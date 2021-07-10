Месси, Неймар, Пеле и Марадона не выигрывали Кубок Америки. Вспоминаем легенд без трофея

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вчера, 10:02

В ночь с субботы на воскресенье родится новый чемпион.

Пирло, Фигу, Мальдини, Лам, Роббен, Рауль, Буффон, Джеррард и Лэмпард – легенды европейского футбола без побед на чемпионатах Европы. Список можно продолжать, а возглавит его Кройф. Но Зидан, Беккенбауэр, Роналду, Яшин, Маттеус и Платини – чемпионы Европы.

Процент легенд с кубком выше, чем в Южной Америке. Хотя их турнир древнее и проводился чаще. Уругвай выиграл в 1916-м, бразильцы победили в третьем по счету розыгрыше, аргентинцы – в пятом. Долгое время играли раз в сезон, разок – дважды в год. Но посмотрите на тех, кто не побеждал.

Вратари

Жилмар (Бразилия)

Лучший голкипер в истории бразильского футбола без побед на Кубке Америки. Трижды легенда «Коринтианса» и «Сантоса» получал «серебро». Жилмар дважды был чемпионом мира, но дома терпел неудачу. В отличие от игроков поколения Таффарела, что становились чемпионами Южной Америки, легенды 50-х и 60-х будут в этом списке.

Альтернатива: Игита (Колумбия); Чилаверт (Парагвай).

Защитники

Хавьер Дзанетти (Аргентина)

«Трактора» сложно назвать магнитом для трофеев. Особенно на уровне сборной, защитник «Интера» разминулся с лучшими временами, часто уступал. Дзанетти первую победу в Серии А ждал одиннадцать лет, а в национальной команде остался без значимых трофеев. Проигранные в 2004 и 2007 годах финалы Кубка Америки Хавьер точно помнит.

Альтернатива: Карлос Альберто (Бразилия).

Даниэль Пассарелла (Аргентина)

Двукратный чемпион мира, на секундочку. Даниэль – единственный аргентинец с таким достижением в истории. Один из самых результативных защитников – автор 134 голов, один из величайших беков, которых дарила миру Южная Америка. Легко проходит в сотню величайших игроков в истории. Выступал за «Ривер Плейт», был капитаном в 1978-м, через шесть лет из-за проблем со здоровьем сидел на лавке. Но кубки мира собирал, в отличие от Копа. В 1979-м с ним финишировали последними в группе, ниже сборной Боливии.

Альтернатива: Домингос да Гия (Бразилия).

Элиас Фигероа (Чили)

Сюда можно было выбрать и Джалму Сантоса – участника четырех чемпионатов мира, но здесь состав со всей Южной Америки, а не из двух стран. Вспомним участника трех ЧМ , что на Кубке Америки проиграл финал Парагваю. Великие чилийцы часто разминались с победами на континентальном турнире – Иван Саморано и Марсело Салас тоже без успехов на Кубках Америки. Это поколению Видаля повезло больше.

Альтернатива: Джалма Сантос (Бразилия).

Полузащитники

Гарринча (Бразилия)

Крошка Гауличо был сложным человеком. В его жилах текла кровь коренных жителей бразильских земель. Родился в нищете, был пятым ребенком в семье. С косоглазием, с деформацией позвоночника и смещением костей таза. Чудо, что ходил, одна нога была заметно короче другой. Мог стать попрошайкой на улицах Рио, но вместо этого получили легенду. К сожалению, после завершения карьеры скверное окружение быстро завело его в могилу, пропили все деньги хавбека. Но на поле Гарринче не было равных… На чемпионатах мира. А на Кубке Америки у него лишь два «серебра».

Альтернатива: Хуан Роман Рикельме (Аргентина).

