Перес: «Дель Боске — болван, который не умеет тренировать»

В Сети появились новые высказывания президента «Реала» Флорентино Переса с аудиозаписи, оказавшейся в распоряжении издания El Confidencial. Глава мадридского клуба подверг критике , который возглавлял «Реал» с 1999 по 2003 год и завоевал с ним 8 трофеев.

Дель Боске не умеет тренировать и не разбирается в тактике. Он болван. Ему не предлагают работу, потому что все знают, что он не тренер. Дель Боске — это самый большой обман в моей жизни.

Я бы предложил вам поговорить с президентом «Бешикташа», чтобы он рассказал о своих впечатлениях. Это не тренер. Камачо — тренер, а Дель Боске — самый большой обман в моей жизни.

Когда Фигу присоединился к «Реалу», он сдружился с Раулем, и они вместе с Йерро вместе руководили командой. Бедный Висенте.

Говорят, что Висенте собирается возглавить сборную или что-то в таком духе? Чего национальной команде не хватает, так это Дель Боске, знаете?