Российский арбитр Шимарыгин пойман на ставках

Российский арбитр ФНЛ Александр Шимарыгин пойман на ставках.
Как сообщается, Департамент защиты игры РФС выяснил, что последние два года судья активно делал ставки. Он был зарегистрирован под своим именем в одной из букмекерских контор. За два года он сделал 19 000 ставок, общая сумма которых превысила 65 млн рублей. Дело Шимарыгина рассмотрит Комитет по этике РФС.
Ранее в ставках подозревали арбитра Российской Премьер-Лиги.
Теоретически можно, конечно, предположить, что чел круто болен игроманией, и делал ставки не только в России, но и в Гонконге, Сингапуре, Никарагуа и т.д.
Но когда же он матчи-то судил, да готовился к ним?
А ещё ведь надо есть, спать..
В общем, какая-то очередная тупая муть от РФС, которого самого давно пора лечить..)
Теоретически можно, конечно, предположить, что чел круто болен игроманией, и делал ставки не только в России, но и в Гонконге, Сингапуре, Никарагуа и т.д.
Но когда же он матчи-то судил, да готовился к ним?
А ещё ведь надо есть, спать..
В общем, какая-то очередная тупая муть от РФС, которого самого давно пора лечить..)