Осинькин — о Ломаеве в «Спартаке»: «Сейчас для него это не главное»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал слухи о том, что голкипер Иван Ломаев может перейти в «Спартак».
Я не слышал про эти новости. Я бы не хотел выдавать таблички, кто у нас первый номер, а кто второй, но во втором круге прошлого сезона Ваня играл у нас достаточно много. Мы на него очень рассчитываем, и я бы очень не хотел, чтобы за неделю до начала чемпионата мы остались без одного из вратарей.
Ваня прибавляет, он действительно может быть интересен многим клубам. Но сейчас попасть в топ-клуб для него, наверное, не главное: он и в нашем клубе может получить то, к чему стремился – в первую очередь игровую практику. На этом этапе для развития футболиста очень важна именно она. Потому что мы до конца не понимаем, насколько он будет надежен, стабилен против клубов РПЛ в чемпионате, где 30 игр, а не только в кубковых матчах, как в прошлом сезоне. Это немного разные вещи.
Ранее в «Спартаке» отреагировали на слухи об интересе к Ломаеву.