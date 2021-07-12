Саутгейт: «Я хочу готовить команду к ЧМ-2022 в Катаре»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что не планирует покидать команду.
В финале Евро-2020 сборная Англии уступила команде Италии по пенальти.
Я хочу готовить команду к ЧМ-2022 в Катаре. Я чувствую, что мы добились прогресса за четыре года. У нас были четвертые, третьи и вторые места. Я уверен в команде.
Ранее стала известна позиция Федерации футбола Англии по поводу пребывания Саутгейта на посту главного тренера команды.
Болельщики: "Давай, до свидания!"
Болельщики: "Давай, до свидания!"
Удачная сетка на всех этапах плей-офф, домашние матчи в решающих играх, левый пеналь в полуфинале с Данией
Если он этого так и не понял и хочет продолжить, то в дальнейшем его ждёт фиаско
Удачная сетка на всех этапах плей-офф, домашние матчи в решающих играх, левый пеналь в полуфинале с Данией
Если он этого так и не понял и хочет продолжить, то в дальнейшем его ждёт фиаско
Не вижу у Англии прогресса с жтим тренером на будущее
Не вижу у Англии прогресса с жтим тренером на будущее
Смелыми они только были когда Америку колонизировали и снимали скальпы с безоружных ирокезов и могикан, сами при этом вооружившись карабином)
Смелыми они только были когда Америку колонизировали и снимали скальпы с безоружных ирокезов и могикан, сами при этом вооружившись карабином)