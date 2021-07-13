Российский арбитр Шимарыгин пойман на ставках

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13 июля 2021, 19:02

Российский арбитр ФНЛ Александр Шимарыгин пойман на ставках.

Как сообщается, Департамент защиты игры РФС выяснил, что последние два года судья активно делал ставки. Он был зарегистрирован под своим именем в одной из букмекерских контор. За два года он сделал 19 000 ставок, общая сумма которых превысила 65 млн рублей. Дело Шимарыгина рассмотрит Комитет по этике РФС .

Ранее в ставках подозревали арбитра Российской Премьер-Лиги.