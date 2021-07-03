Дания на Евро-2020 установила уникальное достижение

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03 июля 2021, 21:40

Сборная Дании вышла в полуфинал Евро-2020, победив в субботу вечером чехов 2:1.

Таким образом, датчане стали первой командой, которой удалось выйти в полуфинал крупного турнира (Евро и ЧМ ) после двух поражений на старте соревнований. На Евро-2020 Дания сначала проиграла Финляндии 0:1, а затем Бельгии 1:2. И лишь победа 4:1 над Россией вывела скандинавов в плей-офф.

Также стоит отметить, что помимо Дании лишь двум командам удавалось выходить в плей-офф крупного турнира после двух поражений в группе. Впервые это получилось на Евро-2016 у Северной Ирландии, а на Евро-2020 из группы с двумя поражениями также вышла Украина.

Дания сыграет в полуфинале Евро впервые с 1992 года.