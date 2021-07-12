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Доннарумма: «Италия сотворила что-то экстраординарное»

12 июля 2021, 08:49
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился после серии пенальти

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма поделился эмоциями после победы над командой Англии (1:1, 3:2 по пен.) в финале Евро-2020.

Мы сотворили что-то экстраординарное. Мы счастливы. Не были готовы уступать ни миллиметра поля. Вы все знаете, с чего мы начинали. У нас фантастическая команда, и мы заслужили победу.

Быстрый пропущенный гол мог бы сломить нас, но мы не та команда, которая будет сдаваться. Было непросто, но мы дали блестящий бой. Мы доминировали на протяжении основной части матча. Мы все заслужили это.

Ранее о проблемах в игре сборной Англии в матче с Италией высказался наставник английской команды Гарет Саутгейт.

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
12 июля в 11:16
Насчет "доминировали" слишком громко сказано. Просто чуть больше повезло. Никакого доминирования там не было. Это Испания доминировала над ними, но им как раз не повезло.
Feanor1993
Feanor1993
12 июля в 09:34
Весь чемпионат был притягиванием за уши родоночальников, вот уши и оторвались)
Промах Саутгейта
Промах Саутгейта
12 июля в 09:04
Молодцы конечно. Но экстраординарное сотворила англия - продула перед соотечественниками в подтасованном для неё финале да ещё и ведя в счете😂😂😂
Конкурс бот
Конкурс бот
12 июля в 09:00
PiGofShit, STVA 1, vova 555, VMP, Dion1s, Maikl322, RBA, Опасный хулиган, Андрей Мaксимeнко, Андрей Кузяшов, ДСА, ProKop92, dimagas2, beefs больше всех вчера набрали очков в Соккер-Мании - 80. Поздравляем! Чемпионат Европы 2020
stanichnik
stanichnik
12 июля в 08:52
Доннарумма один из главных творцов этого триумфа!
КЭТиК
КЭТиК
12 июля в 08:50
После такого отбития пенальти стоимость вратаря еще более возросла.
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