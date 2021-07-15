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Перес: «Дель Боске — болван, который не умеет тренировать»

15 июля 2021, 06:18

В Сети появились новые высказывания президента «Реала» Флорентино Переса с аудиозаписи, оказавшейся в распоряжении издания El Confidencial. Глава мадридского клуба подверг критике Висенте дель Боске, который возглавлял «Реал» с 1999 по 2003 год и завоевал с ним 8 трофеев.

Дель Боске не умеет тренировать и не разбирается в тактике. Он болван. Ему не предлагают работу, потому что все знают, что он не тренер. Дель Боске — это самый большой обман в моей жизни.

Я бы предложил вам поговорить с президентом «Бешикташа», чтобы он рассказал о своих впечатлениях. Это не тренер. Камачо — тренер, а Дель Боске — самый большой обман в моей жизни.

Когда Фигу присоединился к «Реалу», он сдружился с Раулем, и они вместе с Йерро вместе руководили командой. Бедный Висенте.

Говорят, что Висенте собирается возглавить сборную или что-то в таком духе? Чего национальной команде не хватает, так это Дель Боске, знаете?

Судя по всему, монолог Переса был записан до назначения Дель Боске главным тренером сборной Испании летом 2008 года, с которой Висенте выиграл чемпионат мира (2010) и Европы (2012).

Ранее были опубликованы жёсткие высказывания Переса в адрес Криштиану Роналду и Жозе Моуриньо, а также Икера Касильяса и Рауля.

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6w4k53k92x49
6w4k53k92x49
15 июля в 19:45
Доктор пациенту плохо стало.. В блок экзогенной интоксикации Переса...
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
15 июля в 13:08
Эхо войны за суперлигу
протон1
протон1
15 июля в 12:15
заговор очевидный. кто то решил слить переса)
Serg_Diamond
Serg_Diamond
15 июля в 10:31
Повытаскивали грязное белье, которое хранили столько лет. Как же мерзко всё это выглядит!
Дoбрыня
Дoбрыня
15 июля в 10:17
Что то Перес раздухарился...
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
15 июля в 08:32
Бедолага, у него что-то случилось в личной жизни, или жена ушла, или дети косячат, или денег не хватает. А их, как известно всегда не хватает, кому на бутылку 10 руб., а кому на машину 10.000$. На всех начал кидаться.
eleven LC
eleven LC
15 июля в 08:09
Переса кто то очень хочет убрать с поста президента Реала
Много он хрени конечно наговорил-хотя эти слова могут быть вырваны из контекста
Дель Боске,Рауль и Роналду легенды Реала и все это знают,а Дель Боске вообще уникальный тренер он единственный кто выиграл Чемпионат мира,Чемпионат Европы и Лигу Чемпионов!
амурец
амурец
15 июля в 08:05
и тут Остапа понесло
Vladimir808
Vladimir808
15 июля в 07:53
Дель Боске, единственный тренер, который выиграл с командой чемпионаты Европы и Мира и Лигу Чемпионов.
Перес тяжело болен.
Alex12357
Alex12357
15 июля в 07:23
Похоже Переса начинают сливать ,кто-то другой хочет занять его место.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 июля в 06:58
Переса надо отправить на медобследование причём срочно.
112910415
112910415
15 июля в 06:57
атака на Переса может оказаться успешной !
Мага Шульман
Мага Шульман
15 июля в 06:54
Понесло идиота.
ДАША Д
ДАША Д
15 июля в 06:20
Несдержанность на язык - зло для президента.
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