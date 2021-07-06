Наумов: «Отмены лимита на легионеров в РПЛ хотят все тренеры»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о возможном ужесточении лимита на легионеров в чемпионате России.
Этого [отмены лимита] хотят все тренеры, потому что он их прежде всего ограничивает. Этого хотят руководители клубов. Когда я был руководителем, тоже хотел, чтобы его отменили. Я не сторонник административных мер, они никогда ни к чему хорошему не приводят. На каком-то этапе они могут немного помочь, но все эти ограничения, все, что сейчас говорят о том, что хотят сделать потолок зарплат — чепуха.
Когда мы вводим ограничения, с одной стороны, стараемся дать русским дорогу, с другой, видим, как он два раза по мячу попал и требует миллионный контракт. Козыряет своим русским паспортом. Если человек талантлив, он и среди иностранцев пробьется. А если он бесталанный, то хоть какой лимит вводи, все равно толку не будет. Ограничения в виде лимита совсем не вариант выхода из ситуации, нужно подтягивать спортивную составляющую. Искусственно никогда ничего не сделаешь, футболиста не сделаешь, должен быть естественный рост с детских лет. Тогда никакой лимит ему не помешает.
Недавно известный английский тренер Харри Реднапп заявил, что в чемпионате России нужно ужесточить лимит на легионеров.
Давайте отменим лимит и забудем про сборную вообще.
Скажите молодёжь зажралась, надо её на место поставить, но давайте посмотрим с другой стороны. Сейчас есть лимит, но почему то качественных легионеров по пальцам пересчитать можно. А почему бы не сделать лимит из трёх-четырёх легионеров и покупать только качественных игроков. Тогда и на своих ценники упадут. Это кстати многих подтолкнёт уезжать в другие чемпионаты.
Отмена же лимита приведёт к тому, что в стартовых составах некоторых команд российских игроков просто не будет.
Хороший пример был с Краснодаром. Все восхищались академией кричали, что это будущее, а что мы видим сегодня? Команда напичкана легионерами и игроками кому за 30.
Где игроки из академии?
Клубам и тренерам начихать на сборную. Одного Семака можно послушать и понять, что такие просто чихают на национальный футбол, главное, что бы команда выигрывала чемпионат и его не уволили.
К клубным тренерам легионерам претензий нет, они получают зарплату за клуб и болеть за сборную России не обязаны. А вот нашим тренерам с таким заявлениями позор...
Давайте отменим лимит и забудем про сборную вообще.
Скажите молодёжь зажралась, надо её на место поставить, но давайте посмотрим с другой стороны. Сейчас есть лимит, но почему то качественных легионеров по пальцам пересчитать можно. А почему бы не сделать лимит из трёх-четырёх легионеров и покупать только качественных игроков. Тогда и на своих ценники упадут. Это кстати многих подтолкнёт уезжать в другие чемпионаты.
Отмена же лимита приведёт к тому, что в стартовых составах некоторых команд российских игроков просто не будет.
Хороший пример был с Краснодаром. Все восхищались академией кричали, что это будущее, а что мы видим сегодня? Команда напичкана легионерами и игроками кому за 30.
Где игроки из академии?
Клубам и тренерам начихать на сборную. Одного Семака можно послушать и понять, что такие просто чихают на национальный футбол, главное, что бы команда выигрывала чемпионат и его не уволили.
К клубным тренерам легионерам претензий нет, они получают зарплату за клуб и болеть за сборную России не обязаны. А вот нашим тренерам с таким заявлениями позор...
- Ввели лимит - не помогло! Ужесточили лимит - опять не помогло! Снова хотят ужесточить...
- Так и хочется спросить у тех, кто это делает: ребята, а вы у врача давно были?
- Сколько можно наступать на одни и те же грабли???
- Наумов прав на все 100%. Всё разжевал, всё разъяснил - ну спасёт лимит от деградации российских футболистов!!!
- На каком же ещё языке надо написать, чтобы "российские" футбольные чиновники, наконец-то, поняли: лимитом (тем более его ужесточением) ситуацию не исправишь!
- Ввели лимит - не помогло! Ужесточили лимит - опять не помогло! Снова хотят ужесточить...
- Так и хочется спросить у тех, кто это делает: ребята, а вы у врача давно были?
- Сколько можно наступать на одни и те же грабли???
- Наумов прав на все 100%. Всё разжевал, всё разъяснил - ну спасёт лимит от деградации российских футболистов!!!
- На каком же ещё языке надо написать, чтобы "российские" футбольные чиновники, наконец-то, поняли: лимитом (тем более его ужесточением) ситуацию не исправишь!