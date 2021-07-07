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Газизов: «Нынешнему лимиту надо дать время, хотя бы несколько лет»

07 июля 2021, 14:54

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о лимите на легионеров в чемпионате России.

Нынешнему лимиту надо дать время, хотя бы несколько лет. Нужно продолжать работать по системе «8+17», нельзя же каждый год прыгать с одного на другое.

Нравится он кому-то, не нравится — все равно надо дать время, посмотреть на его эффективность. Нет смысла дергаться туда-сюда, мы так к лучшему варианту не придем. Этой модели нужно время, а потом уже стоит делать выводы. А постоянно менять число легионеров в заявке попросту несерьезно.

Неудовлетворительные результаты в еврокубках и на Евро — результат не одного дня, поменять все сразу не получится, нужно время. А для этого надо уметь терпеть и ждать, спорт к этому и приучает.

Ранее бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп высказал свое видение касательно вопроса по лимиту на легионеров в РПЛ.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Ironigor (раскрыть)
07 июля в 19:17
Я согласен, что многое надо менять. Беда только в том, что ломать мы научились, а вот строить пока нет. Сегодня соглашусь с Шамилем. Восемь легионеров в составе команды, неужели этого мало? И неужели нормальный клуб не найдёт всего лишь трёх достойных россиян. Мне кажется, что ратуя за отмену лимита, клубы просто не хотят работать с резервами. Конечно, это моё мнение и, естественно, оно может оказаться ошибочным.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
07 июля в 15:41
Несколько лет мало! Через несколько лет мы сможем еще играть на равных с клубами Гибралтара и Сан Марино, а в России будут жировать Дзюбы, Кокорины и их агенты!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
07 июля в 15:32
Скажи уж ,что деньжат не успеваешь скопить !
bashnat013
bashnat013
07 июля в 15:14
В лимитах заинтересованны только те кто от этого имеет нездоровый доход
Ironigor
Ironigor
07 июля в 15:10
И это ещё несколько лет ПОЗОРА !!!
Всё нужно менять в корне , от Минспорта РФС и детского спорта !!! Неосталось ничего от здоровой спортивной некогда нации !!! Всем Добра !!!
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