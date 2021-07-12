Саутгейт: «Мы безумно разочарованы. В раздевалке атмосфера гнетущей боли»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мыслями после поражения от команды Италии (1:1, 2:3 по пен.) в финале Евро-2020.
Мы безумно разочарованы. Думаю, игроки заслуживают максимального уважения, они все отдали полностью себя, выложились без остатка. Они обессилены, валятся с ног.
Моментами они играли очень хорошо, временами нам не удавалось наладить контроль над мячом. Особенно в начале второго тайма. Но это не повод для взаимных обвинений внутри коллектива. С этими парнями работать одно удовольствие, и они прошли дальше, чем команде удавалось сделать это на протяжении долгого времени. Конечно, в итоге в раздевалке была атмосфера гнетущей боли.
Мы были хорошо подготовлены, хорошо начали серию пенальти, но в итоге не смогли полностью реализовать все удары. Но игрокам не в чем себя винить — они не могли сделать что-то еще лучше.
Ранее о преимуществе Италии в игре с Англией высказался наставник «Скуадры» Роберто Манчини.
Не надо было левый пенальти пробивать в ворота Дании в полуфинале.
Не надо было левый пенальти пробивать в ворота Дании в полуфинале.
А у Манчини замены в том числе и вынужденные все в масть попал. И заслужил победу.
А у Манчини замены в том числе и вынужденные все в масть попал. И заслужил победу.
Но к сожалению для вас исполнить пенальти он не мог😁😁😁
Но к сожалению для вас исполнить пенальти он не мог😁😁😁
И так достигли максимума....
Не могущие обыграть Шотландию и обыгравшие Данию с помощью предвзятышей на ВАРе - в финале ....
О чём ещё мечтать....
И так достигли максимума....
Не могущие обыграть Шотландию и обыгравшие Данию с помощью предвзятышей на ВАРе - в финале ....
О чём ещё мечтать....