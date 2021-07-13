Перес: «Рауль и Касильяс — два величайших афериста в истории „Реала“»

Издание El Confidencial опубликовало высказывания президента «Реала» Флорентино Переса с аудиозаписи, попавшей в распоряжение газеты.

В них глава мадридского клуба раскритиковал двух легенд команды — вратаря и нападающего Рауля, которые покидали клуб со скандалом.

Касильяс не вратарь для «Реала», что вы еще от меня хотите? Он никогда таковым не был. Это была большая неудача для нас.

Просто есть те, кто его превозносит и сильно защищает. Это одна из величайших афер, а вторая — Рауль. Два величайших мадридских афериста: первый — Рауль, а второй — Касильяс.