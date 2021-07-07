Газизов: «Нынешнему лимиту надо дать время, хотя бы несколько лет»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о лимите на легионеров в чемпионате России.

Нынешнему лимиту надо дать время, хотя бы несколько лет. Нужно продолжать работать по системе «8+17», нельзя же каждый год прыгать с одного на другое.

Нравится он кому-то, не нравится — все равно надо дать время, посмотреть на его эффективность. Нет смысла дергаться туда-сюда, мы так к лучшему варианту не придем. Этой модели нужно время, а потом уже стоит делать выводы. А постоянно менять число легионеров в заявке попросту несерьезно.

Неудовлетворительные результаты в еврокубках и на Евро — результат не одного дня, поменять все сразу не получится, нужно время. А для этого надо уметь терпеть и ждать, спорт к этому и приучает.