Месси и Неймар признаны лучшими игроками Кубка Америки

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10 июля 2021, 19:34

КОНМЕБОЛ выбрала сразу двух футболистов в качестве лучших игроков Кубка Америки. Группа технического анализа определила лучшими форвардов (Аргентина) и Неймара (Бразилия), чьи команды встретятся в финале 11 июля.

Неймар на Кубке Америки забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи, в активе Месси — 4 забитых мяча и 5 голевых передач.

В КОНМЕБОЛ отмечают, что не смогли выбрать лишь одного футболиста, так как на турнире лучших двое.

Отметим, что после полуфинала с Колумбией Месси угодил в неприятную историю из-за своего провокационного поведения во время серии пенальти.