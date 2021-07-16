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Н'Жи: «Интерес ко мне проявляли „Спартак“ и ЦСКА»

16 июля 2021, 10:19

Нападающий «Динамо» Клинтон Н'Жи рассказал, что до перехода в московский клуб интерес к нему проявляли и другие команды Российской Премьер-Лиги.

Про «Краснодар» не слышал, а «Спартак» и ЦСКА ко мне обращались. Лично я переговоров не вёл — агент рассказывал об их интересе. Но тогда мне было неинтересно переезжать в Москву. «Динамо» — другое дело: их вариант был самым убедительным. Теперь-то я знаю, как важно для «Динамо» противостояние со «Спартаком». Каждый раз я мотивирован на дерби и жду ближайшего противостояния.

Мне и тогда нравился этот проект «Динамо», и сейчас. Поначалу были сложности — из-за Кубка африканских наций у меня почти не было предсезонки, я не работал в общей группе. Из отпуска [он продлился всего десять дней] я приехал почти сразу же на поле, когда чемпионат уже стартовал. Пришлось готовиться самому и параллельно играть.

Н'Жи перешёл в «Динамо» в 2019 году. Болельщики «Марселя» радовались, что форвард покинул клуб.

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf ответ Serg_Diamond (раскрыть)
17 июля в 17:46
Ну да, бабками. А Спартак и ЦСКА заманивали дедками?)
Беренгар
Беренгар
16 июля в 13:00
а есть негры которыми спартак НЕ интересуется?
Борислaв
Борислaв
16 июля в 12:36
Играй где играется
makkie
makkie
16 июля в 11:30
Средненький игрок, разницу на поле не делает.
Поэтому в Динамо играют более молодые и перспективные игроки.
Хорошо, что Спартак в итоге не купил Н'Жи в своё время, слухи и правда ходили.
VAN ARM
VAN ARM
16 июля в 11:14
нам не надо))) у нас жо уже было))))
stanichnik
stanichnik
16 июля в 11:12
Болельщики Динамо на протяжении полутора лет ведут спор о целесообразности приобретения Н'Жи в команду. Обладая хорошей скоростью, у него напрочь отсутствует игровое мышление. Получив мяч от своего, может пробежать с ним протяжённую дистанцию, обыграв несколько соперников, но пробить при этом Бог знает куда, или вместо паса партнёру, находящемуся в более выгодном положении бьёт сам. Часто играет по настроению, поэтому не отличается особой результативностью, в сорока двух матчах за московский клуб всего пять голов. Может наконец в этом сезоне улучшит статистику, удачи ему и без травм.
112910415
112910415
16 июля в 10:54
.. в душЕ,выходит, он всегда был динамовцем !
Leha-ha50
Leha-ha50
16 июля в 10:42
К чему эти воспоминания???
David Young
David Young ответ sihafazatron (раскрыть)
16 июля в 10:37
.
sihafazatron
sihafazatron
16 июля в 10:35
ему бы в анжи, там бы говорили: "Н'жи есть"
brooks
brooks
16 июля в 10:31, ред.
Может он тогда думал, что динамо химкинская команда, а не московская. Поэтому и согласился;)
Serg_Diamond
Serg_Diamond
16 июля в 10:24
"...тогда мне было неинтересно переезжать в Москву. «Динамо» — другое дело: их вариант был самым убедительным."

Что к чему? В Москву переезжать не интересно, но "Динамо" - другое дело)))
Так бы и сказал, что заманили бабками
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 июля в 10:20
Раз мы не взяли.значит не нужен!
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