В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе к Ломаеву

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16 июля 2021, 03:27

Директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов прокомментировал слухи об интересе «красно-белых» к голкиперу «Крыльев Советов» .

У нас три сильных вратаря. А Селихову скорейшего выздоровления!

Вчера стало известно о том, что вратарь «Спартака» выбыл из строя из-за травмы, полученной в недавнем матче с «Рубином».