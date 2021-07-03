ГлавнаяНовостиСтатистикаЕвро-2020

Кейн обогнал Руни по числу голов за сборную Англии на крупных турнирах

03 июля 2021, 22:37
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина0 : 4Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Сборная Англии встречается с командой Украины в 1/4 финала Евро-2020.

На 4-й минуте счет открыл форвард английской команды Харри Кейн после передачи полузащитника Рахима Стерлинга. На 50-й минуте Харри забил свой второй гол в этом матче, замкнув навес головой.

Таким образом, Кейн забил свой 8-й и 9-й гол на чемпионатах Европы и мира. По этому показателю он обошел экс-форварда Уэйна Руни и сравнялся с Аланом Ширером.

Больше голов на ЧМ и Евро забивал лишь Гари Линекер (10).

Следующий соперник англичан установил на Евро уникальное достижение.

Все новости
Англия впервые в истории вышла в финал чемпионата Европы
Сегодня, 00:43 Комментарии13
Кейн повторил рекорд Линекера по голам за сборную Англии на Евро и ЧМ
Сегодня, 00:31 Комментарии2
Пикфорд установил рекорд сборной Англии по длительности сухой серии
Вчера, 23:11 Комментарии3
Сборная Англии пропустила первый гол на Евро-2020
Вчера, 22:42 Комментарии12
Сака установил достижение в составе сборной Англии
Вчера, 21:51 Комментарии3
Кейн забил Шмейхелю больше голов, чем любому другому вратарю
Вчера, 19:48 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
stanichnik
stanichnik
03 июля в 22:47
Достижения Ширера и Линекера Кеин может повторить уже на этом турнире.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 июля в 22:43
Щас ещё парочку положит!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100