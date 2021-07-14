ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Испания. Примера 2021/2022

Перес: «Мои слова о Рауле и Касильясе были вырваны из контекста»

14 июля 2021, 06:55

Официальный сайт «Реала» опубликовал заявление президента клуба Флорентино Переса относительно ситуации с опубликованной ранее аудиозаписью, где функционер жёстко критикует легенд «Королевского клуба» Икера Касильяса и Рауля.

Опубликованные цитаты были частью разговора, тайно записанного г-ном Хосе Антонио Абелланом, который много лет безуспешно пытался их продать. Я нахожу удивительным тот факт, что сегодня (Прим. — во вторник) они были опубликованы El Confidencial, несмотря на истёкший срок давности.

Это отдельные цитаты, которые были частью разговора и были вырваны из более широкого контекста.

Я понимаю, что тот факт, что они были опубликованы сейчас, спустя столько лет с момента разговора, обязан моему большому вкладу в создание Суперлиги.

Я передал это дело в руки юристов, которые сейчас изучают, какие меры необходимо будет принять.

Все новости
Перес: «Касильяс не очень умён, и у него плохо со зрением»
15 июля Комментарии20
Перес: «Дель Боске — болван, который не умеет тренировать»
15 июля Комментарии14
Перес: «Роналду — идиот, больной. Они с Моуриньо — два сумасшедших»
15 июля Комментарии32
Официально«Интер» ответил «Спортингу», планирующему подать в суд на миланский клуб
14 июля Комментарии11
Дело арбитра Шимарыгина будет рассмотрено в течение 10 дней
13 июля Комментарии2
Российский арбитр Шимарыгин пойман на ставках
13 июля Комментарии34
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
14 июля в 18:59
Не то вырвали у ребят похоже..)
sir_Alex
sir_Alex
14 июля в 12:13
Слов из песни не выкинешь.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
14 июля в 11:50
С контекстом было бы еще хлеще?!
112910415
112910415
14 июля в 09:21
необходимо опубликовать весь текст и контекст
КЭТиК
КЭТиК
14 июля в 07:24
Так часто бывает, теперь не отмажешься.
sv_1969
sv_1969
14 июля в 07:24, ред.
Задергался Перец
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 июля в 07:00
Сказал невпопад а теперь оправдывается.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100