Салихова: «Лёв никогда не пойдёт в сборную России»

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала новость о том, что и входят в число кандидатов на пост главного тренера сборной России.

Лёв никогда не пойдёт в сборную России. Какие -то все fake wish list. Ну и повадки его тоже специфичные.

Тренер Сборной Швейцарии [Владимир Петкович] вероятен, но зачем ему оставлять свою сборную? Как проект Сборная Швейцарии намного вариативнее и перспективнее с точки зрения поступательного развития. Если только «перебить» деньгами…

Увы, но сборная России давно уже не амбициозный проект. Нужно быть авантюристом и крайне рисковым, чтобы взяться за такое.