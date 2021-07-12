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Эмерсон: «Мы не сдались после быстро пропущенного мяча»

12 июля 2021, 09:13
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился после серии пенальти

Итальянские футболисты не сдались после быстро пропущенного гола от англичан в финале Евро-2020 и бились до последней минуты, об этом рассказал защитник итальянцев Эмерсон.

Сейчас мы должны хорошенько отпраздновать победу. Мы не сдались после быстро пропущенного мяча. Игра продлилась 120 минут, нас было не сломить на протяжении всей встречи, в этом вся сила сборной Италии. Мы бились в поте лица по последней минуты и снова победили в серии пенальти.

Восхитительный вечер. Мы все мечтали об этом моменте. Сегодня наконец мы выиграли чемпионат Европы, на что мы надеялись с первого дня совместной тренировки.

Италия выиграла Евро лишь во второй раз. При этом добыть победу в финале итальянцы смогли благодаря нетривиальному достижению.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
12 июля в 09:20, ред.
Молодцы! Справедливый финал! Саутгейт опять не забил пенку)))
ЮЗИК
ЮЗИК
12 июля в 09:18
Да вы вообще молодчаги!
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