Диди (Бразилия)

Чемпион мира 1950 года Обдулио Варела был победителем Кубка Америки, а вот легенда сборной Бразилии 50-х Диди трижды возвращался домой после неудач. В первом случае его команда возглавила общую таблицу, но проиграла в финале Парагваю. В двух других оказывались ниже Аргентины. С кубками континента у Диди не сложилось, как и с «Реалом». Также упомянем невезение Вальдеррамы – пять участий, три «бронзы», 0 титулов.

Альтернатива: Карлос Вальдеррама (Колумбия).

Сократес (Бразилия)

Дважды доктор – врач по диплому и доктор философии, стал символом неудач великой сборной Бразилии. Рослый парень – 192-сантиметра врожденного таланта, был великим технарем. Его «золотая пятка» приводила к победам «Коринтианс». Но со сборной Сократес был третьим на Кубке Америки в 1979 году. А спустя четыре года, хотя принял участие в ответном финальном матче, не помог отыграться против Уругвая. В Монтевидео уступили 0:2, так что домашняя ничья 1:1 не спасла. Как Сократеса не спасли попытки близких разлучить его с бутылкой – ушел из жизни еще 10 лет назад.

Альтернатива: Альваро Рекоба (Уругвай).

Диего Марадона (Аргентина)

Даже Ди Стефано, сыграв всего 6 матчей за Аргентину, стал чемпионом Южной Америки. А Марадона не побеждал. То дисквалификация, то выбор в пользу новой «десятки» — Диего Симеоне в 1993-м, лишили Марадону еще одного трофея в не такой уж богатой для футболиста его масштаба коллекции. К слову, это настолько крутая сборная, что Зико – автор более чем 500 голов за карьеру, будучи атакующим хавбеком, а не чистым форвардом, в основу не втиснулся.

Альтернатива: Зико (Бразилия).

Нападающие

Лионель Месси (Аргентина)

«Серебряная страна» подарила миру десятки великих. Но Лионель Хорхиевич – непревзойденный, если говорим о стабильности. Если бы Месси вел такой образ жизни, как Марадона, то закончил бы карьеру десять лет назад в Сегунде. Но в этом соль – Лионель старается, а серьезный трофей со взрослой сборной Аргентины не идет в руки. Капитан предпринимает шестую попытку в карьере. Быть может, в этот раз получится? Аргентина ждет победный финал 28 лет!

Альтернатива: Марио Кемпес (Аргентина).

Пеле (Бразилия)

Трехкратный чемпион мира не показал себя на Кубках Америки, хотя мог выиграть турнир в 1959 году. Но бразильцы не сумели обыграть перуанцев, и хотя Пеле забил в том матче и был лучшим снайпером турнира – 8 голов, «золото» уплыло в Аргентину. А в запас выберем Альберто Спенсера – легенду Кубка Либертадорес, величайшего снайпера сборной Эквадора. Тут человеку не повезло с командой – никогда не была фаворитом, как бразильская.

Альтернатива: Альберто Спенсер (Эквадор/Уругвай).

Неймар (Бразилия)

В ночь с субботы на воскресенье один человек точно покинет эту сборную – или Месси, или Неймар. Так получилось, что прошлый турнир, который Бразилия выиграла на родной земле, как всегда делала ранее, форвард ПСЖ пропустил из-за травмы. Кафу, Роберто Карлос, Дунга, Роналдо и Ромарио исключили свое появление в такой сборной еще в 1997 году. Ривалдо и Роналдиньо присоединились к ним через два года. А поколение Неймара пока не было в финале ЧМ , как предшественники, и Кубок Америки выиграли без главного технаря.

Альтернатива: Роберто Динамит (Бразилия).

Накануне матча Неймар послал по известному маршруту всех бразильцев, кто в финале болеют за Аргентину – там сложная история, связанная с тем, что популист президент притащил турнир в Бразилию, где большая беда с пандемией и экономикой. Но стоит отдать Неймару должное именно в сборной. С 68 голами и 48 ассистами заслужил победу на Кубке Америки. Финал станет трагедией минимум для одной суперзвезды, но мигом триумфа – для другой.