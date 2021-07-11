Месси выиграл первый трофей со сборной Аргентины и не смог сдержать слёз

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11 июля 2021, 08:37

Сборная Аргентины обыграла сборную Бразилии (1:0) и стала победителем Кубка Америки.

Этот трофей стал первый для в футболке национальной команды. После финального свистка Лео не смог сдержать слёз. До этого момента Месси трижды становился серебряным призёром Кубка Америки (2007, 2015, 2016) и один раз завоевал серебро чемпионата мира (2014). Нападающий добывал трофей лишь с олимпийской сборной Аргентины, выиграв золотые медали на Олимпиаде в 2008 году.