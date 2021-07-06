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Дасаев: «Надо ужесточить лимит. Тогда российские игроки начнут развиваться»

06 июля 2021, 16:03

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев высказался о лимите на легионеров в РПЛ после неудачного выступления сборной России на Евро-2020.

Мы можем сколько угодно жаловаться на отсутствие результата, но ничего не изменится. Выход один — надо ужесточить лимит.

В составе должны играть максимум четыре легионера. Тогда наши игроки начнут развиваться, а иностранцы приедут качественные. А то сейчас к нам приезжает неликвид, который просто никому не нужен в Европе.

Потолок зарплат тоже надо ввести: молодые игроки получают в несколько раз больше тренера, как они могут его слушать и уважать? Тренер пытается что-то донести, а он для них никто.

У нас все клубы под завязку забиты легионерами, никакого продвижения вперед с такой системой ждать не стоит. В «Краснодаре» восемь легионеров играют на поле, а все русские сидят на лавке. Как им прорваться? Никакого развития с такой системой не будет.

Недавно известный английский тренер Харри Реднапп заявил, что в чемпионате России нужно ужесточить лимит на легионеров.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Legend 6 (раскрыть)
вчера в 10:19
Вы хотите сказать, что заниматься детьми будут бюджетные клубы, за наши с вами деньги? И вы такое развитие событий считаете нормальным?
Legend 6
Legend 6 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 06:19
А почему? А потому что он видит отдачу иностранцев и наших. А воспитанием будут заниматься клубы у которых на негров денег нет.
haim
haim ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
06 июля в 22:24
Окей! :)
Garrincha58
Garrincha58
06 июля в 20:40
откуда берутся такие тупые люди? больше нечего и сказать то
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ cska1948 (раскрыть)
06 июля в 20:27
Ну как ты не понимаешь ? Не в загранице дело ,а в том ,что у нас нет тренеров ,чтобы ,не только сборную тренировали ,но и детей, наших с вами ! Что коррупция всё опутала ,начиная с детского футбола ,где в каждой команде по два состава - одни дети богатых , другие талантливые . Кто ,как ты думаешь, пойдёт дальше ? Вот поэтому у нас в сборной играют Дзюбы ,Смоловы и проч . шваль .и наша сборная ,как и клубы в глухой ж....пе ! А так и дальше будет и ничего не изменится . И спасибо ,что есть легионеры ,которые хоть как-то удерживают наш интерес к РПЛ . а то совсем тухло было бы .
Ledokol64
Ledokol64
06 июля в 20:21
С уважением отношусь к Дасаеву, но это полная чушь. Ни каких ограничений по лимиту быть не должно. Пусть вся российская молодëжь добьëтся места в составе своей игрой, а не наличием паспорта РФ.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ haim (раскрыть)
06 июля в 20:00, ред.
Я просто пример привел. При такой ситуации , как поступят....просто пример , а не как должно быть и как есть. Проиграл вот такую ситуацию.
Лом Логан
Лом Логан
06 июля в 19:54
Что ты несёшь дасаев? Нас спасут только уголовные сроки всем этим агентам, только развитие детских спортивных школ! Нужно полностью убрать лимит, чтобы была конкуренция, не можешь играть? Играй в фнл доказывал, что ты футболист, и получай зарплату максимум в 100000руб. Я выше за дзюбу и других псевдотоповых русских игроков не дам. Сами себе на яйца наступили, так ещё и кувалдой надо добить. Зачем русским ехать за границу, если тут на родине можно ничего не делать и получать зарплату как у месси?
xydbs874fpry
xydbs874fpry
06 июля в 19:49
ГОСПОДИН ДАСАЕВ МЫ ЭТО УЖЕ СЛЫШАЛИ!
Спросите про это у Дюкова, Мутко и им равные!!!!!!
Этому тезису уже более 20 лет!
И что!
An Jo
An Jo
06 июля в 19:22
Если лимит ужесточить, то они расслабятся в доску, ввиду отсутствия конкуренции. Будут получать олимпиарды денег в неделю, пить в монаках, ломать об чиновников стулья, разбивать по синьке ламбаргини, выкладывать видео с мастерством своих рук, чпокать безголосых певичек и скрашивать свой быт прочими житейскими радостями, недоступными 99,9999% остальных русиян.
Нафик лимит. Дайте уже футбол в РПЛ. Наши бревноногие должны выгрызать своё место в основе, тренируясь как Криш по 16 часов в сутки и ездить на тренировке на велосипеде.
Увы, фантастика всё это конечно, там такие бабки крутятся, что футбола в РПЛ никогда не будет ближайшие лет триста.
протон1
протон1
06 июля в 19:12
легче натурализовать легионеров и дешевле будет. чем научить своих колхозников играть в футбол
cska1948
cska1948 ответ Legend 6 (раскрыть)
06 июля в 19:11
Вроде Федун ясно объяснил, что с отменой лимита он не будет вкладывать деньги в детско-юношеский футбол! И он такой не один! Так кто и за какие деньги будет доводить наших мальчишек до такого уровня, чтобы за бугром ими заинтересовались?
cska1948
cska1948 ответ Михалыч 75 (раскрыть)
06 июля в 19:05
А вы думаете, что не играя, а только наблюдая за игрой легионеров наши игроки лучше станут?
cska1948
cska1948 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
06 июля в 19:02
Правильно, только все мы УЖЕ там, глядя на нашу сборную! Как и баскетбольная наша сборная, которая не смогла отобраться на Олимпиаду! Хотя баскетбольный ЦСКА многократный победитель Евролиги, а сборная немцев пройти не смогла! И какой толк от того, что легионеры ЦСКА выиграли Кубок УЕФА и Евролигу? Что, глядя с лавки на игру Халка и Вагнера Лав много у нас выросло классных нападающих? И клубы и сборная будут в том месте про которое ты говоришь, если мы будем надеяться, что заграница нам поможет! НЕ ПОМОЖЕТ!
dzvinka
dzvinka ответ Михалыч 75 (раскрыть)
06 июля в 19:00
конечно, будут в топе рейтинга, вместе с КНДР будут бороться за первое место)))
Михалыч 75
Михалыч 75
06 июля в 18:46
чушь какую-то несет , по его логике если вообще запретить легов , то наши ного63е футболисты лучше заиграют .
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
06 июля в 18:22
А вот я тоже с тобой не согласен ! У нас нет легионеров уровня наших ведущих игроков . За Рошу отвалили кучу бабла , и где он ? Его же не ставят в состав . Хендрикса тоже выпускают только по праздникам. А кто из наших может заменить Промеса , Ларсона ,Мозеса ,Айртона ? Извини пожалуйста ,но твой пример взят из воздуха . Без обид.
haim
haim ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
06 июля в 18:07
Вот здесь как раз не прав ты , не надо быть на одном уровне с иностранцем,надо быть лучше его. Как пример Гаич купленный за большие деньги.
David Young
David Young
06 июля в 17:57
Тогда уж лучше вообще запретить иностранцам играть. Сделать так чтобы только россияне играли. Тоже не особо хороший путь, но хотя бы более конкретное и чёткое решение чем немного менять то что есть.

