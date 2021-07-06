Сёмин: «Сборной России нужен отечественный тренер, а не иностранец»

Бывший наставник «Локомотива» поделился мнением о потенциальном сменщике Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.

Конечно, нам нужен отечественный тренер, а не иностранец. Андрей Шевченко как раз показывает пример для всех. У нас достаточно много специалистов, которые в состоянии тренировать сборную.