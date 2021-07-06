Дасаев: «Надо ужесточить лимит. Тогда российские игроки начнут развиваться»

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев высказался о лимите на легионеров в РПЛ после неудачного выступления сборной России на Евро-2020.
Мы можем сколько угодно жаловаться на отсутствие результата, но ничего не изменится. Выход один — надо ужесточить лимит.
В составе должны играть максимум четыре легионера. Тогда наши игроки начнут развиваться, а иностранцы приедут качественные. А то сейчас к нам приезжает неликвид, который просто никому не нужен в Европе.
Потолок зарплат тоже надо ввести: молодые игроки получают в несколько раз больше тренера, как они могут его слушать и уважать? Тренер пытается что-то донести, а он для них никто.
У нас все клубы под завязку забиты легионерами, никакого продвижения вперед с такой системой ждать не стоит. В «Краснодаре» восемь легионеров играют на поле, а все русские сидят на лавке. Как им прорваться? Никакого развития с такой системой не будет.
Недавно известный английский тренер Харри Реднапп заявил, что в чемпионате России нужно ужесточить лимит на легионеров.
Нафик лимит. Дайте уже футбол в РПЛ. Наши бревноногие должны выгрызать своё место в основе, тренируясь как Криш по 16 часов в сутки и ездить на тренировке на велосипеде.
Увы, фантастика всё это конечно, там такие бабки крутятся, что футбола в РПЛ никогда не будет ближайшие лет триста.
Нафик лимит. Дайте уже футбол в РПЛ. Наши бревноногие должны выгрызать своё место в основе, тренируясь как Криш по 16 часов в сутки и ездить на тренировке на велосипеде.
Увы, фантастика всё это конечно, там такие бабки крутятся, что футбола в РПЛ никогда не будет ближайшие лет триста.