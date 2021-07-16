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«Спартак» не будет продавать Рассказова

16 июля 2021, 15:12

Защитник Николай Рассказов не покинет «Спартак».

Как сообщается, московский клуб находится в поисках правого защитника, однако потенциальный трансфер игрока на эту позицию не повлияет на будущее Рассказова. Воспитанник «красно-белых» останется в команде, новый главный тренер «Спартака» Руй Витория рассчитывает на Рассказова.

Ранее стало известно, какой футболист может покинуть «Спартак» этим летом.

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Все комментарии
П.Пар
П.Пар
вчера в 14:17
Мне Рассказов нравится на порядок больше Маслова. По крайней мере, он не забивает в свои ворота и не зарабатывает пенальти
протон1
протон1
16 июля в 21:20
маслов где будет играть? в центре?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
16 июля в 20:47
Коля на голову выше Маслова . Всё отлично !
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
16 июля в 20:44
Очень логичное и верное решение.Николай заметно прибавляет с каждой игрой,ему нужен тренер,способный донести до футболиста свои видения игры правого защитника,своевременная подсказка и игровое время. С парня будет толк!
cy2gdhhs9muw
cy2gdhhs9muw
16 июля в 18:42
С Рубином он хваленого Хвичу с 77м сожрал, готовый игрок для основы.
Kwinto555
Kwinto555
16 июля в 17:29
Хорошая новость. Своих нужно воспитовать.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 июля в 16:03
Походу он никому не нужен.
ДАША Д
ДАША Д
16 июля в 16:00
Пытались его продать, но не берут.
makkie
makkie
16 июля в 15:48
Логично. Кроме Рассказова в команде сейчас нет правого защитника.
Ещенко давно дед и погоды не делает. А сильный ПЗ очень нужен!
gtgw95463gsf
gtgw95463gsf
16 июля в 15:20
Хорошо. Пригодится еще команде.
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