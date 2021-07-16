Осинькин — о Ломаеве в «Спартаке»: «Сейчас для него это не главное»

Главный тренер «Крыльев Советов» прокомментировал слухи о том, что голкипер может перейти в «Спартак».

Я не слышал про эти новости. Я бы не хотел выдавать таблички, кто у нас первый номер, а кто второй, но во втором круге прошлого сезона Ваня играл у нас достаточно много. Мы на него очень рассчитываем, и я бы очень не хотел, чтобы за неделю до начала чемпионата мы остались без одного из вратарей.