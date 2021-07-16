«Спартак» не будет продавать Рассказова

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16 июля 2021, 15:12

Защитник не покинет «Спартак».

Как сообщается, московский клуб находится в поисках правого защитника, однако потенциальный трансфер игрока на эту позицию не повлияет на будущее Рассказова. Воспитанник «красно-белых» останется в команде, новый главный тренер «Спартака» Руй Витория рассчитывает на Рассказова.

Ранее стало известно, какой футболист может покинуть «Спартак» этим летом.