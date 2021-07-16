Синклер: «Левандовски идеально подошёл бы „Манчестер Сити“»

Бывший футболист сборной Англии заявил, что нападающий «Баварии» мог бы перейти в «Манчестер Сити».

Роберт Левандовски отлично подходит для любой команды в мире. Он забил 203 гола в 219 играх Бундеслиги за «Баварию», он выглядит невероятно. Иногда вы смотрите на игрока, когда он становится старше 30 лет, и начинаете задаваться вопросами о его физической форме, но Роберт выглядит великолепно в физическом плане.

Он по-прежнему отлично проявляет себя, играя каждую неделю, и да, конечно, он отлично подошел бы для «Манчестер Сити». Случится ли этот переход, я не знаю. Гвардиола хорошо знает Левандовски с тех пор, как тренировал мюнхенскую «Баварию», и у него будут хорошие отношения с ним. Но я уверен, что «Манчестер Сити» мог бы обратить внимание на любого топ-форварда, у которого остался один или два года по контракту.