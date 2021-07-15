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Кассано критически высказался о переходе Доннаруммы в ПСЖ

15 июля 2021, 23:52

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением о переходе голкипера Джанлуиджи Доннаруммы в ПСЖ.

Почему, если он лучший вратарь в мире, за ним не гнались мюнхенская «Бавария», мадридский «Реал» и «Барселона»?

Нойеру 36 лет. Если Доннарумма – лучший вратарь мира, то пусть придет и отберет место в команде у Куртуа, тер Штегена. Вместо этого он уходит в ПСЖ.

Напомним, что Доннарумма ушел из «Милана» в связи с истечением срока контракта и подписал контракт с ПСЖ на правах свободного агента.

Отметим, что Доннарумма удостоился высшей личной награды по итогам Евро-2020.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 08:19
А почему он лучший вратарь мира?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 03:05
Псж собирает команду из звёзд и никому не секрет, что сразу предлагает огромные деньги, такие деньги другие клубы не прелагают а равно не приглашают, можно привести пример свежий пример, Мбаппе то уходит то продливает контракт то хочет стать свободным, хотя сам прекрасно понимает, чтобы реально стать лучшим из лучших надо играть именно в Реале, Баварии, Барселоне или МЮ.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 01:36
Ответ прост...
Потому что в Реале есть вратарь....
И потому что (судя по последней ЛЧ) ПСЖ сильней Барсы и Баварии...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 00:27
Почему, если он лучший вратарь в мире, за ним не гнались мюнхенская «Бавария», мадридский «Реал» и «Барселона»?

Руководство ПСЖ "подсуетились", остальные не успели, но и Джанлуиджи поторопился, как в своё время Мбаппе, Лига 1, это не для лучшего игрока Евро-2020, надо было дождаться предложение от команды из топ-лиги, которая бы удовлетворила его финансовые запросы...
Вполне возможно, что ещё будет жалеть о том, что выбрал чемпионат Франции, чемпионат, в котором чемпион заранее известен...
Ironigor
Ironigor
вчера в 00:25
Кто бы что не говорил, но он сделал свой выбор. А правильно или нет не нам решать, мало того ещё никто не знает чем этот выбор закончится. Может быть это новый трамплин к новым свершениям и достижениям, а может быть и постепенное угосание Доннаруммы как классного вратаря и всей футбольной карьеры. Во всяком случае этот год принёс ему только положительные эмоции. Он подписал новый контракт в финансовом плане очень выгодный для самого Джанлуиджи, во вторых он стал Чемпионом Европы и признан самым лучшим вратарём , причём бесспорно !!!
И это уже достижение которое останется не только в его копилке, но и в мировой истории футбола ⚽. Так что не всё так плохо, как кажется. А то что будет с Доннаруммой в будущем, учитывая его возраст, это только можно фантазировать. А на сегодняшний день он Чемпион 🏆 Европы и вратарь футбольной команды ПСЖ. А лично от себя я хочу пожелать ему только Удачи и больших Успехов !!! Всем Добра !!!
Gahi
Gahi
вчера в 00:07
Кассано прекрасно знает почему Доннарумма ушёл в ПСЖ, самый главный это финансовый вопрос, а всё остальное спортивное. Он мог остаться в Милане но его не устроил личный контракт он хотел получать больше. А так ПСЖ предложил то что Доннарумму вполне устраивает и он счастлив материально, а что касается спортивного результата, пока есть Навас то можно и расслабиться. Удачи
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 00:06
Кассано сам шатался по клубам,как прости Тутка
протон1
протон1
вчера в 00:05, ред.
кассана что ты говоришь. итальянцу только 22 года. в псж игроку дают значит хорошие деньги. еще заслужить надо место в основе . у него карьера только началась, пока еще рано делать из него супер вратаря. все делается постепенно . пусть поиграет в псж. псж топ клуб вроде уже.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 00:02
Все решили деньги.
Leha-ha50
Leha-ha50
15 июля в 23:58
Это его выбор....деньги видать хорошие дали.
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