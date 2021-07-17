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Экс-защитник «Челси»: «Лэмпард лучше подходит сборной Англии, чем Саутгейт»

17 июля 2021, 08:48

Бывший защитник «Челси» Джейсон Канди считает, что Фрэнк Лэмпард может заменить Гарета Саутгейта на должности главного тренера сборной Англии.

Прямо сейчас Саутгейт — единственный человек, который может выполнять эту работу. Но если после чемпионата мира произойдет смена тренера, я хотел бы видеть на этой должности Лэмпарда. Фрэнк очень хорошо работал с молодыми игроками в «Челси».

Саутгейт, как и Лэмпард, ничего не добился в качестве тренера до прихода в сборную Англии. Быть тренером сборной и тренером клуба — две разные вещи. Саутгейт и Йоахим Лёв доказали это.

Лэмпард будет лучше справляться с ролью тренера сборной Англии и извлекать максимум из игроков сборной. Лэмпард — тренер лучше, чем Саутгейт, потому что он добился большего в своей карьере менеджера.

Ранее стало известно, какой клуб может возглавить Лэмпард.

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Все комментарии
протон1
протон1
17 июля в 22:06
Посему бы и нет? я только за....
Q-J-G
Q-J-G
17 июля в 09:51
Видели "Челси", когда главный тренер был Лэмпард, видим "Челси", когда главный тренер Тухель... Сборная, это не полигон для экспериментов, после фиаско Лэмпарда в качестве главного тренера - "Челси", Лэмпарду надо доказать, что он достоин быть главным тренером сборной, доказать результатами в какой-либо команде...
Всея Руси вернулся
Всея Руси вернулся
17 июля в 09:13, ред.
Сборной англии лучше подходит римский папа, отпустить грехи перед эвтаназией, ахаха)
Али Самаркандский
Али Самаркандский
17 июля в 09:04
Безразлично. Англичане не умеют играть
sihafazatron
sihafazatron
17 июля в 08:57
какие результаты были бы с лэмпардом это еще вопрос, но саутгейта менять надо точно. правда навряд ли это случится)
КЭТиК
КЭТиК
17 июля в 08:56
Так уже добился, менять не стоит.
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