Боярский: «Бердыев не подходит сборной России. Я и „Рубин“ не любил»

Народный артист РФ Михаил Боярский прокомментировал слухи о том, что сборную России может возглавить .

Мне кажется, Бердыев не подходит сборной России. Конечно, я не специалист, но я не поклонник Бердыева. Так просто получилось. Я и «Рубин» никогда не любил. Пускай и дальше занимается клубами. Я не думаю, что он способен возглавить сборную страны. Если не он, то кто? Я не знаю, на этот вопрос мало кто может ответить. У нас сейчас нет достойных кандидатов.

Я не верю, что подготовка к чемпионату мира-2022 может быть серьезной. У нас нет опыта и потенциала. Мы не сможем выйти в Катар. Мы слабая команда! Новый тренерский штаб и идеи не помогут. Это долгий процесс.