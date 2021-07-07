Корнаухов: «Хочется, чтобы сборную России тренировал русский тренер»

Бывший российский футболист Олег Корнаухов высказался о возможном назначении иностранца на пост главного тренера сборной России вместо Станислава Черчесова.
Все, что всплывает про иностранных кандидатов: Лёв, Вилаш-Боаш, Петкович… Это все неофициально, на уровне слухов. Хочется, конечно, чтобы русский тренер тренировал сборную и тренировал ее успешно. У Черчесова это получалось на чемпионате мира, но сейчас не получилось на чемпионате Европы. Весь вопрос в том, кто способен и, кто захочет, у кого есть возможность сейчас возглавить сборную. Такие кандидаты есть.
Поэтому все это очень сложно. Отборочные игры начинаются в сентябре. И никто задачу попадания на чемпионат мира не снимал. В любом случае надо понимать, что нужно здесь и сейчас давать результат. От этого и нужно плясать. Кто сейчас свободен и, кто готов возглавить сборную. Это очень большой вопрос. Нужно большую аналитическую работу провести, провести переговорную часть процесса. Это очень сложно. Этим должны заниматься, наверное, в РФС.
Ранее бывший игрок сборной России Александр Самедов порассуждал о давлении, которое испытывает Черчесов после вылета с Евро.