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Перес: «Касильяс не очень умён, и у него плохо со зрением»

15 июля 2021, 07:31

Издание El Confidencial опубликовало очередное высказывание президента «Реала» Флорентино Переса из аудиозаписи, попавшей в распоряжение газеты. Глава мадридского клуба в разговоре, записанном в апреле 2008 года, нелицеприятно высказался об Икере Касильясе, который на тот момент защищал ворота «сливочных».

Касильяс не очень умён. Я прекрасно его знаю. Когда у него какие-то проблемы с девушкой, он просто теряется как маленький ребёнок. Он как щенок. В нём есть что-то детское.

Касильяса любят все, это невероятно. Но смотрите: он невысокий, и у него плохо со зрением. Я говорил его агенту: «Дружище, отведи его к офтальмологу. Я думаю, он близорукий». Я клянусь, что так и сказал. Я предлагал это ради его же блага.

Газета также опубликовала ряд других резонансных высказываний Переса, записанных в разное время. Сам функционер заявил, что его цитаты были вырваны из контекста, а их публикация в СМИ связана с тем, что Перес является создателем проекта Европейской Суперлиги.

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Все комментарии
Penokkio
Penokkio
вчера в 03:32
В случае с касиляьсом совершенно не удивлюсь. Давно было очевидно, что Перес его не любит. Ещё и выпроводил легенду клуба так ужасно. Позор
протон1
протон1
15 июля в 12:12
перес решил пройтись по всем. старческий маразм или что там
cska1948
cska1948
15 июля в 10:56
Созданием Суперлиги, Перес бросил вызов УЕФА! Теперь УЕФА делает ответный ход и не успокоится пока не уничтожит своего врага.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
15 июля в 10:33
Если что, Перес сразу признал, что это именно его записи.

"Я считаю, что нужно прояснить несколько вещей, ведь в сегодняшней публикации газеты El Confidencial опубликованы слова, приписанные мне.

Воспроизведенные фразы были тайно записаны господином Хосе Антонио Абелланом, который безуспешно пытался продать их в течение многих лет. Удивительно, что газета El Confidencial публикует их сегодня, хотя прошло столько лет.

Это отдельные фразы, которые были вырваны из более обширного контекста."
Сидор новый
Сидор новый
15 июля в 10:03
Зачем все это вытаскивать наружу...
Serg_Diamond
Serg_Diamond
15 июля в 09:25
Банальная заказуха. Не случайно всё это повытаскивали сейчас
Incredulous
Incredulous
15 июля в 09:12
Околофутбольные войны, часть вторая: Чеферин наносит ответный удар.
foxcon
foxcon
15 июля в 09:05
Такая чушь,если бы Икер был плох его столько лет столько тренеров в сборную не вызвали и в реале в основу не ставили.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 июля в 08:28
Ну это уже чересчур.
ДСА
ДСА
15 июля в 08:22
Столько помоев за раз не Переса вылилось.
Gahi
Gahi
15 июля в 08:19
Это всё похоже на чей-то заказ, который так старательно отрабатывается, в отношении Флорентино Переса, достают высказывания 13 - 15 летней давности Касильяса то Роналду с Моуриньо и ещё многих о ком услышим в эти дни. Хотя сам Перес и заявляет что его цитаты вырваны из контекста. Понятна что это всё связано с образованием Европейской Суперлиги где УЕФА настойчиво требовала от всех и в частности от Переса отказаться от этой идеи и чтобы каждый покаялся за такую идею. Но Флорентино Перес не только не покаялся так он ещё через суд добился того что УЕФА не имеет право так себя вести и наказывать тех кто не согласен с их решением. Будет очень интересно увидеть чем закончится это противостояние людей которые так сильно влияют на футбол, но при этом хотят быть единственными кто руководит большим футболом в Европе и естественно денежными потоками от этой деятельности. Удачи
STVA 1
STVA 1
15 июля в 08:10
Перец как бабка базарная..
sihafazatron
sihafazatron ответ Igo0rek (раскрыть)
15 июля в 08:09
один из лучших, а в остальном согласен!)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 июля в 08:09
Что-то Переса понесло, на всех подряд бочку катит...
Igo0rek
Igo0rek
15 июля в 08:00
Касильяс лучший кипер в 21 веке! А старый маразматик просто бесится с жиру. Облил грязью всех тех, кто добывал победы для его команды. Этот слив разговоров, огромнейший имиджевый удар по Реалу. Интересно, сколько они из-за этого потеряют.
112910415
112910415
15 июля в 07:57
давление нарастает ...
многие испытают сильное раздражение
нечитайло
нечитайло
15 июля в 07:55
Все может быть
VAN ARM
VAN ARM
15 июля в 07:55
что то многовато мусора стали валить друг на друга))
Vladimir808
Vladimir808
15 июля в 07:45
Перес полный идиот.
beefs
beefs
15 июля в 07:34
Полилась грязь, стремно...
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