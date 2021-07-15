Кассано критически высказался о переходе Доннаруммы в ПСЖ

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением о переходе голкипера Джанлуиджи Доннаруммы в ПСЖ.
Почему, если он лучший вратарь в мире, за ним не гнались мюнхенская «Бавария», мадридский «Реал» и «Барселона»?
Нойеру 36 лет. Если Доннарумма – лучший вратарь мира, то пусть придет и отберет место в команде у Куртуа, тер Штегена. Вместо этого он уходит в ПСЖ.
Напомним, что Доннарумма ушел из «Милана» в связи с истечением срока контракта и подписал контракт с ПСЖ на правах свободного агента.
Отметим, что Доннарумма удостоился высшей личной награды по итогам Евро-2020.
И это уже достижение которое останется не только в его копилке, но и в мировой истории футбола ⚽. Так что не всё так плохо, как кажется. А то что будет с Доннаруммой в будущем, учитывая его возраст, это только можно фантазировать. А на сегодняшний день он Чемпион 🏆 Европы и вратарь футбольной команды ПСЖ. А лично от себя я хочу пожелать ему только Удачи и больших Успехов !!! Всем Добра !!!
И это уже достижение которое останется не только в его копилке, но и в мировой истории футбола ⚽. Так что не всё так плохо, как кажется. А то что будет с Доннаруммой в будущем, учитывая его возраст, это только можно фантазировать. А на сегодняшний день он Чемпион 🏆 Европы и вратарь футбольной команды ПСЖ. А лично от себя я хочу пожелать ему только Удачи и больших Успехов !!! Всем Добра !!!