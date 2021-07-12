Кьеллини: «Италия заслужила победу на Евро. Теперь время наслаждаться!»

Капитан сборной Италии поделился эмоциями после победы над командой Англии (1:1, 3:2 по пен.) в финале Евро-2020.

Мы заслужили победу. Предзнаменование чудесных событий просто-таки ощущалось в воздухе. Мы заслужили это, вся Италия это заслужила. Теперь время наслаждаться! Мы всегда старались играть в футбол, получая от процесса радость и удовольствие. Несмотря на шок на первых минутах, мы взяли игру под контроль и сохраняли его до самого конца. Мы заслужили победу.

Мы грезили этой победой, а теперь свершили историю и стали чемпионами Европы. Мы безумно счастливы. И не можем дождаться, когда сможем отпраздновать со всей Италией.