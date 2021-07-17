Боярский: «Бердыев не подходит сборной России. Я и „Рубин“ не любил»

Народный артист РФ Михаил Боярский прокомментировал слухи о том, что сборную России может возглавить Курбан Бердыев.
Мне кажется, Бердыев не подходит сборной России. Конечно, я не специалист, но я не поклонник Бердыева. Так просто получилось. Я и «Рубин» никогда не любил. Пускай и дальше занимается клубами. Я не думаю, что он способен возглавить сборную страны. Если не он, то кто? Я не знаю, на этот вопрос мало кто может ответить. У нас сейчас нет достойных кандидатов.
Я не верю, что подготовка к чемпионату мира-2022 может быть серьезной. У нас нет опыта и потенциала. Мы не сможем выйти в Катар. Мы слабая команда! Новый тренерский штаб и идеи не помогут. Это долгий процесс.
Ранее Бердыев отреагировал на слухи о переговорах с РФС,
А сам боярский из за рекламы типа болеет за зенитовцев-пешеходов и что бы не забыли совсем - на стадион захаживает. И рассуждения по поводу тренеров этого дартаньянца не красят.
А сам боярский из за рекламы типа болеет за зенитовцев-пешеходов и что бы не забыли совсем - на стадион захаживает. И рассуждения по поводу тренеров этого дартаньянца не красят.
Они хотели,чтобы это было именно так
Они хотели,чтобы вся страна переживала
По крайней мере этого ждал-Сергей Семак
Начался турнир в Лиги Чемпионов
Зенит,в очередной раз,все катают на поле
Богданыч, в Питере, много хороших заводов
Да и физруков,не всегда хватает в школе!
Припев:
Ту-ту-ту-ля-ля-ля-где же,где же.. вот она...
Ту-ту-ту-ля-ля-ля-Темная шляпа.. Боярского..
Ту-ту-ту-ля-ля-ля-Михаил, где твой шарф?!
Ту-ту-ту-ля-ля-ля-От игры, он ловит кайф..
Ту-ту-ту-ля-ля-ля-Шепчет в ухо, Михаил..
Ту-ту-ту-ля-ля-ля-"Артем,ты надень на него бахил"
Они хотели,чтобы это было именно так
Они хотели,чтобы вся страна переживала
По крайней мере этого ждал-Сергей Семак
Начался турнир в Лиги Чемпионов
Зенит,в очередной раз,все катают на поле
Богданыч, в Питере, много хороших заводов
Да и физруков,не всегда хватает в школе!
Припев:
Ту-ту-ту-ля-ля-ля-где же,где же.. вот она...
Ту-ту-ту-ля-ля-ля-Темная шляпа.. Боярского..
Ту-ту-ту-ля-ля-ля-Михаил, где твой шарф?!
Ту-ту-ту-ля-ля-ля-От игры, он ловит кайф..
Ту-ту-ту-ля-ля-ля-Шепчет в ухо, Михаил..
Ту-ту-ту-ля-ля-ля-"Артем,ты надень на него бахил"
"Мы слабая команда!"...
Миша, как это понимать?)...
"Мы слабая команда!"...
Миша, как это понимать?)...
Мушкетёр видимо запамятовал на больничной койке.
Да и Азмун теперь у них. Именно Бердыев привез его в Россию пацаном. Историю надо помнить мушкетёр!).
Здоровья ему и не кашлять.
Мушкетёр видимо запамятовал на больничной койке.
Да и Азмун теперь у них. Именно Бердыев привез его в Россию пацаном. Историю надо помнить мушкетёр!).
Здоровья ему и не кашлять.