«Интер» ответил «Спортингу», планирующему подать в суд на миланский клуб

«Интер» отреагировал на заявление «Спортинга» о том, что португальский клуб собирается подать в суд на «нерадзурри» за уклонение от обязательств при переходе полузащитника в «Бенфику».

«Интер» осведомлён о заявлении «Спортинга», опубликованном в СМИ .

Эти высказывания неприемлемы, чрезвычайно серьёзны и, что самое главное, не имеют под собой оснований.

Клуб будет защищать свой имидж и репутацию в соответствующих органах.