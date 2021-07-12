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Саутгейт: «Мы безумно разочарованы. В раздевалке атмосфера гнетущей боли»

12 июля 2021, 08:26
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился после серии пенальти

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мыслями после поражения от команды Италии (1:1, 2:3 по пен.) в финале Евро-2020.

Мы безумно разочарованы. Думаю, игроки заслуживают максимального уважения, они все отдали полностью себя, выложились без остатка. Они обессилены, валятся с ног.

Моментами они играли очень хорошо, временами нам не удавалось наладить контроль над мячом. Особенно в начале второго тайма. Но это не повод для взаимных обвинений внутри коллектива. С этими парнями работать одно удовольствие, и они прошли дальше, чем команде удавалось сделать это на протяжении долгого времени. Конечно, в итоге в раздевалке была атмосфера гнетущей боли.

Мы были хорошо подготовлены, хорошо начали серию пенальти, но в итоге не смогли полностью реализовать все удары. Но игрокам не в чем себя винить — они не могли сделать что-то еще лучше.

Ранее о преимуществе Италии в игре с Англией высказался наставник «Скуадры» Роберто Манчини.

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Все комментарии
протон1
протон1
12 июля в 22:02
зачем дал бить пенальти этим игкрокам вопрос
oFANATo
oFANATo
12 июля в 14:33
Справедливость восторжествовала.....
Не надо было левый пенальти пробивать в ворота Дании в полуфинале.
minai
minai
12 июля в 12:26
Да ладно. Корову штоле проиграли ?
stromshik
stromshik
12 июля в 11:49
Вот и аукнулось вам безумное разочарование и атмосфера гнетущей боли всей Европы, когда вас в финал протащили.
Action
Action
12 июля в 11:34
BLM во все красе=)
azkan
azkan ответ Leha-ha50 (раскрыть)
12 июля в 11:04
Не только с пенальтистами. Но вообще тактикой и игрой. Он по моему не ожидал быстрого гола и не знал дальше как играть. А пенальти кульминация его ошибок.
А у Манчини замены в том числе и вынужденные все в масть попал. И заслужил победу.
Ironigor
Ironigor
12 июля в 10:06
Досвидули. Спасибо судье скажите что вообще попали в финал.
Давайте думать
Давайте думать
12 июля в 10:02
Рэшфорд санчо сака, все болельщики сб Италии говорят вам СПАСИБО лузеры
karnager
karnager
12 июля в 09:36
Вместо Англии в финале должна была быть Дания
Futurista
Futurista ответ Leha-ha50 (раскрыть)
12 июля в 09:27
Однозначно...мальчишку поставил бить 5-й пенальти...
112910415
112910415
12 июля в 09:20
спорт - жестокая штука
BagioR
BagioR
12 июля в 09:16, ред.
Просто команда не хотела делать прическу как у фодена.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 июля в 09:12
Может в следующий раз?
Знатог
Знатог
12 июля в 09:01
А всего-то и нужно только научиться бить пенальти. неужели нельзя в Англии найти 5 пенальтистов? Когда негр приготовился бить пеналь левой ногой я сразу понял не забьёт. Из-за пенальти англичане уже несколько раз упускали возможности выйти в финал. а макаронники? В 1968 году вышли по монетке, в 2006 выиграли по пенальти, сейчас в полуфинале и финале выиграли в игру кто лучше бьёт пенальти. Во всех этих случаях Италия была не лучше соперников, но проходила дальше.
Промах Саутгейта
Промах Саутгейта ответ Leha-ha50 (раскрыть)
12 июля в 08:49
По себе выбирал😂😂😂
Промах Саутгейта
Промах Саутгейта
12 июля в 08:48
Халява кончилась, мальчики. Чиферен и так сделал для вас все что мог)
Но к сожалению для вас исполнить пенальти он не мог😁😁😁
Федор Паршунин
Федор Паршунин
12 июля в 08:43
Вам еще королева выскажет!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
12 июля в 08:40
Нечего посыпать голову пеплом....
И так достигли максимума....
Не могущие обыграть Шотландию и обыгравшие Данию с помощью предвзятышей на ВАРе - в финале ....
О чём ещё мечтать....
Leha-ha50
Leha-ha50
12 июля в 08:29
С пенальтистами Гарет явно ошибся.
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