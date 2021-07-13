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Российский арбитр Шимарыгин пойман на ставках

13 июля 2021, 19:02

Российский арбитр ФНЛ Александр Шимарыгин пойман на ставках.

Как сообщается, Департамент защиты игры РФС выяснил, что последние два года судья активно делал ставки. Он был зарегистрирован под своим именем в одной из букмекерских контор. За два года он сделал 19 000 ставок, общая сумма которых превысила 65 млн рублей. Дело Шимарыгина рассмотрит Комитет по этике РФС.

Ранее в ставках подозревали арбитра Российской Премьер-Лиги.

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Источник: sport-express.ru Фото: rfs.ru
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Дело арбитра Шимарыгина будет рассмотрено в течение 10 дней
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Все комментарии
CАRLOS
CАRLOS
14 июля в 07:05
Ну сдали одного, чтобы показать что работают в этом направлении.

Дело Шимарыгина рассмотрит Комитет по этике РФС.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1268153

А почему не суд его дело рассмотрит по статье мошенничество, если на матчи со своим участием ставил.
ABir
ABir
14 июля в 05:56
Делал ли он ставки на матчи, которые обслуживал и как это влияло на результат
4RT
4RT
13 июля в 23:59
Так он хоть выиграл чего или нет?😁
протон1
протон1
13 июля в 23:52
если он еще по имени. то там отследить проше всего. но там ведь могут быть и другие фигуранты дела. там может быть цепь. я сам отматал сроки . знаю что такое корупционная схема. отматал я за вымогательство . примерно что и 87гин какая разница
David Young
David Young ответ Caliostro (раскрыть)
13 июля в 22:59, ред.
Очень много, в том числе больше 26, если только нет каких-то специальных ограничений у букмекерской конторы, при этом особо времени на раздумья не будет, за час не особо много можно изучить в плане статистики, например, если брать такое количество ставок.
Caliostro
Caliostro ответ баск (раскрыть)
13 июля в 22:55
26 ставок в день??? У тебя своя теорема??? Сколько ставок можно поставить в течении одного часа? Подумай....
David Young
David Young ответ Не рой другому яму....... (раскрыть)
13 июля в 22:32
Что вы имеете ввиду?
Михаил Полунин
Михаил Полунин
13 июля в 22:15
Что и требовалось доказать...
13 RUS
13 RUS
13 июля в 21:23
Мало зарабатывал
Не рой другому яму.......
Не рой другому яму.......
13 июля в 21:16
Кучеряво жить не запретишь)
dzvinka
dzvinka
13 июля в 21:15
2 года делился, а тут решил быкануть)))
2 года под своим именем, и РФС было норм - вот ключевые моменты в этой новости.
dok66
dok66
13 июля в 20:29
Ну если он обратно вернул 66 лямов . То просто супербукеригрок . Понятно , что нужно к ногтю , не поделился
Bom Bom
Bom Bom
13 июля в 20:25
Судя по статистике, у него в распоряжении целая команда была) Но регаться у буков под своим именем, являясь судьей, - весьма нелогичный ход)
Eirek
Eirek
13 июля в 20:21
Комитет по этике рассмотрит, а прокуратора нет:)
протон1
протон1
13 июля в 20:10, ред.
на столько уверен был великий комбинатор судья что ставки от своего имени ставил) не боялся ничего) не думаю что он один работал. там ведь есть резервные еще судьи. помощники комбинатора)))
протон1
протон1
13 июля в 20:04
и что не удивительно делал в тех играл в которых сам же и судил и приводил в свою пользу победу команд))) крассава
particular
particular
13 июля в 19:58
Человек освоил смежную специальность...
Gahi
Gahi
13 июля в 19:52, ред.
Вот Вам и пожалуйста, большой привет от арбитра, интересно кто из посетителей сайта соккер. ру позволил себе заработать столько денег за два года чтобы какие-то 65 млн руб выложить для ставок? Поэтому и неудивительно что КДК внёс предложение не отменять неправильные решения арбитров при вынесения игроку желтой карточки. А ведь на линии есть ставки по желтым карточкам индивидуальной тотал, да и многое что предлагают букмекеры но видать очень хорошо пригрелись арбитры к лакомому куску что не бояться регистрироваться под своим именем, ко всему прочему и категорию арбитра указали. Скорее всего букмекеры сами будут наводить порядок в судейском корпусе пока ответственные в РФС работники создают видимость своей работы и значимости в футболе.
Futurista
Futurista
13 июля в 19:42
Бот Шимарыгин...

ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
13 июля в 19:35
Молодец парень!
minai
minai ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
13 июля в 19:29
Не человек. Глыба !
володя трынкин
володя трынкин
13 июля в 19:27
примерно 3400 рублей одна ставка,89000 рублей в день
нужна его история болезни
Василий 50
Василий 50
13 июля в 19:27
На свои матчи не ставил, если не дурак.
112910415
112910415
13 июля в 19:26
под своим именем ... талантливо !
баск
баск
13 июля в 19:26
По 26 ставок в день что ли, причём без перерывов, 730 дней подряд, не останавливаясь?)))

Теоретически можно, конечно, предположить, что чел круто болен игроманией, и делал ставки не только в России, но и в Гонконге, Сингапуре, Никарагуа и т.д.

Но когда же он матчи-то судил, да готовился к ним?
А ещё ведь надо есть, спать..

В общем, какая-то очередная тупая муть от РФС, которого самого давно пора лечить..)
володя трынкин
володя трынкин
13 июля в 19:24
да это просто хобби,давайте статистику выигрышей-проигрышей
отсудил в минувшем сезоне 14 матчей в фнл,вот если было бы 14 ставок и выигрыш,тогда вопросы бы имелись
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
13 июля в 19:23
Если он ставил на матчи, которые судил, то это конечно залет.
Little Caprice
Little Caprice
13 июля в 19:20
Я, конечно, всё понимаю, но "За два года он сделал 19 000 ставок, общая сумма которых превысила 65 млн рублей" - он кто? Сын Дюкова?
Q-J-G
Q-J-G
13 июля в 19:19
Живут же футбольные судьи)
65 млн рублей - только на ставки в букмекерские конторы...и только за два года!
Евгений Быстров
Евгений Быстров
13 июля в 19:17
Идиот, что тут сказать.
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