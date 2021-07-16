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В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе к Ломаеву

16 июля 2021, 03:27

Директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов прокомментировал слухи об интересе «красно-белых» к голкиперу «Крыльев Советов» Ивану Ломаеву.

У нас три сильных вратаря. А Селихову скорейшего выздоровления!

Вчера стало известно о том, что вратарь «Спартака» Александр Селихов выбыл из строя из-за травмы, полученной в недавнем матче с «Рубином».

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
16 июля в 10:05
Откуда он нашел трёх сильных вратарей в спартаке? Там даже основной вратарь Максименко дырка.
Сп62
Сп62 ответ stanichnik (раскрыть)
16 июля в 07:33
Верить никому нельзя, мне можно. (Мюллер, 17 мгновений..).
КЭТиК
КЭТиК
16 июля в 05:55
Спартак не резиновый: всех взять не может.
nikoladolgov
nikoladolgov
16 июля в 05:37
С вратарями у Самары недостача !
Leha-ha50
Leha-ha50
16 июля в 04:43
Фетисову верить нельзя.
Байкал-38.
Байкал-38.
16 июля в 04:30
О каких трёх вратарях идёт речь?
Максименко, да это основа, но больше и нет нормальных вратарей.
Селихов это катастрофа, а Ребров по сути уже закончил.
Так, что лукавит А. Фетисов, Спартаку нужен второй вратарь.
stanichnik
stanichnik ответ mihaluch (раскрыть)
16 июля в 04:28, ред.
Доброго Здоровья, mihaluch.
А может в Спартаке таким способом решили ослабить конкурента.)))
YVG
YVG
16 июля в 04:21
Сколько вратарей в спартаке загублено.
протон1
протон1
16 июля в 04:21
прическа ни о чем. кувшин еще бы напялил. что за мода такая? с каво пример берет эта молодежь . я даже не хочу представить что бы мои дети так ходили.
mihaluch
mihaluch
16 июля в 03:49
С вратарями у Спартака порядок.
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