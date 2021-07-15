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Агент Шкурина: «Белорусов в РФ всегда хотят по голове погладить, как кота»

15 июля 2021, 21:46

Валерий Исаев, агент нападающего ЦСКА Ильи Шкурина, арендованного киевским «Динамо», поделился мнением об отношении к белорусам в России.

Что не получилось у Шкурина в ЦСКА? Если не знать подробности, то не получилось закрепиться в основном составе ЦСКА. Мне тяжело быть объективным, потому что я представляю интересы этого парня. Но если попытаться от этого абстрагироваться, я абсолютно реально отношусь к уровню белорусских футболистов в последнее десятилетие. Наши ребята не играют за пределами страны, как их предшественники – Белькевич, Хацкевич, Александр Глеб – мегазвезда, которой не было у России.

Но, к сожалению, в последние 10 лет ребята не играют в чемпионатах уровнем выше, чем белорусский. Поэтому я очень переживал, как Илья будет выглядеть. Он перешел в ЦСКА не из лидирующего клуба, а из команды нижней части таблицы. С моей точки зрения, уровень Ильи Шкурина как минимум соответствовал уровню ЦСКА. Но…

Приехал недорогой белорус из нетопового клуба? Эта проблема не только в футболе, ведь к нам, белорусам, в целом в России относятся, мягко говоря, с особым подтекстом. Говорю с долей иронии, но нас в России всегда хотят по голове погладить, как кота какого-то. Вот мы есть, не мешаем никому.

Вы, наверное, правильно сказали – мы из Беларуси. Это же не Гайч разобранный с лишним весом, с которым нужно считаться, у которого куча агентов из футбольных топ-стран. Может быть, я не прав. Но в ЦСКА видели, как Шкурин выглядел на предсезонных сборах, в официальных матчах, как он прогрессировал. На мой взгляд, можно было дать больше шансов парню.

Отметим, что Шкурин дал о себе знать в первом же матче за киевское «Динамо».

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cska1948
cska1948
вчера в 10:47
"...На мой взгляд, можно было дать больше шансов парню."
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На мой, тоже!
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 09:40, ред.
Могу только предположить, что в контракте Рондона мог быть пункт о том, что ему должны предоставить обязательное игровое время. Но это только предположение, как вариант. А так, конечно, из Шкурина мог быть толк. Он умеет хорошо открываться, играть на грани оффсайда, хорошо играет головой, может убежать в контратаку и в целом не бездарь и не лентяй. Уверен, в Киеве у него всё будет хорошо. Он там уже 2 гола забил в товарняках, в том числе швейцарскому Сьону. Да и шанс выиграть титул там у него гораздо выше чем в ЦСКА.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 07:50
Как братьев наших меньших)))
112910415
112910415
вчера в 05:44
хорошо сказал, образно
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 00:13
То что Шкурин был не хуже Рондона - это точно. И наигрывали его на сборах, но откуда ни возьмись нарисовался Рондон и наш главный белорус задвинул земляка в запас без всяких на то оснований. Результат все видели. Посмотрим , как проявит себя Илья в Киеве.
Удачи парню в дальнейшей карьере.
Всем здоровья.
Евгений Сербин
Евгений Сербин ответ particular (раскрыть)
вчера в 00:06
сейчас Гинер на чужие бабки закупается.
mihaluch
mihaluch
15 июля в 22:37
Перерождаются футболисты в Белоруссии.
beefs
beefs
15 июля в 22:24
Мощно сказано, а мы ждем больших перемен..
particular
particular
15 июля в 21:54, ред.
Лишний раз убеждаешься, что покупка нашими клубами забугорных игроков - это ещё та канитель, покрытая мраком тщеславия, подстав, некомпетентности и многоярусной заинтересованности... В ЦСКА недавнее безрыбье объясняли безденежьем, но последние два сезона прёт какая-то ахинея с приобретениями...
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