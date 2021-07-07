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Корнаухов: «Хочется, чтобы сборную России тренировал русский тренер»

07 июля 2021, 15:35

Бывший российский футболист Олег Корнаухов высказался о возможном назначении иностранца на пост главного тренера сборной России вместо Станислава Черчесова.

Все, что всплывает про иностранных кандидатов: Лёв, Вилаш-Боаш, Петкович… Это все неофициально, на уровне слухов. Хочется, конечно, чтобы русский тренер тренировал сборную и тренировал ее успешно. У Черчесова это получалось на чемпионате мира, но сейчас не получилось на чемпионате Европы. Весь вопрос в том, кто способен и, кто захочет, у кого есть возможность сейчас возглавить сборную. Такие кандидаты есть.

Поэтому все это очень сложно. Отборочные игры начинаются в сентябре. И никто задачу попадания на чемпионат мира не снимал. В любом случае надо понимать, что нужно здесь и сейчас давать результат. От этого и нужно плясать. Кто сейчас свободен и, кто готов возглавить сборную. Это очень большой вопрос. Нужно большую аналитическую работу провести, провести переговорную часть процесса. Это очень сложно. Этим должны заниматься, наверное, в РФС.

Ранее бывший игрок сборной России Александр Самедов порассуждал о давлении, которое испытывает Черчесов после вылета с Евро.

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Все комментарии
112910415
112910415
08 июля в 06:45
осталось найти и уговорить ...
Сп62
Сп62
07 июля в 18:57
Пока РФС будет проводить аналитическую работу, прийдёт время играть, а тренера всё нет. Вот и останется опять один С.С. Может поэтому РФС и тянет резину.
xysan_8181
xysan_8181
07 июля в 17:47
Корнаухов намёк дал что он.готов усача заменить.тоже такой же не до тренер иди лесом не позорьте футбол наш,
протон1
протон1
07 июля в 17:20
ну придет отечественный что он сделает? просто на черчесова смотреть тошно. да хоть с фнл возьмите кого угодно. но что бы не было черчесова . пусть в гос. думе сидит там ему и место...
sir_Alex
sir_Alex ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
07 июля в 16:04
Из иностранных – тем более.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
07 июля в 15:58
Никто из русских тренеров не возьмётся тренеровать сборную только такие как усач.
STVA 1
STVA 1
07 июля в 15:58
А мне уже пох! Пока эта шушера вроде Чабана и Зюбы будет там , мне она не интересна! Все эти разговоры вокруг нее уже подза****((
ЮЗИК
ЮЗИК
07 июля в 15:53
Тоже склоняюсь к тому мнению
mihaluch
mihaluch
07 июля в 15:43
Всё это только разговоры.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
07 июля в 15:39
Иностранцы точно не нужны
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