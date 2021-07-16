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Синклер: «Левандовски идеально подошёл бы „Манчестер Сити“»

16 июля 2021, 13:54

Бывший футболист сборной Англии Тревор Синклер заявил, что нападающий «Баварии» Роберт Левандовски мог бы перейти в «Манчестер Сити».

Роберт Левандовски отлично подходит для любой команды в мире. Он забил 203 гола в 219 играх Бундеслиги за «Баварию», он выглядит невероятно. Иногда вы смотрите на игрока, когда он становится старше 30 лет, и начинаете задаваться вопросами о его физической форме, но Роберт выглядит великолепно в физическом плане.

Он по-прежнему отлично проявляет себя, играя каждую неделю, и да, конечно, он отлично подошел бы для «Манчестер Сити». Случится ли этот переход, я не знаю. Гвардиола хорошо знает Левандовски с тех пор, как тренировал мюнхенскую «Баварию», и у него будут хорошие отношения с ним. Но я уверен, что «Манчестер Сити» мог бы обратить внимание на любого топ-форварда, у которого остался один или два года по контракту.

Ранее стало известно, в какой клуб хотел бы перейти Левандовски.

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Все комментарии
протон1
протон1
16 июля в 21:30
можно было бы посмотреть.
VeniaminS
VeniaminS
16 июля в 14:28
У него и в Баварии зарплата хорошая.
dadrail
dadrail
16 июля в 13:56
Нечего ему делать МС...ему и в Баварии не плохо
Накир
Накир
16 июля в 13:55
Вообще то спорное мнение
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