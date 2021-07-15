«Это был удивительный год». Флоренци попрощался с ПСЖ

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15 июля 2021, 23:36

Защитник на своей странице в инстаграме попрощался с ПСЖ , за который выступал на правах аренды из «Ромы».

Спасибо, ПСЖ ! Это был удивительный год, в чудесном городе. Самое время попрощаться. Это была большая честь быть частью этой семьи. Игра в ПСЖ является сложной задачей. Быть в этом клубе — большая возможность развиваться. Я искренне благодарю всех: персонал, тренеров, руководителей и товарищей по команде. Желаю вам всего наилучшего. Спасибо!

Флоренци сыграл в 36 матчах за парижан, в которых забил 2 мяча и сделал 1 голевой пас.

Ранее появлялась информация об интересе к Флоренци со стороны чемпионов Италии.