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Перес: «Роналду — идиот, больной. Они с Моуриньо — два сумасшедших»

15 июля 2021, 05:31

Издание El Confidencial опубликовало очередные высказывания президента «Реала» Флорентино Переса с аудиозаписи, оказавшейся в распоряжении газеты.

Роналду – ненормальный. Это идиот, больной человек. Вы считаете, что он нормальный, но он сумасшедший, иначе не делал бы всего того, что делает.

Последнюю глупость, которую он сделал, видел весь мир. Как вы думаете, почему он делает подобные глупости? (Прим. — Под «глупостью» Перес, вероятно, подразумевает заявление Криштиану Роналду, который в 2012 году после матча с «Гранадой» (5:1) сказал, что не празднует голы, так как несчастлив «Реале» и руководство клуба знает причину его недовольства).

Моуриньо и Роналду – парни с ужасных размеров эго, они не осознают реальность. Оба могли бы заработать ещё больше, если бы не были такими. Два сумасшедших. Мы говорим об огромных деньгах, ведь это имиджевые права. Такие выражения лиц и вызывающее поведение не нравятся никому. Это антиреклама!

До этого издание опубликовало жёсткую критику Переса в адрес легендарных футболистов «Реала» Икера Касильяса и Рауля.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
15 июля в 17:03
Пока что Перес единственый кто выставил себя идиотом и продолжает это делать. Такими высказываниями он делает антирекламу себе и Реалу. Оскорбил почти всех легенд клуба которые добывали ему трофеи. Кто следущий кого оскорбит этот старый маразматик?
xajaks
xajaks
15 июля в 16:26
Остапа понесло
Фара Миркасимов
Фара Миркасимов
15 июля в 15:12
Мне кажется это все дело рук УЕФА из за Суперлиги шантажирует Переса потому что это был проект Переса
протон1
протон1
15 июля в 12:03
читая статью осознаешь что псих то тут как раз Перес
Ironigor
Ironigor
15 июля в 11:58
Психологические Последствия мечты старого ребёнка о суперлиги, которую не суждено было воплотить в жизнь !!!
ПТСР - Посттравматическое стрессовое расстройство !!!)
заDOOMчивый
заDOOMчивый
15 июля в 11:12
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ Serg_Diamond (раскрыть)
    15 июля в 10:38, ред.
    Подлинная, он сам признал.

    "Это отдельные фразы, которые были вырваны из более обширного контекста."
    hаrut
    hаrut
    15 июля в 10:21
    Шутковать начал на старости лет
    Шуnя771
    Шуnя771
    15 июля в 09:28
    Стареет Перес, стареет... Походу сам с ума потихоньку трогается...
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    15 июля в 09:23
    Откуда вытаскивают всё это? Какая-то целеправленная кампания против Переса. Не факт, что эти аудиозаписи подлинные. Пранкеров сейчас развелось хоть отбавляй
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    15 июля в 08:52
    Что-то разошелся Перес
    Бен Зопилой
    Бен Зопилой
    15 июля в 08:37
    Перец: "Все человечишки - ...ки, один лишь я - старый дартаньян!"
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе
    15 июля в 08:20
    Только этим психам Реал обязан лучшим, что было в его истории 21 века. Первый поставил те самые контратаки, а второй клепал голы пачками, позволяя нивелировать те или иные ошибка обороны.
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    15 июля в 08:14
    Перес, конечно, жестит, но иногда Роналду своими словами действительно ставит себя в глупое положение.

    barcamilan
    barcamilan
    15 июля в 08:13, ред.
    сначала рауль и икер, теперь кристинка и жозе, у перца не все дома
    sihafazatron
    sihafazatron
    15 июля в 08:08
    Разошелся перец:
    Мessi 10
    Мessi 10
    15 июля в 08:06
    Понабрал в команду идиотов - Рауля, Касильяса, Дель Боске, Моуриньо, Роналду. В таком случае ты сам-то кто?
    Игорь Волков
    Игорь Волков
    15 июля в 07:55
    Кто идиот из них, так это Перес
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    15 июля в 07:27
    Походу это какая то игра против Переса, что то не очень вериться такой дерзости с его стороны.
    Elliada
    Elliada
    15 июля в 07:15
      Legend 6
      Legend 6
      15 июля в 06:59
      Про Эго в точку. У Роналду оно на первом месте.
      swed27
      swed27
      15 июля в 06:24
      Президент Реала ещё и психолог
      112910415
      112910415
      15 июля в 06:14
      для Переса это может плохо кончиться
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин
      15 июля в 06:12
      Совершенно согласен с высказываниями о Роналду. Он безумен. В нормальном состоянии невозможно забить столько голов и одержать столько побед и до сих находиться в такой форме.
      sv_1969
      sv_1969
      15 июля в 06:04
      Похоже Перца накрыло
      Caliostro
      Caliostro
      15 июля в 06:03
      Чувак явно прививку сделал!
      Стасодзюб
      Стасодзюб
      15 июля в 06:02
      Деда шо то совсем повело
      Comentarios
      Comentarios
      15 июля в 05:57
      Странно все это
      ABir
      ABir
      15 июля в 05:55
      Все великие по своему сумасшедшие. Поэтому наверное они и великие
      kella
      kella
      15 июля в 05:53
      Перес - третий!
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