Петржела: «Дзюба упрямый. Он никогда не извинится перед Манчини»

Бывший главный тренер «Зенита» высказался о критике нападающего в адрес , завоевавшего «золото» Евро-2020 во главе сборной Италии. В 2019 году Дзюба сказал, что для него «Манчини не тренер, а бизнесмен».

Манчини хочет техничных и быстрых игроков. А Дзюба не такой, он игрок другого плана. Поэтому он и не подошел ему.

Артём обиделся и так сказал. Мы все знаем Дзюбу, он никогда не извинится. Такой человек – упрямый.