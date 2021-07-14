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«Интер» ответил «Спортингу», планирующему подать в суд на миланский клуб

14 июля 2021, 03:19

«Интер» отреагировал на заявление «Спортинга» о том, что португальский клуб собирается подать в суд на «нерадзурри» за уклонение от обязательств при переходе полузащитника Жоау Мариу в «Бенфику».

«Интер» осведомлён о заявлении «Спортинга», опубликованном в СМИ.

Эти высказывания неприемлемы, чрезвычайно серьёзны и, что самое главное, не имеют под собой оснований.

Клуб будет защищать свой имидж и репутацию в соответствующих органах.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ 88_DEIVID (раскрыть)
14 июля в 17:44
Вы правы насчёт этого.
88_DEIVID
88_DEIVID ответ Action (раскрыть)
14 июля в 17:34
Кому отдать 30? Если бы Спортинг купил Мариу, то Интер им ничего не должен. Это относится к любому другому португальскому клубу. Вот в чём соль.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ 8_DEIVID (комментарий удален) (раскрыть)
14 июля в 12:24
Спасибо! Ну, примерно так я и предполагал...
Action
Action ответ 8_DEIVID (комментарий удален) (раскрыть)
14 июля в 12:01
Продать за 7, чтобы отдать 30 и оказаться в минусе 23 лямов или просто разорвать контракт? Все очевидно.
Zak11
Zak11
14 июля в 09:48
Интер сделал всё грамотно с юридической точки зрения. Не думаю что Спортингу что то светит.
112910415
112910415
14 июля в 08:24
Интер малость схитрил ... ну, суд разберётся !
ДСА
ДСА
14 июля в 06:03
Спортинга ничего не грозит, стоит попробовать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 июля в 04:33
Думаю ,буча поднялась из-за процентов с продажи. Возможно, была договорённость при покупке, что в случае продажи Спортингу должно что-то капнуть.
А Спортинг взъелся, что усилился его прямой конкурент...
протон1
протон1
14 июля в 03:55
Интер однозначно прав, с фига ли они должны платить, если в контракте прописано "В случае продажи"
mihaluch
mihaluch
14 июля в 03:31
Дело ясное что дело тёмное.
Leha-ha50
Leha-ha50
14 июля в 03:23
Интересно , чем эта канитель закончится.
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