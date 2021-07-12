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Кьеллини: «Италия заслужила победу на Евро. Теперь время наслаждаться!»

12 июля 2021, 08:42
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился после серии пенальти

Капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини поделился эмоциями после победы над командой Англии (1:1, 3:2 по пен.) в финале Евро-2020.

Мы заслужили победу. Предзнаменование чудесных событий просто-таки ощущалось в воздухе. Мы заслужили это, вся Италия это заслужила. Теперь время наслаждаться! Мы всегда старались играть в футбол, получая от процесса радость и удовольствие. Несмотря на шок на первых минутах, мы взяли игру под контроль и сохраняли его до самого конца. Мы заслужили победу.

Мы грезили этой победой, а теперь свершили историю и стали чемпионами Европы. Мы безумно счастливы. И не можем дождаться, когда сможем отпраздновать со всей Италией.

Ранее о преимуществе Италии в игре с Англией высказался наставник «Скуадры» Роберто Манчини.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
12 июля в 08:48
Вратарь решил вопрос в пользу сборной Италии.
Промах Саутгейта
Промах Саутгейта
12 июля в 08:47
Молодцы, наслаждайтесь.
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