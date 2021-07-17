Клуб РПЛ интересуется игроком «Барселоны» Брейтуэйтом

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17 июля 2021, 10:24

Нападающий «Барселоны» может покинуть команду в это трансферное окно.

Как сообщает источник, 30-летний футболист хочет сменить клуб. Каталонцы собираются продать игрока за 15 млн евро.

Утверждается, что у нападающего уже есть предложения от клубов АПЛ и «Валенсии».

Также есть информация, что Брейтуэйтом интересуется один российский клуб. Поступившее от него предложение привлекательно для «Барселоны».