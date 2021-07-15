Перес: «Касильяс не очень умён, и у него плохо со зрением»

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15 июля 2021, 07:31

Издание El Confidencial опубликовало очередное высказывание президента «Реала» Флорентино Переса из аудиозаписи, попавшей в распоряжение газеты. Глава мадридского клуба в разговоре, записанном в апреле 2008 года, нелицеприятно высказался об , который на тот момент защищал ворота «сливочных».

Касильяс не очень умён. Я прекрасно его знаю. Когда у него какие-то проблемы с девушкой, он просто теряется как маленький ребёнок. Он как щенок. В нём есть что-то детское. Касильяса любят все, это невероятно. Но смотрите: он невысокий, и у него плохо со зрением. Я говорил его агенту: «Дружище, отведи его к офтальмологу. Я думаю, он близорукий». Я клянусь, что так и сказал. Я предлагал это ради его же блага.