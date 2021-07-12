Доннарумма: «Италия сотворила что-то экстраординарное»

Вратарь сборной Италии поделился эмоциями после победы над командой Англии (1:1, 3:2 по пен.) в финале Евро-2020.

Мы сотворили что-то экстраординарное. Мы счастливы. Не были готовы уступать ни миллиметра поля. Вы все знаете, с чего мы начинали. У нас фантастическая команда, и мы заслужили победу.

Быстрый пропущенный гол мог бы сломить нас, но мы не та команда, которая будет сдаваться. Было непросто, но мы дали блестящий бой. Мы доминировали на протяжении основной части матча. Мы все заслужили это.