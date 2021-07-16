Н'Жи: «Интерес ко мне проявляли „Спартак“ и ЦСКА»

Нападающий «Динамо» рассказал, что до перехода в московский клуб интерес к нему проявляли и другие команды Российской Премьер-Лиги.

Про «Краснодар» не слышал, а «Спартак» и ЦСКА ко мне обращались. Лично я переговоров не вёл — агент рассказывал об их интересе. Но тогда мне было неинтересно переезжать в Москву. «Динамо» — другое дело: их вариант был самым убедительным. Теперь-то я знаю, как важно для «Динамо» противостояние со «Спартаком». Каждый раз я мотивирован на дерби и жду ближайшего противостояния.

Мне и тогда нравился этот проект «Динамо», и сейчас. Поначалу были сложности — из-за Кубка африканских наций у меня почти не было предсезонки, я не работал в общей группе. Из отпуска [он продлился всего десять дней] я приехал почти сразу же на поле, когда чемпионат уже стартовал. Пришлось готовиться самому и параллельно играть.