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Боярский: «Бердыев не подходит сборной России. Я и „Рубин“ не любил»

17 июля 2021, 12:49

Народный артист РФ Михаил Боярский прокомментировал слухи о том, что сборную России может возглавить Курбан Бердыев.

Мне кажется, Бердыев не подходит сборной России. Конечно, я не специалист, но я не поклонник Бердыева. Так просто получилось. Я и «Рубин» никогда не любил. Пускай и дальше занимается клубами. Я не думаю, что он способен возглавить сборную страны. Если не он, то кто? Я не знаю, на этот вопрос мало кто может ответить. У нас сейчас нет достойных кандидатов.

Я не верю, что подготовка к чемпионату мира-2022 может быть серьезной. У нас нет опыта и потенциала. Мы не сможем выйти в Катар. Мы слабая команда! Новый тренерский штаб и идеи не помогут. Это долгий процесс.

Ранее Бердыев отреагировал на слухи о переговорах с РФС,

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Все комментарии
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
18 июля в 05:26
Бердыев это сбитый лётчик, а Рубин это не сборная России. Всё элементарно, Ватсон :)
minai
minai
18 июля в 02:58
Скорее, Боярский не подходит своей шляпе, потому, что лысый.
mars6791
mars6791
18 июля в 00:52
Конечно я болею за Зенит. А Рубин всегда главный соперник Зенита, так было так есть и так будеть, Мы казанские болельщики это помним, и как болельщики мы забываем вспоминать, мы хорошо помним прекрасный пиерский рок , и литературу, но никогда мы татары не смешаемся с питерскими, это наше реноме.
зигзаг
зигзаг
18 июля в 00:43
БЕРДЫЕВ ЛУЧШИЙ! НО САМОЕ ГЛАВНОЕ ТАКТИК, СПРАВЕДЛИВЫЙ, ЗНАЕТ СВОЮ РАБОТУ!

А сам боярский из за рекламы типа болеет за зенитовцев-пешеходов и что бы не забыли совсем - на стадион захаживает. И рассуждения по поводу тренеров этого дартаньянца не красят.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
17 июля в 22:20
а дартаньяну кого подавай вилаш-боаша или спагетти, толку что было пол зенита в сборной результат один
Чист
Чист
17 июля в 22:10
если бы пятикласник сказал было бы простительно -а так такую глупость спороть -если уж Семака Карпина предлагают и что же Бердыев хуже их что ли - сейчас сборной не до красоты а хоть какой то результат показать а окромя Бердыева показавть некому - он игроков выбирает не по любви или лояльности к себе -у него будут играть именно достойные -а они у нас не только в столичных клубах -их много надо просто искать а он умеет это делать
протон1
протон1
17 июля в 21:51
любить можно только родителей . а КББ надо уважать
Союзник противников
Союзник противников
17 июля в 21:02
Нас никто не спрашивает,и правильно делает.Пусть и хреново.
VAN ARM
VAN ARM
17 июля в 19:09
редкий случай шляпа не бредет))
rubinovyi2
rubinovyi2 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
17 июля в 17:40
А без Бердыева где сидели,в зад----е?
makkie
makkie ответ Futurista (раскрыть)
17 июля в 16:33
Очевидно же, что Зобнин, Джикия, Дивеев и Фернандес мешают питерским патриотам типа Дзюбы проявить себя ))
Alex-Odobryaet
Alex-Odobryaet
17 июля в 15:40
Они хотели,чтобы Зенит дошёл до финала
Они хотели,чтобы это было именно так
Они хотели,чтобы вся страна переживала
По крайней мере этого ждал-Сергей Семак

Начался турнир в Лиги Чемпионов
Зенит,в очередной раз,все катают на поле
Богданыч, в Питере, много хороших заводов
Да и физруков,не всегда хватает в школе!

Припев:
Ту-ту-ту-ля-ля-ля-где же,где же.. вот она...
Ту-ту-ту-ля-ля-ля-Темная шляпа.. Боярского..
Ту-ту-ту-ля-ля-ля-Михаил, где твой шарф?!
Ту-ту-ту-ля-ля-ля-От игры, он ловит кайф..
Ту-ту-ту-ля-ля-ля-Шепчет в ухо, Михаил..
Ту-ту-ту-ля-ля-ля-"Артем,ты надень на него бахил"
sir_Alex
sir_Alex
17 июля в 15:28
Предлагаю Бышовца назначить.
161регион
161регион
17 июля в 15:20, ред.
Миша,ну ланфрен ланфра,ну закрой ты свой рот!!! Экспертишка хренов.... Тысяча чертей.....
batog
batog
17 июля в 15:04, ред.
Миша, выздоравливай! Без тебя не интересно! Видишь народ сколько здравиц тебе написал!
batog
batog
17 июля в 15:01
Здоровья тебе Миша! Бердыев основательный, но медленный, год игру ставить будет и поставит! Семак не пойдет сам. Нужен Карпин типа электровеник (Валера без обид) в лучшем смысле слова!!!!
Futurista
Futurista
17 июля в 14:55, ред.
6 игроков Зенита в сборной на Евро20...
"Мы слабая команда!"...
Миша, как это понимать?)...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
17 июля в 14:37
Многие из чемпионского Рубина и после ушли в Зенит. Расходились, как горячие пирожки, бомжам.
Мушкетёр видимо запамятовал на больничной койке.
Да и Азмун теперь у них. Именно Бердыев привез его в Россию пацаном. Историю надо помнить мушкетёр!).
Здоровья ему и не кашлять.
kazantim
kazantim
17 июля в 14:27
Усатая каналья, твоё мнение никому не интересно, парковаться научили бы
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
17 июля в 13:41
Семак подойдет потому , что ты любишь только зенит. Все , что от туда все сойдет...)).
Tiger15
Tiger15
17 июля в 13:28
Как же ты надоел!!! Спец хренов!
Мaлик
Мaлик
17 июля в 13:25
Мнения у всех разные
Поц
Поц ответ ЮЗИК (раскрыть)
17 июля в 13:21
Можно подумать, что без Бердыева мы увидим яркую атакующую игру.
Leha-ha50
Leha-ha50
17 июля в 13:06
Что то много Мишани стало в новостях.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 июля в 13:05
С Бердыевым будем сидеть в автобусе...
mihaluch
mihaluch
17 июля в 13:02
У каждого своё мнение.
ЮЗИК
ЮЗИК
17 июля в 13:00
Яркой,атакующей игры мы точно не увидим
BDA8181
BDA8181
17 июля в 12:59, ред.
Господи , да дайте Боярскому и Зенит и сборную. Пускай рулит ! А мы все будем смотреть на волшебную игру и радоваться как знаминитый диванный спец показывает всем тренерам Россий как нужно работать!!!
drug01
drug01
17 июля в 12:58
У каждого своя любовь! А я не люблю Боярского... Ну и что?
Mangur
Mangur
17 июля в 12:52
Мнение важно , но решение примут специалисты .
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