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Месси и Неймар признаны лучшими игроками Кубка Америки

10 июля 2021, 19:34
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 0Логотип футбольный клуб БразилияБразилияМатч завершен

КОНМЕБОЛ выбрала сразу двух футболистов в качестве лучших игроков Кубка Америки. Группа технического анализа определила лучшими форвардов Лионеля Месси (Аргентина) и Неймара (Бразилия), чьи команды встретятся в финале 11 июля.

Неймар на Кубке Америки забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи, в активе Месси — 4 забитых мяча и 5 голевых передач.

В КОНМЕБОЛ отмечают, что не смогли выбрать лишь одного футболиста, так как на турнире лучших двое.

Отметим, что после полуфинала с Колумбией Месси угодил в неприятную историю из-за своего провокационного поведения во время серии пенальти.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ Raul-Ossetia (комментарий удален) (раскрыть)
11 июля в 03:03
Доброй ночи 🌙. Вообще-то я про КОНМЕБОЛ, который заранее решил сделать Месси лучшим , а не против его заслуг. И не про Неймара. Месси великий игрок и с этим глупо спорить. А что значит они должны были признать его лучшим заранее, вне зависимости от финала ???
Спасибо за понимание. Удачи тебе не с Хумалага !!!✌
протон1
протон1
10 июля в 23:18
не слежу за их чемпионатом. свой чемпиоонат надоел уже.
Gahi
Gahi
10 июля в 22:12, ред.
По статистике понятно что это Месси, и чтобы угодить как-то хозяевам - Бразилии, сборная команда которая решилась участвовать в Кубке Америки хотя из-за пандемии коронавируса в стране были призывы не играть на этом турнире. Так что финал пройдёт ещё раз под вопросом, сможет Лионель Месси с командой Аргентиной выиграть Кубок Америки или вновь четвёртый финал для него станет ещё одним большим разочарованием в его богатой футбольной биографии, которая полна и богата индивидуальными призами. Удачи
Ironigor
Ironigor
10 июля в 21:31
Кубок ещё не завершён, могли бы дождаться финала !!!
А тут подвох , финал выиграет сборная Бразилии, а там точно немая инопланетного Месси, вот и решили не обижать гражданина Аргентины !!!
Ай да умница "КОНМЕБОЛ"- ловко вышел из положения , можно сказать вывернулся !!! Не мог же он обидеть саму Мессию !!!)))
Тем не менее сегодня ночью 🌙 нас ждёт красивый латинский танец по имени ФУТБОЛ ⚽ !!!
МЕССИ ПРОТИВ НЕЙМАРА !!!
Zenit_84
Zenit_84
10 июля в 21:29
Добились-таки своего
ermak6848
ermak6848
10 июля в 21:24, ред.
Осталось посмотреть финал и поставить жирную точку в этом споре...
VeniaminS
VeniaminS
10 июля в 21:18
Все правильно.
cfp6jchga72d
cfp6jchga72d
10 июля в 20:29
По статистике видно кто лучший.
МЕССИ,МЕССИ,МЕССИ.
112910415
112910415
10 июля в 20:14
Неймар-то зачем?
particular
particular
10 июля в 20:09
Возможно, после финала, будет один лучший, причём не факт, что из названной пары...
Промах Саутгейта
Промах Саутгейта
10 июля в 20:08
Смехота, опять гному подсластили пилюлю. Получит очередную серебренную медальку)
David Young
David Young ответ Брулин (раскрыть)
10 июля в 19:58
Что-то типа желания угодить всем кому якобы надо угодить - удобное решение, я сам болею за сборную Бразилии, но можно было спокойно дать при Месси и дело с концом.
ЮЗИК
ЮЗИК
10 июля в 19:57
Причём тут Неймар, когда у гнома лучше статистика
Брулин
Брулин
10 июля в 19:52
Они уверены в победе Бразилии ? Будет маразмом назвать Неймара лучшим, если Аргентина победит, а у Месси значительно лучше личная статистика.
STVA 1
STVA 1 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
10 июля в 19:48
Приветствую!Мне сын adblock поставил и стало поменьше скакать!А то было ужас
David Young
David Young ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
10 июля в 19:42
Здравствуйте. Если вы о рекламе, то редакция не имеет отношения к рекламе, так что помочь ничем не можем.
David Young
David Young
10 июля в 19:37, ред.
Лучше бы одного выбрали, Месси поближе к званию лучшего футболиста турнира, на мой взгляд.
волгодон 2
волгодон 2
10 июля в 19:35
КА проходит в Бразилии,потому Неймара не могли пройти стороной.
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