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«Где были Шоу, Стерлинг, Стоунз?» Моуриньо об исполнителях пенальти Англии

12 июля 2021, 11:30
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо высказался о поражении сборной Англии от Италии в финале Евро-2020 (1:1, 2:3 по пенальти).

Что касается исполнителей пенальти, то поставить Сака последним – тяжелое решение.

Я думаю, что молодому игроку трудно взвалить все на свои плечи в этот момент. Мне просто очень жаль его.

Где в такой ситуации были Стерлинг, Стоунз, Шоу? Гарет Саутгейт кажется мне искренним парнем, который защищает своих футболистов. Он никогда не скажет, что футболисты были не готовы бить.

Англия имеет печальную статистику в сериях пенальти на крупных турнирах.

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cska1948
cska1948
12 июля в 19:46
Серию пенальти проиграл Саутгейт!
Elliada
Elliada
12 июля в 16:29
У англичан было 120 минут, чтобы не доводить до серии пенальти. Сами виноваты
faneng
faneng
12 июля в 15:21
Действительно набор пенальтистов у Саутгейта - это идиотизм. Кейн должен был бить последним!!! Тяжелее всего бить последнему!!! Кейн - капитан. Магуайр - ладно, пусть. Но назначать последними пенальтистами Рэшфорда (23 года), Санчо (21 год) и Сака (19 лет) - это самоубийство.
Хендерсон, Грилиш, Уокер, Шоу, Райс, Филипс - более адекватные кандидаты.
Александр Валяев
Александр Валяев
12 июля в 14:41
Выпустили на замену игроков чтобы бить пенальти
- не сработало
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
12 июля в 13:11, ред.
Если бы сказал что вместо Сака Грилиш еще бы понял, Стонузу и Шоу нечего их бить, когда игроки атаки еще свои удары не сделали, Стерлинг их бить не умеет, вот и не бил, оттого и Рэшфорд и Санчо вышли, но увы не забили.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Федор Паршунин (раскрыть)
12 июля в 13:11
Его бы на одно колено поставить при пробитии афроангличан ;) Тогда и результат был бы другим. А вообще я заметил тенденцию : на турнире вылетали как пробка из бутылки открытые радужные из Голландии и Португалии, наполовину чёрная Франция и на треть такая же Англия, с чёрным же ныряльщиком в составе.
Победила Италия, пусть и с легами, но европейская по облику команда.
Выходит, жизнь всё расставляет по своим местам...
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
12 июля в 12:21
.
Sylpheed
Sylpheed ответ Федор Паршунин (раскрыть)
12 июля в 12:18
Хорош :D
ДАША Д
ДАША Д
12 июля в 12:08
Они все испугались Доннаруммы.
Анд-м
Анд-м
12 июля в 12:04
Тут я мауром полностью согласен
Serg_Diamond
Serg_Diamond
12 июля в 12:04
Переводчик прав. Стерлингу видимо уже хватило пиара после его известного нырка, он уже свое хайпанул, вот и решил поберечь себя и дать долю хайпа молодым.
mihaluch
mihaluch
12 июля в 12:01
Чтобы пробивать пенальти надо иметь железные нервы.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
12 июля в 11:56
Просто Доннарумма явно не был сторонником акции BLM.
bublikyo
bublikyo
12 июля в 11:52
Кто то зассал бить пенальти
stromshik
stromshik
12 июля в 11:39
Стерлинг, перед тем, как пробить пенальти, сначала бы упал в штрафной, чтобы его назначили
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