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Клуб РПЛ интересуется игроком «Барселоны» Брейтуэйтом

17 июля 2021, 10:24

Нападающий «Барселоны» Мартин Брейтуэйт может покинуть команду в это трансферное окно.

Как сообщает источник, 30-летний футболист хочет сменить клуб. Каталонцы собираются продать игрока за 15 млн евро.

Утверждается, что у нападающего уже есть предложения от клубов АПЛ и «Валенсии».

Также есть информация, что Брейтуэйтом интересуется один российский клуб. Поступившее от него предложение привлекательно для «Барселоны».

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Все комментарии
112910415
112910415
18 июля в 15:07
удачи этому смелому клубу !
David Young
David Young
17 июля в 22:04
Зенит фаворит в этой гонке.
протон1
протон1
17 июля в 22:01
В России только 4 клуба способны заплатить такие деньги: Спартак, ЦСКА, локо и зенит
Ironigor
Ironigor
17 июля в 13:41
Также есть информация, что Брейтуэйтом интересуется один российский клуб. Поступившее от него предложение привлекательно для Барселоны.
Шуnя771
Шуnя771
17 июля в 13:05
15 лямов за 30 годков?)) Ну-ну)
Брулин
Брулин
17 июля в 12:58
В России только 4 клуба способны заплатить такие деньги: Спартак, ЦСКА, локо и зенит. Но Спартак отсеивается из за укомплектованности линии нападения и перебора иностранцев в составе. У локо нападение не до конца укомплектованно, но отвалят ли они такие деньги, вот вопрос. Зенит может его взять только если продаст таки Рукаку. Армейцы в прошлом году брали несколько неплохих игроков, но никто из них так и не показал даже капельки своего класса. Нападающие требуются в Краснодаре, но есть ли у них деньги на столь статусную покупку...
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
17 июля в 12:49
За 40 лямов
makkie
makkie
17 июля в 12:32
Лавочник Барсы обычно в Зените оказывается. Малком не даст соврать.
Не, точно Зенит интересуется ))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
17 июля в 11:57
15 лямов?) При стоимости в 9 . За что? Будет рассказывать как за Барсу играл, только из-за этого. Статистика не самая лучшая.
Leha-ha50
Leha-ha50
17 июля в 11:46
Да он и половины этой суммы не стоит.
1bear
1bear
17 июля в 11:38
он ещё пару лет поиграет,а потом можно и в РПЛ )))))))
sihafazatron
sihafazatron ответ Твой Арсен (раскрыть)
17 июля в 11:36
да и вообще трансферы барсы последних лет вызывают много вопросов))
Ironigor
Ironigor ответ BDA8181 (раскрыть)
17 июля в 11:35
Там многоточие перед тем как умереть)))
Так что есть шансы на фантазии !!!)))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
17 июля в 11:30, ред.
Когда всплывают такие новости, возникает одно желание: покрутить пальцем у виска.
Твой Арсен
Твой Арсен
17 июля в 11:23
Честно говоря никогда не понимал КАК ОН оказался в Барселоне)
BDA8181
BDA8181 ответ Ironigor (раскрыть)
17 июля в 11:17
надо было дописать умереть как футболист )))) А то прям как на тот свет отправляешь ))))
nikoladolgov
nikoladolgov
17 июля в 11:13
Ну кроме Газпрома такие пенсионеры - нападающие никому не надо...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
17 июля в 11:11
И кто этот клуб...??? ... ну конечно же зенит..)...
Elliada
Elliada
17 июля в 11:11
Трансфер Малкома ни чему не научил
Ironigor
Ironigor
17 июля в 11:10
Как сообщает источник, 30-летний футболист хочет сменить клуб. Каталонцы собираются продать игрока за 15 млн евро.
Добро пожаловать, рады любому футболисту пенсионеру !!!))) 💫 ПФР 💫
msa79
msa79 ответ stanichnik (раскрыть)
17 июля в 10:56
Тоже, сразу про Динамо подумал
stanichnik
stanichnik
17 июля в 10:50
Смею предположить, что этот клуб Динамо. Москвичи усиленно работают над поисками центрального нападающего, плюс требуемую сумму на покупку этого форварда для ВТБ выделить не проблема. Ну а кого в итоге возьмут, скоро узнаем, ждем новых новостей с трансферного рынка.
88_DEIVID
88_DEIVID
17 июля в 10:47
Зенит потянет этот трансфер.
sv_1969
sv_1969
17 июля в 10:46
"Флагман" по ходу. Они любят пенсов, инвалидов и неликвид из-за бугра брать. Малколм не даст соврать.
Cat01
Cat01
17 июля в 10:44
Если по силам то надо брать скорее....
drug01
drug01
17 июля в 10:44
А денег хватит на этого игрока?????
311
311
17 июля в 10:42
Что за клуб такой? Тамбов наверное!)
Трезвый повар
Трезвый повар
17 июля в 10:40
Интересно Урал или Уфа?
VeniaminS
VeniaminS
17 июля в 10:26
Не круто ли взяли.
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