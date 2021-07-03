Дания на Евро-2020 установила уникальное достижение

Сборная Дании вышла в полуфинал Евро-2020, победив в субботу вечером чехов 2:1.
Таким образом, датчане стали первой командой, которой удалось выйти в полуфинал крупного турнира (Евро и ЧМ) после двух поражений на старте соревнований. На Евро-2020 Дания сначала проиграла Финляндии 0:1, а затем Бельгии 1:2. И лишь победа 4:1 над Россией вывела скандинавов в плей-офф.
Также стоит отметить, что помимо Дании лишь двум командам удавалось выходить в плей-офф крупного турнира после двух поражений в группе. Впервые это получилось на Евро-2016 у Северной Ирландии, а на Евро-2020 из группы с двумя поражениями также вышла Украина.
В некотором роде, камбэк сборной Дании! Если выиграют Евро-2020, что вполне возможно, это будет камбэчище! Очень интересная сборная, которая своей игрой, поведением игроков на поле, вызывает только симпатии у многочисленных болельщиков, которых всё больше и больше у сборной Дании с каждым матчем.
В некотором роде, камбэк сборной Дании! Если выиграют Евро-2020, что вполне возможно, это будет камбэчище! Очень интересная сборная, которая своей игрой, поведением игроков на поле, вызывает только симпатии у многочисленных болельщиков, которых всё больше и больше у сборной Дании с каждым матчем.