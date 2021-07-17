Экс-защитник «Челси»: «Лэмпард лучше подходит сборной Англии, чем Саутгейт»

Бывший защитник «Челси» Джейсон Канди считает, что может заменить на должности главного тренера сборной Англии.

Прямо сейчас Саутгейт — единственный человек, который может выполнять эту работу. Но если после чемпионата мира произойдет смена тренера, я хотел бы видеть на этой должности Лэмпарда. Фрэнк очень хорошо работал с молодыми игроками в «Челси».

Саутгейт, как и Лэмпард, ничего не добился в качестве тренера до прихода в сборную Англии. Быть тренером сборной и тренером клуба — две разные вещи. Саутгейт и Йоахим Лёв доказали это.

Лэмпард будет лучше справляться с ролью тренера сборной Англии и извлекать максимум из игроков сборной. Лэмпард — тренер лучше, чем Саутгейт, потому что он добился большего в своей карьере менеджера.