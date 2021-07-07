Корнаухов: «Хочется, чтобы сборную России тренировал русский тренер»

Бывший российский футболист Олег Корнаухов высказался о возможном назначении иностранца на пост главного тренера сборной России вместо Станислава Черчесова.

Все, что всплывает про иностранных кандидатов: Лёв, Вилаш-Боаш, Петкович… Это все неофициально, на уровне слухов. Хочется, конечно, чтобы русский тренер тренировал сборную и тренировал ее успешно. У Черчесова это получалось на чемпионате мира, но сейчас не получилось на чемпионате Европы. Весь вопрос в том, кто способен и, кто захочет, у кого есть возможность сейчас возглавить сборную. Такие кандидаты есть.