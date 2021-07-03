Кейн обогнал Руни по числу голов за сборную Англии на крупных турнирах

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03 июля 2021, 22:37

Сборная Англии встречается с командой Украины в 1/4 финала Евро-2020.

На 4-й минуте счет открыл форвард английской команды после передачи полузащитника Рахима Стерлинга. На 50-й минуте Харри забил свой второй гол в этом матче, замкнув навес головой.

Таким образом, Кейн забил свой 8-й и 9-й гол на чемпионатах Европы и мира. По этому показателю он обошел экс-форварда и сравнялся с Аланом Ширером.

Больше голов на ЧМ и Евро забивал лишь Гари Линекер (10).

Следующий соперник англичан установил на Евро уникальное достижение.