Эмерсон: «Мы не сдались после быстро пропущенного мяча»

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12 июля 2021, 09:13

Итальянские футболисты не сдались после быстро пропущенного гола от англичан в финале Евро-2020 и бились до последней минуты, об этом рассказал защитник итальянцев Эмерсон.

Сейчас мы должны хорошенько отпраздновать победу. Мы не сдались после быстро пропущенного мяча. Игра продлилась 120 минут, нас было не сломить на протяжении всей встречи, в этом вся сила сборной Италии. Мы бились в поте лица по последней минуты и снова победили в серии пенальти. Восхитительный вечер. Мы все мечтали об этом моменте. Сегодня наконец мы выиграли чемпионат Европы, на что мы надеялись с первого дня совместной тренировки.

Италия выиграла Евро лишь во второй раз. При этом добыть победу в финале итальянцы смогли благодаря нетривиальному достижению.