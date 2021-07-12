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Саутгейт: «Я хочу готовить команду к ЧМ-2022 в Катаре»

12 июля 2021, 13:23

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что не планирует покидать команду.

В финале Евро-2020 сборная Англии уступила команде Италии по пенальти.

Я хочу готовить команду к ЧМ-2022 в Катаре. Я чувствую, что мы добились прогресса за четыре года. У нас были четвертые, третьи и вторые места. Я уверен в команде.

Ранее стала известна позиция Федерации футбола Англии по поводу пребывания Саутгейта на посту главного тренера команды.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
12 июля в 23:14
черчесов тоже хотел...
протон1
протон1
12 июля в 21:33
ну ваще то заслужил. как бы не было с итальянцами. но до финала дошли. кто ожидал ?
BIANCONERI27
BIANCONERI27
12 июля в 21:26
Ничего страшного,я бы не сильно обиделся если евро выиграла бы Анлия,но все впереди у них с таким тренером.
112910415
112910415
12 июля в 19:23
да на здоровье !
An Jo
An Jo
12 июля в 17:51
Надеюсь в Катаре они из группы не выйдут.
sir_Alex
sir_Alex
12 июля в 17:08
По идее, на немцах должен был закончить. А вот поди ж ты!
Leha-ha50
Leha-ha50
12 июля в 16:47
В целом заслужил продление контракта.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
12 июля в 16:42, ред.
Физрук он
pomor45
pomor45
12 июля в 16:39
Пустые разглагольствования. Федерация уже приняла решение продлить с ним договор и это верное решение.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
12 июля в 16:00
Главное чтоб Стерлинг был.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Вячеслав Салтыков (раскрыть)
12 июля в 15:30
Раньше они и до полуфинала не доходили. Так что прогресс есть
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Рaтмир (раскрыть)
12 июля в 15:28, ред.
Проиграли Евро по такой логике все страны, кроме Италии. Им всем уволить тренеров?
Serg_Diamond
Serg_Diamond
12 июля в 15:25, ред.
Черчесов: «Я хочу готовить команду к ЧМ-2022 в Катаре. Я чувствую, что мы добились прогресса за 5 лет. У нас были четвертые и другие места. Я уверен в команде».
Болельщики: "Давай, до свидания!"
vadim---1988
vadim---1988 ответ Трезвый повар (раскрыть)
12 июля в 14:58
пусть "готовит"! и симулянтов негретосов побольше набирает в команду)))
Санчо Панса
Санчо Панса
12 июля в 14:52
Вот и молодец) Флаг тебе в руки, Гарет! Но в Катаре вам точно не светит финал:)
faneng
faneng
12 июля в 14:50
К сожалению, Саутгейт на этом Евро достиг своего пика, а дальше будет только спад. Но и кроме него в Англии нет тренеров. Так уж на роду написано у родоначальников футбола - быть неудачниками.
Трезвый повар
Трезвый повар
12 июля в 14:29
Саутгейт пусть остаётся)) Он так и не понял что сборную Англии вели к победе на евро всеми способами
Удачная сетка на всех этапах плей-офф, домашние матчи в решающих играх, левый пеналь в полуфинале с Данией
Если он этого так и не понял и хочет продолжить, то в дальнейшем его ждёт фиаско
Вячеслав Салтыков
Вячеслав Салтыков
12 июля в 14:29
Вчерашний матч показал что Саутгейт не готов к большим битвам. И как только на него надавливаешь сразу плывёт.
Не вижу у Англии прогресса с жтим тренером на будущее
Промах Саутгейта
Промах Саутгейта ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
12 июля в 14:15
А разве англичане бывают смелыми?)
Смелыми они только были когда Америку колонизировали и снимали скальпы с безоружных ирокезов и могикан, сами при этом вооружившись карабином)
nikot
nikot
12 июля в 14:11
Сыкун,а не тренер
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
12 июля в 14:06
Нужен ли такой трусливый тренер?
deyr5sfh3j68
deyr5sfh3j68
12 июля в 14:00
Прекрасный тренер с сильным характером,видно по его лицу кто он,правильно делает что остается,молодец.
dimagas2
dimagas2
12 июля в 13:52
Полуфинал,теперь финал....как раз таки он длает свое дло.
Промах Саутгейта
Промах Саутгейта
12 июля в 13:40
Дай Бог тебе здоровья, СаутГЕЙт, такая англия в роли посмешища нам нужна))
VAN ARM
VAN ARM
12 июля в 13:39
и ждёт тебя крах и разочарование)))уходи сейчас а то будет поздно))
Рaтмир
Рaтмир
12 июля в 13:39
Ты проиграл Евро и проиграешь и ЧМ....
Nеmesis
Nеmesis
12 июля в 13:35
Это был тренерский проигрыш.Он сам выпустил этих 24ов на пенки,они и промазали в стиле месси на КА с Чилийцами дважды.
Остапчук 67
Остапчук 67
12 июля в 13:31
В Катаре будет много злых и мотивированных команд.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
12 июля в 13:29
ЧМ Англии не выиграть.
Василий 50
Василий 50
12 июля в 13:28
А надо ли?
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