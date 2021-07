«Я начинаю новое путешествие». Жиру попрощался с «Челси»

Форвард попрощался с «Челси», за который выступал с 2018 года. Французский игрок переходит в «Милан».

To all the Blues, to my teammates, to all my coaches, to the whole club, a huge thank you for these special moments 🙏🏼



I'm starting a new journey with a light and happy heart. Our victories in Fa Cup, Europa League and Champions league have been magnificent. 🤩



Love Oli G 💙. pic.twitter.com/HytVlp0uYx