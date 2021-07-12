Петржела: «Дзюба упрямый. Он никогда не извинится перед Манчини»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о критике нападающего Артёма Дзюбы в адрес Роберто Манчини, завоевавшего «золото» Евро-2020 во главе сборной Италии. В 2019 году Дзюба сказал, что для него «Манчини не тренер, а бизнесмен».
Манчини хочет техничных и быстрых игроков. А Дзюба не такой, он игрок другого плана. Поэтому он и не подошел ему.
Артём обиделся и так сказал. Мы все знаем Дзюбу, он никогда не извинится. Такой человек – упрямый.
Известный комментатор Геннадий Орлов также раскрыл причину конфликта Дзюбы и Манчини.
твердокаменный, не поддающийся воздействию, как об стену горох, хоть кол на голове теши, 7оватый
твердокаменный, не поддающийся воздействию, как об стену горох, хоть кол на голове теши, 7оватый
Быстров, Карпин, Манчини, Эмери, болельщики Спартака - кого только Рукаку не оскорблял и не задевал. А сам такой белый и пушистый.
Дзюбу ведь даже Вираж не особо жалует - на каждом матче ему "приветы" с трибун передают.
Вот такой он Герой Нации Артём Дзюба!
Быстров, Карпин, Манчини, Эмери, болельщики Спартака - кого только Рукаку не оскорблял и не задевал. А сам такой белый и пушистый.
Дзюбу ведь даже Вираж не особо жалует - на каждом матче ему "приветы" с трибун передают.
Вот такой он Герой Нации Артём Дзюба!
Аномальная антифутбольная территория....
Тут :
Тренеры превращаются в бизнесменов....
Игроки в Дзюбу....
Судьи в предвзятышей....
Аномальная антифутбольная территория....
Тут :
Тренеры превращаются в бизнесменов....
Игроки в Дзюбу....
Судьи в предвзятышей....
Не зря Черчесова зовут чабаном - барана тренировал!
Не зря Дзюба форвард таранного типа, бараны тоже таранят!
Не зря Черчесова зовут чабаном - барана тренировал!
Не зря Дзюба форвард таранного типа, бараны тоже таранят!