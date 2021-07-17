Клуб РПЛ интересуется игроком «Барселоны» Брейтуэйтом

Нападающий «Барселоны» Мартин Брейтуэйт может покинуть команду в это трансферное окно.
Как сообщает источник, 30-летний футболист хочет сменить клуб. Каталонцы собираются продать игрока за 15 млн евро.
Утверждается, что у нападающего уже есть предложения от клубов АПЛ и «Валенсии».
Также есть информация, что Брейтуэйтом интересуется один российский клуб. Поступившее от него предложение привлекательно для «Барселоны».
Не, точно Зенит интересуется ))
Не, точно Зенит интересуется ))
Так что есть шансы на фантазии !!!)))
Так что есть шансы на фантазии !!!)))
Добро пожаловать, рады любому футболисту пенсионеру !!!))) 💫 ПФР 💫
Добро пожаловать, рады любому футболисту пенсионеру !!!))) 💫 ПФР 💫