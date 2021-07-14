«Интер» ответил «Спортингу», планирующему подать в суд на миланский клуб

«Интер» отреагировал на заявление «Спортинга» о том, что португальский клуб собирается подать в суд на «нерадзурри» за уклонение от обязательств при переходе полузащитника Жоау Мариу в «Бенфику».
«Интер» осведомлён о заявлении «Спортинга», опубликованном в СМИ.
Эти высказывания неприемлемы, чрезвычайно серьёзны и, что самое главное, не имеют под собой оснований.
Клуб будет защищать свой имидж и репутацию в соответствующих органах.
А Спортинг взъелся, что усилился его прямой конкурент...
А Спортинг взъелся, что усилился его прямой конкурент...