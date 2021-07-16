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«Никогда не видел Месси таким счастливым». Паредес о победе в Кубке Америки

16 июля 2021, 22:58

Полузащитник ПСЖ Леандро Паредес высказался после победы на Кубке Америки в составе сборной Аргентины. Этот трофей стал первым в национальной команде для форварда Лионеля Месси.

Не только мы, но и 45 миллионов аргентинцев хотели, чтобы Лео взял титул со сборной Аргентины. Помочь ему в этом и получить удовольствие вместе с ним – потрясающе.

Я никогда не видел Месси таким счастливым, уж тем более за последние 45 дней. Он очень насладился сборной. Это было похоже на выпускную поездку, где мы повеселились. Для нас это был поистине невероятный Кубок Америки, о котором мечтали.

Месси по итогам Кубка Америки был удостоен личной награды.

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Все комментарии
Nеmesis
Nеmesis
17 июля в 03:44
Ради такого события этот второсортный кубок 4 раза разыгрывали за 5 лет))))) Дважды проиграл Чили,потом Бразилии, но для того,что гомик его выиграл, еще раз 5 сыграли бы)))))
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин. ответ stanichnik (раскрыть)
17 июля в 00:26
Лео давно ничего не надо никому доказывать, как и Криштиану. Эти 2 уникума держат на протяжении всей карьеры уникально высокую планку своей игры и не опускают её до сих пор.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
16 июля в 23:25
Бразильцы просто подарили чашку Месси
stanichnik
stanichnik
16 июля в 23:22
Являясь персональным поклонником Месси, я очень рад этому событию в жизни Лионеля, победе на Кубке Америки в составе сборной Аргентины. Но все же, чтобы встать в один ряд с великими Марадоной и Пеле и заткнуть раз и навсегда рты Леоненавистникам, ему остаётся добиться такого же успеха и на первенстве мира, которое стартует на будущий год и в котором наверняка ему предоставится такая возможность в последний раз, всё же возраст уже подходит к критической отметке. Уверен, что со мной согласится огромная армия его фанатов и может футбольный Бог услышит и исполнит наше желание. Удачи ему во всех футбольных турнирах и без травм!
Leha-ha50
Leha-ha50
16 июля в 23:20
Давненько Аргентина ничего не выигрывала, так что эмоции Месси вполне понятны. Но и остальные игроки , думаю, радовались не меньше , выигрывает команда , так что все молодцы. Это большой и долгожданный праздник для Аргентины, праздник , который добыла вся команда при поддержке своих болельщиков. Респект и тренерскому штабу , и всему персоналу сборной.
Всем здоровья.
Q-J-G
Q-J-G
16 июля в 23:13
1.ЧМ
2.ЧЕ
3.ЛЧ
4.КА

Где-то так, радость Месси понять возможно, но КА не такой уж и престижный трофей...
Тем более, что он разыгрывается с разными интервалами во времени, и этот факт также говорит о том, что место его четвёртое по престижности, по значимости....
протон1
протон1
16 июля в 23:10
Было очень трогательно, когда вся команда побежала к Месси после свистка праздновать, хотя никогда не болел за него по футболу. но все же трогательно. молодец. неплохой сам вроде человек . характер есть.
Cat01
Cat01
16 июля в 23:08
Сколько игр и трофеев а всегда хочется большего
Остапчук 67
Остапчук 67
16 июля в 23:05
Сейчас его будут тянуть на ЗМ
Ironigor
Ironigor
16 июля в 23:02, ред.
Потому что в первый раз в первый класс !!! )))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
16 июля в 23:02
Это хороший трофей
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