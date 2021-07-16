В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе к Ломаеву

Директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов прокомментировал слухи об интересе «красно-белых» к голкиперу «Крыльев Советов» Ивану Ломаеву.
У нас три сильных вратаря. А Селихову скорейшего выздоровления!
Вчера стало известно о том, что вратарь «Спартака» Александр Селихов выбыл из строя из-за травмы, полученной в недавнем матче с «Рубином».
Максименко, да это основа, но больше и нет нормальных вратарей.
Селихов это катастрофа, а Ребров по сути уже закончил.
Так, что лукавит А. Фетисов, Спартаку нужен второй вратарь.
Максименко, да это основа, но больше и нет нормальных вратарей.
Селихов это катастрофа, а Ребров по сути уже закончил.
Так, что лукавит А. Фетисов, Спартаку нужен второй вратарь.
А может в Спартаке таким способом решили ослабить конкурента.)))
А может в Спартаке таким способом решили ослабить конкурента.)))