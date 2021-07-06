Наумов: «Отмены лимита на легионеров в РПЛ хотят все тренеры»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о возможном ужесточении лимита на легионеров в чемпионате России.

Этого [отмены лимита] хотят все тренеры, потому что он их прежде всего ограничивает. Этого хотят руководители клубов. Когда я был руководителем, тоже хотел, чтобы его отменили. Я не сторонник административных мер, они никогда ни к чему хорошему не приводят. На каком-то этапе они могут немного помочь, но все эти ограничения, все, что сейчас говорят о том, что хотят сделать потолок зарплат — чепуха.

Когда мы вводим ограничения, с одной стороны, стараемся дать русским дорогу, с другой, видим, как он два раза по мячу попал и требует миллионный контракт. Козыряет своим русским паспортом. Если человек талантлив, он и среди иностранцев пробьется. А если он бесталанный, то хоть какой лимит вводи, все равно толку не будет. Ограничения в виде лимита совсем не вариант выхода из ситуации, нужно подтягивать спортивную составляющую. Искусственно никогда ничего не сделаешь, футболиста не сделаешь, должен быть естественный рост с детских лет. Тогда никакой лимит ему не помешает.