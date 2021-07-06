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Наумов: «Отмены лимита на легионеров в РПЛ хотят все тренеры»

06 июля 2021, 12:34

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о возможном ужесточении лимита на легионеров в чемпионате России.

Этого [отмены лимита] хотят все тренеры, потому что он их прежде всего ограничивает. Этого хотят руководители клубов. Когда я был руководителем, тоже хотел, чтобы его отменили. Я не сторонник административных мер, они никогда ни к чему хорошему не приводят. На каком-то этапе они могут немного помочь, но все эти ограничения, все, что сейчас говорят о том, что хотят сделать потолок зарплат — чепуха.

Когда мы вводим ограничения, с одной стороны, стараемся дать русским дорогу, с другой, видим, как он два раза по мячу попал и требует миллионный контракт. Козыряет своим русским паспортом. Если человек талантлив, он и среди иностранцев пробьется. А если он бесталанный, то хоть какой лимит вводи, все равно толку не будет. Ограничения в виде лимита совсем не вариант выхода из ситуации, нужно подтягивать спортивную составляющую. Искусственно никогда ничего не сделаешь, футболиста не сделаешь, должен быть естественный рост с детских лет. Тогда никакой лимит ему не помешает.

Недавно известный английский тренер Харри Реднапп заявил, что в чемпионате России нужно ужесточить лимит на легионеров.

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Все комментарии
Kaxal61
Kaxal61
вчера в 03:22
Провести поединок между российскими и иностранными игроками
goaler
goaler
вчера в 00:49
Дак и с легионерами ничего не выигрывают сколько уже лет, А? Даже не выходят из группы. Чему наши молодые могут научится у второсортных легов?
cska1948
cska1948 ответ Хиромант (раскрыть)
06 июля в 18:47
Уверен, что как Федун думают многие, если не все, кто вкладывает свои деньги в футбол!
У нас как была, так и осталась страна Советов! У нас в стране все знают как должны поступать ДРУГИЕ, но не знают как правильно поступить самим! Мы знаем как управлять государством, как навести порядок в футболе, на производстве, да и вообще ВЕЗДЕ, кроме того участка работы за который мы САМИ в данный момент отвечаем! Вам Федун вроде доходчиво объяснил почему ХОЗЯИНУ клуба выгоднее купить готового игрока, чем возиться с пацанами. Вы попробуйте таких как Федун убедить в своей правоте а не меня!
Хиромант
Хиромант ответ cska1948 (раскрыть)
06 июля в 16:43
"Скажите, Вы готовы вместо Федуна вкладывать 500 миллионов ЕЖЕГОДНО в детск-юношеский футбол если лимит на легов отменят?"

- А вы считаете, что вся детско-юношеская спортивная школа России содержится на пожертвования одного Федуна? И если отменят лимит и Федун перестанет "вкладывать 500 миллионов ЕЖЕГОДНО в детско-юношеский футбол", то вся ДЮСШ загнётся?

- Вы глубоко заблуждаетесь!

- А теперь конкретно по вашему вопросу. Будь у меня нефтяной бизнес - я бы не пожалел и больше, чем 500 миллионов для юных футболистов. Но проследил бы, чтобы эти деньги дошли именно до ДЮСШ, а не осели в карманах региональных чиновников...
cska1948
cska1948 ответ Хиромант (раскрыть)
06 июля в 16:26
Скажите, Вы готовы вместо Федуна вкладывать 500 миллионов ЕЖЕГОДНО в детск-юношеский футбол если лимит на легов оменят?
cska1948
cska1948
06 июля в 16:20
Чтобы российский футболист смог составить конкуренцию легионеру, на него предворительно надо потратить ДЕНЬГИ, чтобы подвести к должному уровню! А кто будет тратить на это деньги? Вон Федун сказал, что с отменой лимита он на детско-юношеский футбол деньги тратить не будет! И он не одинок в своём мнении. Так КТО будет тратить деньги на НАШИХ футболистов, чтобы довести их до уровня конкуренции с легами?! Может Наумов? Так он только, как и мы с вами, горазд советы давать!
протон1
протон1
06 июля в 14:38
еси не умеют играть свои. надо выезжать на иностранцах. чем позорится так вот.
Хиромант
Хиромант
06 июля в 13:59
- Я уже давно говорил, говорю, и буду говорить, что лимит на легионеров не решит проблемы нашего футбола.

- Ввели лимит - не помогло! Ужесточили лимит - опять не помогло! Снова хотят ужесточить...

- Так и хочется спросить у тех, кто это делает: ребята, а вы у врача давно были?

- Сколько можно наступать на одни и те же грабли???

- Наумов прав на все 100%. Всё разжевал, всё разъяснил - ну спасёт лимит от деградации российских футболистов!!!

- На каком же ещё языке надо написать, чтобы "российские" футбольные чиновники, наконец-то, поняли: лимитом (тем более его ужесточением) ситуацию не исправишь!
marut
marut
06 июля в 13:07
Тут как бы не усилили лимит
Alhunah
Alhunah
06 июля в 13:03
надо бы в москве в органаизациях установить лимит на приезжих процентов так около 20, а остальные только москвичи, глядишь и москвичи стали бы больше зарабатывать и регионы сталибы развиваться
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
06 июля в 13:00
Кубок УЕФА в 2005 (ЦСКА) и в 2008 (Зенит) + суперкубок. Выиграли российскими игроками с качественными легионерами. Бронзу ЧЕ 2008 года выиграли вообще без Легионеров, если конечно не считать таким Гуса Ивановича.
Давайте отменим лимит и забудем про сборную вообще.
Скажите молодёжь зажралась, надо её на место поставить, но давайте посмотрим с другой стороны. Сейчас есть лимит, но почему то качественных легионеров по пальцам пересчитать можно. А почему бы не сделать лимит из трёх-четырёх легионеров и покупать только качественных игроков. Тогда и на своих ценники упадут. Это кстати многих подтолкнёт уезжать в другие чемпионаты.
Отмена же лимита приведёт к тому, что в стартовых составах некоторых команд российских игроков просто не будет.
Хороший пример был с Краснодаром. Все восхищались академией кричали, что это будущее, а что мы видим сегодня? Команда напичкана легионерами и игроками кому за 30.
Где игроки из академии?
Клубам и тренерам начихать на сборную. Одного Семака можно послушать и понять, что такие просто чихают на национальный футбол, главное, что бы команда выигрывала чемпионат и его не уволили.
К клубным тренерам легионерам претензий нет, они получают зарплату за клуб и болеть за сборную России не обязаны. А вот нашим тренерам с таким заявлениями позор...
mihaluch
mihaluch
06 июля в 12:56
Надо в первую очередь увеличить зарплату детским тренерам.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
06 июля в 12:45
Достаточно спорное утверждение для пользы футболу
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
06 июля в 12:38
Может быть отменят...
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