ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЕвро-2020

Петржела: «Дзюба упрямый. Он никогда не извинится перед Манчини»

12 июля 2021, 12:48

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о критике нападающего Артёма Дзюбы в адрес Роберто Манчини, завоевавшего «золото» Евро-2020 во главе сборной Италии. В 2019 году Дзюба сказал, что для него «Манчини не тренер, а бизнесмен».

Манчини хочет техничных и быстрых игроков. А Дзюба не такой, он игрок другого плана. Поэтому он и не подошел ему.

Артём обиделся и так сказал. Мы все знаем Дзюбу, он никогда не извинится. Такой человек – упрямый.

Известный комментатор Геннадий Орлов также раскрыл причину конфликта Дзюбы и Манчини.

Все новости
«Я начинаю новое путешествие». Жиру попрощался с «Челси»
Вчера, 23:42 ФотоКомментарии8
«Никогда не видел Месси таким счастливым». Паредес о победе в Кубке Америки
Вчера, 22:58 Комментарии10
Синклер: «Левандовски идеально подошёл бы „Манчестер Сити“»
Вчера, 13:54 Комментарии4
Кассано критически высказался о переходе Доннаруммы в ПСЖ
15 июля Комментарии10
«Это был удивительный год». Флоренци попрощался с ПСЖ
15 июля ФотоКомментарии5
Агент Шкурина: «Белорусов в РФ всегда хотят по голове погладить, как кота»
15 июля Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
протон1
протон1
13 июля в 03:39
манчини - тренер-чемпион. Кто такой дзюба? Дэдпул-видеооператор?
Константин Белых
Константин Белых
12 июля в 15:17
А Манчини всю ночь сегодня переживал-извинится перед ним великий Дзюба или все таки сосредоточится на сборной Италии и попраздновать. Когда иностранные спецы приезжают в наше РПЛ они в тихом а...уе от того с кем придется дело иметь. Эмери Манчини Луческу... Видно проклятое у нас место..
oFANATo
oFANATo
12 июля в 15:04
Он Рукаку и этим все сказано......
112910415
112910415
12 июля в 14:56
да тренеру без разницы
Трезвый повар
Трезвый повар
12 июля в 14:25
Дзюба не упрямый. Он просто глупый болтун
mr.bra
mr.bra
12 июля в 14:08
синонимы слову упрямый:
твердокаменный, не поддающийся воздействию, как об стену горох, хоть кол на голове теши, 7оватый
Serg_Diamond
Serg_Diamond
12 июля в 14:08
Не техничный и не быстрый игрок в простонародье называется "бревно".
makkie
makkie
12 июля в 13:51
Язык Дзюбы доведёт его до цугундера!

Быстров, Карпин, Манчини, Эмери, болельщики Спартака - кого только Рукаку не оскорблял и не задевал. А сам такой белый и пушистый.
Дзюбу ведь даже Вираж не особо жалует - на каждом матче ему "приветы" с трибун передают.

Вот такой он Герой Нации Артём Дзюба!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
12 июля в 13:29
Это РПЛ.....
Аномальная антифутбольная территория....
Тут :
Тренеры превращаются в бизнесменов....
Игроки в Дзюбу....
Судьи в предвзятышей....
Против ЦСКА
Против ЦСКА
12 июля в 13:27
Дзюба просто туповатый человек.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
12 июля в 13:24
Хоть раз у Дзюбы и Уткина были одинаковые мнения об одном и том же человеке, и как не странно в этот раз они оба ошибались........
Futurista
Futurista
12 июля в 13:17
Манчини уже не помнит кто это Дзюба...
Серж 129
Серж 129
12 июля в 13:15
Эмери,Манчини, Андре Виллаш-Боаш все они добились своего, а Дзюба только дроч...ть на камеру клоун кю..ый весь зенит зашкварил
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
12 июля в 13:05
Не зря упрямцев сравнивают с бараном!
Не зря Черчесова зовут чабаном - барана тренировал!
Не зря Дзюба форвард таранного типа, бараны тоже таранят!
mihaluch
mihaluch
12 июля в 13:02
Дзюба считает что извинятся не за что.
LAISMEN
LAISMEN
12 июля в 13:01, ред.
Ели у человека руки и ноги не на месте, остается надеется только на язык......
STVA 1
STVA 1
12 июля в 12:54
А Роберто как и Эмери вообще абсолютно по фиг на этого буратино! Они выше онаниста))
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
12 июля в 12:52
Он дзюбелоид и наглец,у которого нет ни совести ,ни чести...Он понятия не имеет,что такое извиниться,впрочем с кем поведёшься(тренируешься,Черчесов) этому не учил,только ручку прикладывать к пустой голове.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100