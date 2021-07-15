Агент Шкурина: «Белорусов в РФ всегда хотят по голове погладить, как кота»

Валерий Исаев, агент нападающего ЦСКА , арендованного киевским «Динамо», поделился мнением об отношении к белорусам в России.

Что не получилось у Шкурина в ЦСКА ? Если не знать подробности, то не получилось закрепиться в основном составе ЦСКА . Мне тяжело быть объективным, потому что я представляю интересы этого парня. Но если попытаться от этого абстрагироваться, я абсолютно реально отношусь к уровню белорусских футболистов в последнее десятилетие. Наши ребята не играют за пределами страны, как их предшественники – Белькевич, Хацкевич, Александр Глеб – мегазвезда, которой не было у России.

Но, к сожалению, в последние 10 лет ребята не играют в чемпионатах уровнем выше, чем белорусский. Поэтому я очень переживал, как Илья будет выглядеть. Он перешел в ЦСКА не из лидирующего клуба, а из команды нижней части таблицы. С моей точки зрения, уровень Ильи Шкурина как минимум соответствовал уровню ЦСКА . Но…

Приехал недорогой белорус из нетопового клуба? Эта проблема не только в футболе, ведь к нам, белорусам, в целом в России относятся, мягко говоря, с особым подтекстом. Говорю с долей иронии, но нас в России всегда хотят по голове погладить, как кота какого-то. Вот мы есть, не мешаем никому.