«Спартак» не будет продавать Рассказова

Защитник Николай Рассказов не покинет «Спартак».
Как сообщается, московский клуб находится в поисках правого защитника, однако потенциальный трансфер игрока на эту позицию не повлияет на будущее Рассказова. Воспитанник «красно-белых» останется в команде, новый главный тренер «Спартака» Руй Витория рассчитывает на Рассказова.
Ранее стало известно, какой футболист может покинуть «Спартак» этим летом.
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