Перес: «Роналду — идиот, больной. Они с Моуриньо — два сумасшедших»

Издание El Confidencial опубликовало очередные высказывания президента «Реала» Флорентино Переса с аудиозаписи, оказавшейся в распоряжении газеты.

Роналду – ненормальный. Это идиот, больной человек. Вы считаете, что он нормальный, но он сумасшедший, иначе не делал бы всего того, что делает.

Последнюю глупость, которую он сделал, видел весь мир. Как вы думаете, почему он делает подобные глупости? (Прим. — Под «глупостью» Перес, вероятно, подразумевает заявление Криштиану Роналду, который в 2012 году после матча с «Гранадой» (5:1) сказал, что не празднует голы, так как несчастлив «Реале» и руководство клуба знает причину его недовольства).

Моуриньо и Роналду – парни с ужасных размеров эго, они не осознают реальность. Оба могли бы заработать ещё больше, если бы не были такими. Два сумасшедших. Мы говорим об огромных деньгах, ведь это имиджевые права. Такие выражения лиц и вызывающее поведение не нравятся никому. Это антиреклама!