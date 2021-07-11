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Месси выиграл первый трофей со сборной Аргентины и не смог сдержать слёз

11 июля 2021, 08:37
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 0Логотип футбольный клуб БразилияБразилияМатч завершен

Сборная Аргентины обыграла сборную Бразилии (1:0) и стала победителем Кубка Америки.

Этот трофей стал первый для Лионеля Месси в футболке национальной команды. После финального свистка Лео не смог сдержать слёз. До этого момента Месси трижды становился серебряным призёром Кубка Америки (2007, 2015, 2016) и один раз завоевал серебро чемпионата мира (2014). Нападающий добывал трофей лишь с олимпийской сборной Аргентины, выиграв золотые медали на Олимпиаде в 2008 году.

Ранее КОНМЕБОЛ выбрал Месси и ещё одного известного футболиста лучшими игроками Кубка Америки.

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Все комментарии
Kempes78
Kempes78
11 июля в 22:58
Помимо всего, Месси ещё и Чемпион Мира среди юношей. У него нет лишь одного титула - чемпиона мира среди взрослых. Возможно, в следующем году и он появится!
pele1981
pele1981 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
11 июля в 16:27
Один раз он только оплошал, а "космический" уже лет 10 косячит))
pele1981
pele1981 ответ Storm-Shadow (раскрыть)
11 июля в 16:26
А сколько ему лет всего, а он уже чемпион) То-то же))
juvenale
juvenale
11 июля в 14:53
я одного не понимаю....как сборная Аргентины,которая всегда в топ 2 фаворитов этого турнира, не могла выиграть этот кубок 28 лет....
abramjan
abramjan
11 июля в 14:21
Плакса саматропиновая так хотела мусорный трофей что расплакалась как девочка
DAD81
DAD81
11 июля в 14:04
Наконец-то. Награда нашла героя!
Ozabot
Ozabot ответ Ислам0926 (раскрыть)
11 июля в 13:38
Канте норм. Я бы ему отдал. Многих на ноль помножил.
viv
viv
11 июля в 13:27
Наконец то свершилось, поздравляю Мессии с долгожданным трофеем.
Остапчук 67
Остапчук 67
11 июля в 12:54
Подарок от сборной Бразилии.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
11 июля в 12:08
Поздравляю король! Вас с Кришем никто не заменит. Ты заслужил эту награду!
milanetto10
milanetto10 ответ Опасный хулиган (раскрыть)
11 июля в 11:54
с Роналду путаешь))))
milanetto10
milanetto10 ответ abramjan (раскрыть)
11 июля в 11:53
ещё один копа Америки= чемпионату европы это данность
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Ислам0926 (раскрыть)
11 июля в 11:34
есть правило, в любой непонятной ситуации отдавать Золотой мяч Месси
swed27
swed27
11 июля в 11:24
Остается только его поздравить
abramjan
abramjan
11 июля в 11:14
Выиграли мусорный турнир в котором даже нет отборочного цикла р кричат о Великой победе )))...это те люди для которых по их словам лига наций не турнир да и чемпионат Европы не показатель...
Знатог
Знатог
11 июля в 11:06
Вот что животворящее отсутствие контракта делает! О клубе думать не надо, можно на сборной сосредоточиться.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
11 июля в 11:05, ред.
Клоун этот месси
Storm-Shadow
Storm-Shadow ответ pele1981 (раскрыть)
11 июля в 11:03
Где был этот Мбаппе на ЧЕ?
А сколько у этого Мбаппе ЛЧ?
То то же
санек002
санек002
11 июля в 11:00
ДА УЖ!ЭТО ТЕБЕ БАТЕНЬКА НЕ ЕВРОПА!
Илья Пыркин
Илья Пыркин ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
11 июля в 10:57
Надеюсь сегодня и Англия проиграет тоже, хотя она не явный фаворит, но хозяин финала по стадиону.
Знатог
Знатог
11 июля в 10:52
А олимпийское золото это не трофей?
112910415
112910415
11 июля в 10:48
Вот такое оно, счастье!
Ислам0926
Ислам0926 ответ Ozabot (раскрыть)
11 июля в 10:34
В этом году не понятно кому вручать ,нету явного лидера
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
11 июля в 10:34
Если честно, то очень удивился, когда прочитал проснувшись новость о том, что Аргентина выиграла кубок Америки)
Бразилия выглядела фаворитом, играли дома.. все было на их стороне, но в этот раз удача походу улыбнулась аргам.
Рад за Месси, что он наконец-то выиграл свой первый трофей со сборной) это был последний шанс этого поколения. Месси, ДиМа, Агуэро.. жаль Маскерано уже завершил карьеру.
Ну теперь точно вернётся Месси в приподнятом настроении) а не как раньше..
Ислам0926
Ислам0926 ответ pele1981 (раскрыть)
11 июля в 10:32
Мбаппе хоть и чемпион мира но до Месси ему очень далеко,Мбаппе это бегунок
VeniaminS
VeniaminS
11 июля в 10:30
Стареем,вот и слезы.
4RT
4RT
11 июля в 10:26
Опять сопли в сиропе
Persenchik
Persenchik
11 июля в 10:25
Молодец конечно, но пока этого мало. Торопись Лионель. Время для входа в клуб великих истекает. :-)
8_DEIVID
8_DEIVID ответ Legend 6 (раскрыть)
11 июля в 10:19
Там не более 3 игроков старше 23. Поэтому только эта победа для Месси первая с основной сборной.
волгодон 2
волгодон 2 ответ Ministri Krasnodar (раскрыть)
11 июля в 10:16
Министри,Кристина ничего не выиграл,отскочила тогда знатно португалия,пока заднеприводный на лавке шкерился,впрочем как и Месси ничего не выиграл,выиграла Аргентина.
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