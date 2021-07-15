Перес: «Дель Боске — болван, который не умеет тренировать»

В Сети появились новые высказывания президента «Реала» Флорентино Переса с аудиозаписи, оказавшейся в распоряжении издания El Confidencial. Глава мадридского клуба подверг критике Висенте дель Боске, который возглавлял «Реал» с 1999 по 2003 год и завоевал с ним 8 трофеев.
Дель Боске не умеет тренировать и не разбирается в тактике. Он болван. Ему не предлагают работу, потому что все знают, что он не тренер. Дель Боске — это самый большой обман в моей жизни.
Я бы предложил вам поговорить с президентом «Бешикташа», чтобы он рассказал о своих впечатлениях. Это не тренер. Камачо — тренер, а Дель Боске — самый большой обман в моей жизни.
Когда Фигу присоединился к «Реалу», он сдружился с Раулем, и они вместе с Йерро вместе руководили командой. Бедный Висенте.
Говорят, что Висенте собирается возглавить сборную или что-то в таком духе? Чего национальной команде не хватает, так это Дель Боске, знаете?
Судя по всему, монолог Переса был записан до назначения Дель Боске главным тренером сборной Испании летом 2008 года, с которой Висенте выиграл чемпионат мира (2010) и Европы (2012).
Ранее были опубликованы жёсткие высказывания Переса в адрес Криштиану Роналду и Жозе Моуриньо, а также Икера Касильяса и Рауля.
Много он хрени конечно наговорил-хотя эти слова могут быть вырваны из контекста
Дель Боске,Рауль и Роналду легенды Реала и все это знают,а Дель Боске вообще уникальный тренер он единственный кто выиграл Чемпионат мира,Чемпионат Европы и Лигу Чемпионов!
Много он хрени конечно наговорил-хотя эти слова могут быть вырваны из контекста
Дель Боске,Рауль и Роналду легенды Реала и все это знают,а Дель Боске вообще уникальный тренер он единственный кто выиграл Чемпионат мира,Чемпионат Европы и Лигу Чемпионов!
Перес тяжело болен.
Перес тяжело болен.