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Сёмин: «Сборной России нужен отечественный тренер, а не иностранец»

06 июля 2021, 13:28

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о потенциальном сменщике Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.

Конечно, нам нужен отечественный тренер, а не иностранец. Андрей Шевченко как раз показывает пример для всех. У нас достаточно много специалистов, которые в состоянии тренировать сборную.

Ранее сообщалось, что сразу трое известных российских тренеров отказались возглавить сборную России.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Евгений Быстров (раскрыть)
вчера в 18:50
Бердыев, друг семьи Азмуна и всегда отмечал, что несёт ответственность за игрока. Отец Азмуна доверяет КББ за судьбу сына. То скандальное видео с Дзюбой в раздевалке могло повлиять на отношение Бердыева к руководству. Потом Бекиевич активно решал дальнейшую судьбу Сердара. В СМИ проскальзывала, эта тема. Что могло не понравиться Зениту. Поэтому не исключаю и такого поворота. А, что такое Зенит? Сам знаешь. Это административный ресурс. Кто за Зенитом известно давно, какие люди стоят за ним.
Ну, это так. Одно из предположений почему тренера игнорируют.
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 16:35
Не совсем понял,при чем здесь Азмун?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Евгений Быстров (раскрыть)
вчера в 03:43, ред.
Думаю тут дело в другом. Возможно одна из причин, это Азмун. Но, это так к размышлению. Бердыев, говорил в интервью, когда-то, что работать со сборной, это большая честь и ответственность. Так что при нормальных отношениях он не стал бы отказывать ни кому, ни РФС, ни болельщикам, ни стране.
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 02:05
Видимо поэтому Бердыев и не хочет работать со сборной.Не хочет,чтобы ему навязывали нефутболтные люди свои интересы.
goaler
goaler
вчера в 01:03
Семина можно попробовать. Семь бед-один ответ.
minai
minai
06 июля в 23:14, ред.
Хде?! Хде его взять то ?!!
Кроме Бердыева, нЕкого !!
Kosmos58
Kosmos58
06 июля в 21:42
К любому тренеру да игроков бы хороших!!!
David Young
David Young ответ Dan-24 (раскрыть)
06 июля в 21:00, ред.
Неудобный вариант для руководителей российского футбола, полагаю.
Kuvkil
Kuvkil
06 июля в 20:12
Бердыева имеет ввиду
Dan-24
Dan-24 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
06 июля в 20:06
Да кажется Бердыева в СМИ искусственно игнорят тоже заметил. Семин про Бердыева говорил
Шуnя771
Шуnя771
06 июля в 19:53
Сёмин, Романцев.... В самый раз!)
avsj644kaqn9
avsj644kaqn9
06 июля в 19:37
Отечественные тренеры,которые хоть что то из себя представляющие,зная всю кухню российского футбола,так сказать изнутри,отказались от этой почетной должности.Сам Семин также ничего со сборной не добился,даже хоть что то вспомнить нельзя хорошее,когда он был у руля.
cska1948
cska1948 ответ Хиромант (раскрыть)
06 июля в 19:20
Юрана забыли!
Ruslik1982
Ruslik1982
06 июля в 19:17
сборной России ничего не поможет
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Димон Булыкин (раскрыть)
06 июля в 19:07
Не увидишь ты бесшабашный, красивый футбол с ни с топами, ни середняками. Сборная будет влетать с шашкой наголо всем пока не будет защиты, а забивать сколько захотим не получится. Нет материала, чтобы рассчитывать на такую авантюру. "Чапая" судьба будет, как у Черчесова. По умиляются в начале потом в разнос.
Бердыев может дать результат с тем, что есть а, те, кто есть они надолго. Пусть водит по полю за руки, чтобы понимали и учились тому, чему не обучены были теми, кто должен был их научить в свое время.
