Месси выиграл первый трофей со сборной Аргентины и не смог сдержать слёз

Сборная Аргентины обыграла сборную Бразилии (1:0) и стала победителем Кубка Америки.
Этот трофей стал первый для Лионеля Месси в футболке национальной команды. После финального свистка Лео не смог сдержать слёз. До этого момента Месси трижды становился серебряным призёром Кубка Америки (2007, 2015, 2016) и один раз завоевал серебро чемпионата мира (2014). Нападающий добывал трофей лишь с олимпийской сборной Аргентины, выиграв золотые медали на Олимпиаде в 2008 году.
Ранее КОНМЕБОЛ выбрал Месси и ещё одного известного футболиста лучшими игроками Кубка Америки.
На фоне неудачного выступления - всех претендентов на Золотой мяч, Месси, пожалуй, самый реальный претендент на Золотой мяч...
На фоне неудачного выступления - всех претендентов на Золотой мяч, Месси, пожалуй, самый реальный претендент на Золотой мяч...