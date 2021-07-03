Кейн обогнал Руни по числу голов за сборную Англии на крупных турнирах

Сборная Англии встречается с командой Украины в 1/4 финала Евро-2020.
На 4-й минуте счет открыл форвард английской команды Харри Кейн после передачи полузащитника Рахима Стерлинга. На 50-й минуте Харри забил свой второй гол в этом матче, замкнув навес головой.
Таким образом, Кейн забил свой 8-й и 9-й гол на чемпионатах Европы и мира. По этому показателю он обошел экс-форварда Уэйна Руни и сравнялся с Аланом Ширером.
Больше голов на ЧМ и Евро забивал лишь Гари Линекер (10).
Следующий соперник англичан установил на Евро уникальное достижение.