Аякс, Андерлехт, Спарта были обыграны в отличном стиле. Достаточно посмотреть на счёт с этими же голландцами. Барселона, Атлетико и др.топы были обыграны благодаря игровой дисциплины, умению терпеть и выжимать максимум из голевых моментов.
То, чего нет сейчас у сборной. Не способность держать удар одна из проблем команды.
Надо пробовать. Бердыев, это последний шанс для сб. России. При условии, что тренеру не будут навязывать свои интересы из вне.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
06 июля в 18:46
Я вот че то не пойму? На Бердыеве табу, что ли в СМИ? Чего стесняйтесь? Семин же про Бердыева говорит в интервью!). В спорте идёт голосование среди кандидатов.
И там упорно не видят КББ. Будьте объективными!).
An Jo
An Jo
06 июля в 18:40
Сборной России нужен Лаврентий Павлович Берия.
zooveterinar
zooveterinar ответ Аксинья (раскрыть)
06 июля в 18:40
Хороший физиолог, психолог,ну и немного хирургии не помешает!!!
Супервайзер
Супервайзер ответ dok66 (раскрыть)
06 июля в 18:39
Палычу "язык дан для того, чтобы скрывать свои мысли".
Хиромант
Хиромант ответ isamsn (раскрыть)
06 июля в 18:38
Бородюк (как и Семак сейчас) мягковат для наведения порядка и поддержания дисциплины в сборной.
Вот Карпин - самое то. К сожалению - отказался. Евсеев, Овчинников, Шалимов - варианты есть всегда... Может кого-то и забыл...
zooveterinar
zooveterinar ответ SinonSinon (раскрыть)
06 июля в 18:38
Понятно, значит вырваны из контекста, это хуже всего!!!
dok66
dok66
06 июля в 18:34
Такое ощущение , что эта фраза просто вырвана из контекста . И Палыч хотел сказать совершенно другое .
isamsn
isamsn ответ Хиромант (раскрыть)
06 июля в 18:29
У нас такой вариант был. Хидинг + Бородюк. Вроде ничего получалось. Жаль что Бородюк получив опыт работы с хорошим тренером нигде его не практике не использовал и РФС не принял в этом никакого участия.
Супервайзер
Супервайзер
06 июля в 18:26, ред.
Согласен! Только российский тренер может пилить бабло с ответственностью перед вышестоящими товарищами)).
Хотя...если смотреть дальше, в будущее, то может быть стоит китайского тренера попробовать ? ))
DNK74_02
DNK74_02
06 июля в 18:24
Вариант с нашим тренером ничем не отличается от варианта тренера-иностранца. Болеть душой? Я Вас умоляю!.. Кто из последних наших тренеров болел душой? Или работал за идею? Я имею ввиду российский футбол. Пример черчесова перед глазами. И любой наш тренер всегда будет кому-то чем-то обязан.
А вот хороший иностранный тренер, который, как и наши, работает за деньги, ещё будет работать и на своё имя (стас не из этой оперы). Вызов для хорошего специалиста - иностранца очевиден, тогда как для нашего это обуза. Лучше рулить Зенитом, Ростовом или Рубином и получать хорошие деньги, чем рисковать.
Ждём!
Санчо Панса
Санчо Панса
06 июля в 18:22
Верно! И как жаль, что Леонид Викторович Слуцкий отказался...На сегодняшний день он лучший отечественный специалист, при всем уважении к Сергею Семаку.
Karlnfo
Karlnfo
06 июля в 18:14
Статью, обрезали!
Дальше идет речь о Бердыеве.
Редактор видимо против этой кандидатуры))
sir_Alex
sir_Alex
06 июля в 17:58
Даже Лёв вместе с Моуринью ничего не смогут сделать с этой Сборнаяй. Системный кризис в российском футболе так не решить.
ball_on_grass
ball_on_grass
06 июля в 17:56
Для российской сборной нужен только истинно русский тренер, носяший русскую фамилию, родившийся только от истинно русских родителей, происходящие только от русских предков.
SinonSinon
SinonSinon ответ zooveterinar (раскрыть)
06 июля в 17:55
Может, и на себя. Только дальше ведь он сказал: Вот -Бердыев есть. Странно, что эти слова не стали здесь публиковать
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