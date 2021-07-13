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Перес: «Рауль и Касильяс — два величайших афериста в истории „Реала“»

13 июля 2021, 11:17

Издание El Confidencial опубликовало высказывания президента «Реала» Флорентино Переса с аудиозаписи, попавшей в распоряжение газеты.

В них глава мадридского клуба раскритиковал двух легенд команды — вратаря Икера Касильяса и нападающего Рауля, которые покидали клуб со скандалом.

Касильяс не вратарь для «Реала», что вы еще от меня хотите? Он никогда таковым не был. Это была большая неудача для нас.

Просто есть те, кто его превозносит и сильно защищает. Это одна из величайших афер, а вторая — Рауль. Два величайших мадридских афериста: первый — Рауль, а второй — Касильяс.

Недавно из-за разногласий с Пересом клуб покинул еще один знаковый для «Реала» игрок.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
15 июля в 06:51
Старый похоже в маразме пребывает.
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin
14 июля в 04:39
По-моему сам Перес - величайший аферист в истории Реала.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
13 июля в 20:28
Перес не лицемер,раз так значит эта правда.Тут будут доказывать обратное и наговариваривать на Переса ложь.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
13 июля в 19:38
Да что он несет?
BagioR
BagioR ответ Всея Руси вернулся (раскрыть)
13 июля в 17:58
Взаимно брат мой Ювентини. Редко тут бываю. Да и ты что то не активен в последнее время.
Всея Руси вернулся
Всея Руси вернулся ответ Gelious (раскрыть)
13 июля в 17:08
Руслана тоже не видать. На трансляции финала Евро я их не видел. Если что, передай парням от меня привет и массу наилучших пожеланий.
Всея Руси вернулся
Всея Руси вернулся ответ h8you (раскрыть)
13 июля в 17:07
Брехня это. Заказуха Чифира, к гадалке не ходи.)
Всея Руси вернулся
Всея Руси вернулся ответ BagioR (раскрыть)
13 июля в 17:06
Ты читаешь мои мысли, уважаемый.
Тебя тоже рад видеть)
Всея Руси вернулся
Всея Руси вернулся ответ Gelious (раскрыть)
13 июля в 17:05
А вот Нурика я давно не видел. Он на сайте ещё или покинул этот ресурс?
BagioR
BagioR
13 июля в 17:05, ред.
Супер лига уверенно побеждает на всех фронтах. Потому что правда за ними. УЕФА судорожно мечется из крайности в крайность. Вся эта шумиха попахивает подставой.
Всея Руси вернулся
Всея Руси вернулся ответ Gelious (раскрыть)
13 июля в 17:03
Уже разваливается. Сколько их уже переобулось, просто тьма. Ювентийцы-сборники поставили на место и УЕФА и англичан. Видел с какой кислой миной Чиферин им награды вручал? Он ведь для англичан сделал всё - организовал английский финал ЛЧ, протащил в финал англию и обеспечил им лояльное судейство, все спорные эпизоды в их пользу трактовались, ЖК выдавались Италии пачками, при этом аналогичные фолы англичан игнорировались. УЕФА или проиграет эту битву или реформируется под СЛ, приняв требования клубов-основателей.
Gelious
Gelious ответ Всея Руси вернулся (раскрыть)
13 июля в 16:57
    Всея Руси вернулся
    Всея Руси вернулся ответ Gelious (раскрыть)
    13 июля в 16:50
    Думаю фейк это.
    Всея Руси вернулся
    Всея Руси вернулся ответ Gelious (раскрыть)
    13 июля в 16:49
    Доброго вечера, дружище. Да я совсем и не уходил. Было у меня тут пара аккаунтов, союзники по борьбе с режимом создавали.) Один и сейчас остался. Заскакивал иногда. Последний раз на финал ЧЕ, не мог не поболеть за Италию, хоть с 2006 не болел за них. Пылил тут под псевдонимом "Промах СаутГЕЙта")
    Ну теперь наведём шороху, у нас и плацдарм общий для аргументированных атак на хейтеров имеется. Ювентийцы порвали весь ЧЕ, а испанцы без единого игрока Реала провалили чемпионат Европы. Между тем, хвалёные английские бегунки, ноги которых оцениваются миллиардами , получившие дармовой финал за помощь в борьбе с Супер Лигой, жиденько обделались на глазах у своих сограждан. А ведь я говорил, что зря из Реала никого не взяли. В общем следующий сезон будет за нами, хотя просто не будет, коррупционеры УЕФА не раз попытаются вставить палки в колёса клубам-основателям СЛ.
    Рад тебя тут видеть. Всех благ и удачи.
    Gelious
    Gelious ответ Всея Руси вернулся (раскрыть)
    13 июля в 16:39
      Gelious
      Gelious
      13 июля в 16:36
      Да он сгоряча же, чего вы. Перес вернул обоих. Если кто не знал, оба работают в структуре Реала. А Рауля Перес готовит к тому, чтобы сделать главным тренером.
      протон1
      протон1
      13 июля в 15:39
      Самый главный аферист - Перес!
      Шишанутый
      Шишанутый
      13 июля в 15:21
      Рауль и Касильяс это легенды Реала которые много отдали клубу. Какой не адекватный презедент что такое несет. Совсем уже свихнулся. Наверно у него старческий маразм.
      ykcyc77
      ykcyc77
      13 июля в 14:33
      Аферисты???? Может быть, но я очень сомневаюсь! А вот в том, что ПЕРЕС величайший аферист, непонятным образом пролезший в футбол, в этом нет НИКАКИХ сомнений!!!!
      Дoбрыня
      Дoбрыня
      13 июля в 13:18
      О как начали говорить...
      h8you
      h8you
      13 июля в 13:11
      некрасиво так о легендах
      abramjan
      abramjan
      13 июля в 13:04
      Ну что стало ясно из слов Переса?,что у него съехала кукуха...)
      Feanor1993
      Feanor1993 ответ shlifen (раскрыть)
      13 июля в 12:48
      Таймы за 30 минут - пять замен по сути то же самое, типа бережём нынешних игроков, не то что раньше - без замен играли и не ныряли, как Неймар или Стерлинг.

