«Где были Шоу, Стерлинг, Стоунз?» Моуриньо об исполнителях пенальти Англии

Главный тренер «Ромы» высказался о поражении сборной Англии от Италии в финале Евро-2020 (1:1, 2:3 по пенальти).

Что касается исполнителей пенальти, то поставить Сака последним – тяжелое решение.

Я думаю, что молодому игроку трудно взвалить все на свои плечи в этот момент. Мне просто очень жаль его.

Где в такой ситуации были Стерлинг, Стоунз, Шоу? Гарет Саутгейт кажется мне искренним парнем, который защищает своих футболистов. Он никогда не скажет, что футболисты были не готовы бить.