Сёмин: «Сборной России нужен отечественный тренер, а не иностранец»

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о потенциальном сменщике Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.
Конечно, нам нужен отечественный тренер, а не иностранец. Андрей Шевченко как раз показывает пример для всех. У нас достаточно много специалистов, которые в состоянии тренировать сборную.
Ранее сообщалось, что сразу трое известных российских тренеров отказались возглавить сборную России.
Тренеру-иностранцу, главное, финансовая составляющая, которая при нынешних условиях составления контракта, "золотое дно". Главное подписать контракт, несмотря на результаты, получит всё по контракту, в том числе, и при досрочном расторжении контракта... Вариант тренера-иностранца, хорошего тренера, возможен в том случае, когда он будет получать зарплату - не за то, что он главный тренер сборной России, а по итогу качественно-выполненной работы... Всё должно быть оговорено в контракте, сколько и за что... Но на таких условиях никакой тренер-иностранец не согласится на должность тренера сборной России.
Надо искать своих, "доморощеных"... Не надо надеяться на "чужого дядю", который придёт - порядок наведёт... Всё, что его будет волновать, это финансы, лучший вариант, досрочное расторжение контракта, выплата неустойки, и поиски нового доходного места... Как в случае с Ф.Капелло...
Тренеру-иностранцу, главное, финансовая составляющая, которая при нынешних условиях составления контракта, "золотое дно". Главное подписать контракт, несмотря на результаты, получит всё по контракту, в том числе, и при досрочном расторжении контракта... Вариант тренера-иностранца, хорошего тренера, возможен в том случае, когда он будет получать зарплату - не за то, что он главный тренер сборной России, а по итогу качественно-выполненной работы... Всё должно быть оговорено в контракте, сколько и за что... Но на таких условиях никакой тренер-иностранец не согласится на должность тренера сборной России.
Надо искать своих, "доморощеных"... Не надо надеяться на "чужого дядю", который придёт - порядок наведёт... Всё, что его будет волновать, это финансы, лучший вариант, досрочное расторжение контракта, выплата неустойки, и поиски нового доходного места... Как в случае с Ф.Капелло...
- Г.Т. - иностранец. Набирает состав, вырабатывает тактику, подбирает схему игры, руководит самой игрой, подбирает помощников.
- Помощник Г.Т. - россиянин. Он следит за микроклиматом в команде, дисциплиной (как на поле, так и вне его), физподготовкой, и т.д. В трудных ситуациях при помощи русского мата доносит до футболистов задумки Г.Т. и собственное отношение к игре сборной.
- Причём Г.Т. и его помощник должны понимать друг друга с полуслова, придерживаться одинакового стиля игры и т.п.
- Зарплата одна на двоих, но с бонусами...
- Вариант из области фантастики - но... А вдруг?
- Чем чёрт не шутит???
- Г.Т. - иностранец. Набирает состав, вырабатывает тактику, подбирает схему игры, руководит самой игрой, подбирает помощников.
- Помощник Г.Т. - россиянин. Он следит за микроклиматом в команде, дисциплиной (как на поле, так и вне его), физподготовкой, и т.д. В трудных ситуациях при помощи русского мата доносит до футболистов задумки Г.Т. и собственное отношение к игре сборной.
- Причём Г.Т. и его помощник должны понимать друг друга с полуслова, придерживаться одинакового стиля игры и т.п.
- Зарплата одна на двоих, но с бонусами...
- Вариант из области фантастики - но... А вдруг?
- Чем чёрт не шутит???