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Салихова: «Лёв никогда не пойдёт в сборную России»

06 июля 2021, 04:37

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала новость о том, что Йоахим Лёв и Владимир Петкович входят в число кандидатов на пост главного тренера сборной России.

Лёв никогда не пойдёт в сборную России. Какие -то все fake wish list. Ну и повадки его тоже специфичные.

Тренер Сборной Швейцарии [Владимир Петкович] вероятен, но зачем ему оставлять свою сборную? Как проект Сборная Швейцарии намного вариативнее и перспективнее с точки зрения поступательного развития. Если только «перебить» деньгами…

Увы, но сборная России давно уже не амбициозный проект. Нужно быть авантюристом и крайне рисковым, чтобы взяться за такое.

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Все комментарии
желаю чтобы вам
желаю чтобы вам
06 июля в 17:38
Нужно Лёва скомпроментировать. Зарема умеет убеждать, как Федуна. Пусть поработает и на родину!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
06 июля в 15:20
Как говаривал Леня о Черчесове...никогда не говори никогда...)...бери пример зарема с мужа...).
Ravshan878
Ravshan878
06 июля в 13:48
Красавица Misses models Zarema. Вы знаете будущие планы Mustera Leva.☝️😂..)))Это замечательно👍.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
06 июля в 08:57
Лев возьмёт РФС пальчиками, засунет к себе в труселя, вытащит, понюхав и только тогда, когда поймет, чем дело пахнет, сделает свой выбор. Клеопатра, это имела виду наверное говоря о повадках специфичных).
Caniggia
Caniggia
06 июля в 08:57
Вроде Лёв не похож на больного на голову, тренируя 12 последних лет практически одних звёзд, а теперь опуститься в кучу с древесноподобными пешеходами. Да и баблом его не заманишь - нарубил уже, вроде был самым высокооплачиваемым среди всех тренеров сборных.
Aris
Aris
06 июля в 08:11
Пока вот такие манагеры лезут куда их не просят, так все и будет! Никто к нам не пойдет. Сплетни и склоки от вас мадам!
ДАША Д
ДАША Д
06 июля в 07:12
Большие деньги уговорят кого угодно.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
06 июля в 07:07
Но если у кого то есть амбиции срубить бабла, то поамбициознее Швейцарии будет. Хотя вся эта возня с поиском нового тренера напоминает процесс поиска новой шапки на больную голову. Но Черчесова все равно надо убрать, слишком усач вызывает много антипатии, которая отражается на сборной.
sir_Alex
sir_Alex
06 июля в 06:31
Сб. России никогда не была "амбициозным проектом".
112910415
112910415
06 июля в 06:30
Довольно очевидно
Василий 50
Василий 50
06 июля в 05:52
При любом тренере хуже не станет
mihaluch
mihaluch
06 июля в 05:30
Лёв не совсем свихнулся.
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