      Борьба за внимание поколения - это абсолютно нормальное явление. Не Перес тик-ток создал.

      Далеко не все "самые богатые" поддержали суперлигу.

      И в принципе УЕФА пытается выставить себя белой и пушистой, а Переса каким-то злодеем, хотя не УЕФА вообще что-то говорить о честности.
      Всея Руси вернулся
      Всея Руси вернулся ответ shlifen (раскрыть)
      13 июля в 12:34
      Я и сейчас его считаю адекватным. Пока он во всём прав. УЕФА пока село в лужу и им ничего не остаётся, как стряпать в своих кабинетах фейковые записи. Цель очевидна - настроить против основателей суперлиги своих фанатов. Не исключаю того, что подобная ситуация повторится с Лапортой и Хави или Аньелли и Дель Пьеро.
      Меня больше смешит то, что эту инфу принимают за правду.
      Всея Руси вернулся
      Всея Руси вернулся ответ Donetsk_the_BEST (раскрыть)
      13 июля в 12:31
      Привет, земеля. Конечно утка. Какая то фейковая запись, состряпаная в кабинетах УЕФА
      azula
      azula
      13 июля в 12:28
      дед, пей таблетки. я как фан барселоны, безмерно уважаю и Рауля и Касильяса,а он тут разбрасывается словом "аферисты" як здрасьте
      Donetsk_the_BEST
      Donetsk_the_BEST
      13 июля в 12:11
      Я чуть не подавился когда прочитал заголовок, но скорее всего утка...
      shlifen
      shlifen
      13 июля в 12:09
      И этот человек многими считался адекватным руководителем Супер-лиги?? Чёрт, после его высказываний о таймах по 30 минут, борьбе за внимание "поколения Тик-Ток", и "мы спасаем футбол" спасая самых богатых - я уже засомневался в его адекватности...

      С одной стороны, запись может быть фальшивкой. С другой - подобные выражения (особенно сказанные в частной беседе и не под запись), вполне в духе Переса последних 5 лет... Откуда запись? Не удивлюсь если из УЕФА - было бы странно, если бы топ-клубы собирали компромат на чинуш из УЕФА/ФИФА, а те в свою очередь не собирали "грязное бельё топ-клубов" в закрытых сейфах =))))

      Врядли Реал хоть как-то пострадает от подобных высказываний - тут скорее удар по самой репутации Переса в среде фанатов Мадрида...
      Абдурахман Джантемиров 1
      Абдурахман Джантемиров 1
      13 июля в 12:09
      Не удивлюсь если лет через пять он скажет что КриРо такой же аферист как Касильяс и Рауль
      Якутск_Спартаковский
      Якутск_Спартаковский
      13 июля в 12:06
      Ну всё, как теперь жить дальше…..😅
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