем, а Степаненко не выдержал два таких сложных матча подряд, поэтому вместо него появился в центре Зинченко. Миколенко вернулся на левый фланг. До травмы Кривцова работал изначальный план, но позже украинцы перешли на «4-3-3», и эта тактика помешала качественнее и плотнее сыграть в защите, особенно при стандартах.

3 из 8 командных моментов англичан организовал Шоу. Отмечаем Люка, у которого в конкурентах Триппьер – правый защитник, которому Саутгейт сегодня снова дал время на поле слева. Левый защитник основы отдал две голевые передачи. В этом поединке было мало фолов и не было желтых карточек, зато хватало ошибок команды в желтой форме. Люк Шоу идеально подошел со своими передачами, чтобы огорчить беднягу Бущана – провел крутой турнир, но завершил выступления разгромом, как Шовковский в 2006-м, когда Украина вылетела от будущего чемпиона — Италии (0:3).

3 удара в створ из 4 первых реализовала Англия. Классика для вот этой версии «Трех львов» имени Саутгейта. Жутко эффективная команда, которая в этот раз сумела добить соперника, который развалился в защите. Бущан несколько раз отразил непростые удары, а потом оборона в очередной раз ошиблась и снова команда Украины проиграла позиционную борьбу после навеса. Впервые на Евро англичанам было так легко у чужих ворот. Морально команде Шевченко хватило энергии на один тайм.

2-й раз Украина пропускает два гола из раздевалки. Не знаем, как Шевченко объясняет подопечным задачи на вторые таймы, но Андрей Николаевич очевидно не самый красноречивый человек. Похоже, футболисты не получают должную моральную накачку, ведь против Нидерландов пропустили два гола на старте второго тайма, против Северной Македонии вторая половина была намного слабее, чем первая. А против Австрии не сумели перестроиться. Сегодня снова поплыли, плохой старт второго тайма всегда на совести тренера. Старт второй половины со шведами тоже был непростым.

2-й полуфинал Англии в истории. Всего второй. Составы сборной из острова всегда были звездными, но несколько раз не проходила квалификацию и не получала шанс на выход в финалы ранних Евро. Затем многократно оказывалась в числе главных неудачников турнира – уезжали домой после трех матчей. Наконец, был домашний полуфинал в 1996-м, когда в решающий поединок не пустил промах Саутгейта в напряженной серии пенальти, где не забил лишь Гарет.

Спустя 25 лет англичанин и обыграл немцев со второй попытки без овертайма, и вышел в полуфинал, оставив за плечами римский матч против Украины. Команда Шевченко снова была плоха после перерыва, но все-таки надо учесть особенность Евро-2020. Украинцы преодолели за эти недели больше девяти тысяч километров и сыграли овертайм против крепких шведов. А вот Англия сидела дома и в Рим отправилась на первый и последний выезд в рамках турнира. Это явное преимущество, что может еще сказаться против Дании.

Хотя по самому выходу в полуфинал вопросов нет – Саутгейт подготовил команду, что умеет добиваться результата, попадание в четверку по делу. В списке кандидатов нет лишних. Испанцы весь турнир успешно правят собственные ошибки, датчане – очарование турнира, а итальянцы и англичане были среди фаворитов до старта и доказали готовность. Вряд ли Англия ваша любимая команда Евро-2020 по игре, но к ним сложно придираться, если оставить в стороне скучность.

Когда соперник разрешает, то бьют больно и почти без промахов. Интересно оценить англичан против датчан. В Лиге Наций прошлой осенью сыграли вничью без голов, а затем Саутгейт уступил в Лондоне в один мяч. Будет сложный матч, хотя в нем очевиден фаворит, как и сегодня, Англия не получила смертельный жребий. Нельзя даже сказать, что британцев заставили показать скорость. Во второй половине первого тайма Украина получила мяч, но не пробила Пикфорда, а после перерыва увидели стандартное для команды Шевченко перевоплощение.

Встали, забывали оппонентов в штрафной площади и покидают Евро-2020 на щите, огорчив большую группу поддержки в Риме. Для успеха против такой Англии нужно сыграть безошибочно, и этого сделать не удалось. А подопечные Саутгейта поддержали традицию Евро – три гола забили головой, на турнире уже 28 таких мячей, рекорд всех времен.