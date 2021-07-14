Перес: «Мои слова о Рауле и Касильясе были вырваны из контекста»

Официальный сайт «Реала» опубликовал заявление президента клуба Флорентино Переса относительно ситуации с опубликованной ранее аудиозаписью, где функционер жёстко критикует легенд «Королевского клуба» и Рауля.

Опубликованные цитаты были частью разговора, тайно записанного г-ном Хосе Антонио Абелланом, который много лет безуспешно пытался их продать. Я нахожу удивительным тот факт, что сегодня (Прим. — во вторник) они были опубликованы El Confidencial, несмотря на истёкший срок давности.

Это отдельные цитаты, которые были частью разговора и были вырваны из более широкого контекста.

Я понимаю, что тот факт, что они были опубликованы сейчас, спустя столько лет с момента разговора, обязан моему большому вкладу в создание Суперлиги.

Я передал это дело в руки юристов, которые сейчас изучают, какие меры необходимо будет принять.