ГлавнаяНовостиСтатистикаЕвро-2020

Дания на Евро-2020 установила уникальное достижение

03 июля 2021, 21:40

Сборная Дании вышла в полуфинал Евро-2020, победив в субботу вечером чехов 2:1.

Таким образом, датчане стали первой командой, которой удалось выйти в полуфинал крупного турнира (Евро и ЧМ) после двух поражений на старте соревнований. На Евро-2020 Дания сначала проиграла Финляндии 0:1, а затем Бельгии 1:2. И лишь победа 4:1 над Россией вывела скандинавов в плей-офф.

Также стоит отметить, что помимо Дании лишь двум командам удавалось выходить в плей-офф крупного турнира после двух поражений в группе. Впервые это получилось на Евро-2016 у Северной Ирландии, а на Евро-2020 из группы с двумя поражениями также вышла Украина.

Дания сыграет в полуфинале Евро впервые с 1992 года.

Все новости
Дания
Источник: soccer.ru
Англия впервые в истории вышла в финал чемпионата Европы
Сегодня, 00:43 Комментарии13
Кейн повторил рекорд Линекера по голам за сборную Англии на Евро и ЧМ
Сегодня, 00:31 Комментарии2
Пикфорд установил рекорд сборной Англии по длительности сухой серии
Вчера, 23:11 Комментарии3
Сборная Англии пропустила первый гол на Евро-2020
Вчера, 22:42 Комментарии12
Сака установил достижение в составе сборной Англии
Вчера, 21:51 Комментарии3
Кейн забил Шмейхелю больше голов, чем любому другому вратарю
Вчера, 19:48 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров
04 июля в 11:50
Желаю Дании выиграть турнир!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
04 июля в 10:08
Хорошо потренировались в матче с Россией!!!
112910415
112910415
04 июля в 07:49, ред.
Заслуга нашей сборной несомненна.!
-Хостинский-
-Хостинский- ответ zooveterinar (раскрыть)
04 июля в 02:35, ред.
В полне возможно, так как бежит Дания ни одна сборная на этом турнире не бежит ) .
Дрючик 76
Дрючик 76
04 июля в 02:00
Черчесов скажет,что вы хотели,мы же финалисту евро проиграли,план такой был!)
протон1
протон1
03 июля в 23:01
дании уважение . учись черчесов как нужно ставить мотивировать команду. а не усами махать
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс
03 июля в 22:47
В 92-м болел за датчан и они победили вопреки всему. Тогда ворота защищал батя нынешнего Шмейхеля. Если история повторится буду очень рад . Удачи парням.
zooveterinar
zooveterinar
03 июля в 22:44
Возможно в финале и встретятся датчане с итальяшками!!!
Q-J-G
Q-J-G ответ Zenit_84 (раскрыть)
03 июля в 22:30, ред.
Был такой приз: За волю к победе.
1962- год - СССР.
1993-2006 год-Россия.
Zenit_84
Zenit_84
03 июля в 22:07
За волю к победе надо наградить
Q-J-G
Q-J-G
03 июля в 21:53
после двух поражений на старте соревнований. На Евро-2020 Дания сначала проиграла Финляндии 0:1, а затем Бельгии 1:2. И лишь победа 4:1 над Россией вывела скандинавов в плей-офф.

В некотором роде, камбэк сборной Дании! Если выиграют Евро-2020, что вполне возможно, это будет камбэчище! Очень интересная сборная, которая своей игрой, поведением игроков на поле, вызывает только симпатии у многочисленных болельщиков, которых всё больше и больше у сборной Дании с каждым матчем.
Ironigor
Ironigor
03 июля в 21:52
С Уважением к сборной Дании !!! Молодцы ребята!!!
Союзник противников
Союзник противников
03 июля в 21:51
Это статистика,не более того.
25процентный клоун
25процентный клоун
03 июля в 21:49
Надеюсь Украина повторит
particular
particular
03 июля в 21:48
На фоне чужой уникальности и изворотливости, почему-то ярко оттеняется наша прямолинейность и незамысловатость... Это, если мягко сказать...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100