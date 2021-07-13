Перес: «Рауль и Касильяс — два величайших афериста в истории „Реала“»

Издание El Confidencial опубликовало высказывания президента «Реала» Флорентино Переса с аудиозаписи, попавшей в распоряжение газеты.
В них глава мадридского клуба раскритиковал двух легенд команды — вратаря Икера Касильяса и нападающего Рауля, которые покидали клуб со скандалом.
Касильяс не вратарь для «Реала», что вы еще от меня хотите? Он никогда таковым не был. Это была большая неудача для нас.
Просто есть те, кто его превозносит и сильно защищает. Это одна из величайших афер, а вторая — Рауль. Два величайших мадридских афериста: первый — Рауль, а второй — Касильяс.
Недавно из-за разногласий с Пересом клуб покинул еще один знаковый для «Реала» игрок.
Вряд ли, что, кто-то прочитав интервью Ф.Переса, изменит своё отношение к Раулю...
Вряд ли, что, кто-то прочитав интервью Ф.Переса, изменит своё отношение к Раулю...
По всей видимости, у Ф.Переса, что-то личное к этим двум легендам "Реала", которые безусловно своей игрой, отношением к футболу, своими заслугами, достойны только уважения....
По всей видимости, у Ф.Переса, что-то личное к этим двум легендам "Реала", которые безусловно своей игрой, отношением к футболу, своими заслугами, достойны только уважения....