По потолку зарплат согласен, это, думаю, значительно менее спорный вопрос чем лимит на легионеров.
Правда тут
Правда тут
06 июля в 17:51
Хаха даже смешно таких одноклеточных читать и их высказывания....только глупый человек может быть за ужесточение лимита уже всей страной орут надо отменить...но выходит новый одноклеточный (наверника заинтересованный в агентских попилах ) и заявляет обратное....еще раз для тупых ...лимит введен с 2005 года!!!...вопрос где хорошие игроки?)))
желаю чтобы вам
желаю чтобы вам
06 июля в 17:48
С Дасаевым можно согласиться, но и можно, с другой стороны, согласиться с теми, кто утверждает, что лимит нужно отменить. Как тот или иной способ сработает, не понятно, только потому что ничего не делается. Всё как в болоте. Отмените лимит - посмотрим результат, закрутите гайки легионерам - тоже посмотрим. А пока - бла-бла-бла!
sir_Alex
sir_Alex ответ Федор Паршунин (раскрыть)
06 июля в 17:48
При этом, будет плодиться стадо бездарных кокориных и прочих дзюб.
Legend 6
Legend 6 ответ чемпионство с душком (раскрыть)
06 июля в 17:44
А зачем? Бабок срубил и нормально. Вот почему в Краснодаре не даёт Галицкий большие контакты воспитанникам, потому что они сразу развиваться перестают.
Примеры, тот же Игнатьев. Где он там? Зато обижался.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
06 июля в 17:41, ред.
Вот тут Алексей с тобой не согласен . Вот представь два игрока одного амплуа. Один российский другой из за бугра. По игре не уступают друг другу и кого тренер поставить в состав...правильно забугорного , потому что за него отвалили и распили бабло.
Legend 6
Legend 6 ответ cska1948 (раскрыть)
06 июля в 17:40
А разница в чем? Ну собирали бы сборную из игроков РПЛ и ФНЛ, зато некоторые уезжали играть в Европу, а не сидеть на лимите за большие деньги.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Федор Паршунин (раскрыть)
06 июля в 17:35, ред.
А я все таки думаю , что не погружаются постепенно на Дно , но уже и пробили это дно.
Рейтинг наш , что клубный , что Сборной об этом красноречиво говорит . Да и все результаты в Европе. Факт , от этого не убежишь.
Василий 50
Василий 50
06 июля в 17:06
У темы есть недостаток- всех сильнейших соберёт у себя «Зенит» и будут они сидеть рядами на лавке.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ cska1948 (раскрыть)
06 июля в 16:55
А представляешь ,где был бы ЦСКА не будь у вас Влашича , Эджуке и Марио ? Правильно ,в глубочайшей ж ......пе ! Не переживай , мы все бы там были ,если бы не легионеры ! Отмена лимита на нашей сборной никак не отразится ! В сборной играют наши воспитанники ,вот и надо их развивать , а не деньгами большими развращать .
Федор Паршунин
Федор Паршунин
06 июля в 16:42
"Краснодар" - частный клуб, где во главе угла стоит результат. А если россияне не могут выиграть конкуренцию за попадание в основной состав у некачественных иностранцев - может им это не надо, контракт и деньги то на руках уже есть. Хотели бы - прорвались. А сам Дасаев в свое время рвался поиграть за рубеж, а наших сейчас все устраивает. Потолок зарплат хорошо, что ограничит отмыв бюджетных денег через футбол, в частных найдут, как его обойти. Футбол на клубном уровне уже неспешно погружается на дно, но альтернативно одаренные поддерживают ужесточение лимита для российских игроков. Проведите эксперимент - поменяйте форму лимита с россиян на воспитанников клуба - четыре человека на поле. Если лучше не станет, вернетесь к старой схеме. А пока российские футбольные агенты и их кривоногие подопечные только потирают руки, слушая подобные высказывания.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
06 июля в 16:39
Лимит ужесточают, ужесточают, а рос. игроки лучше не играют.
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