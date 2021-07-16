«Никогда не видел Месси таким счастливым». Паредес о победе в Кубке Америки

Полузащитник ПСЖ высказался после победы на Кубке Америки в составе сборной Аргентины. Этот трофей стал первым в национальной команде для форварда .

Не только мы, но и 45 миллионов аргентинцев хотели, чтобы Лео взял титул со сборной Аргентины. Помочь ему в этом и получить удовольствие вместе с ним – потрясающе.

Я никогда не видел Месси таким счастливым, уж тем более за последние 45 дней. Он очень насладился сборной. Это было похоже на выпускную поездку, где мы повеселились. Для нас это был поистине невероятный Кубок Америки, о котором мечтали.