Ловчев: «Бердыев — гораздо более квалифицированный тренер, чем Семак»

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал возможное назначение на пост главного тренера национальной команды России.

Не случайно сейчас всплыла именно фамилия Бердыева. Пока мы ещё ничего не потеряли, когда нужно поработать с обороной и встряхнуть команду, Бердыев самый оптимальный вариант.

Плюсы его очевидны: отличный тактик, читает игру, как книгу, строгая дисциплина на поле. Может, кому-то не нравится футбол, который он строит, но на тот футбол, в который сборная играла при Черчесове, было противно смотреть.

Вариант с совмещением «Зенита» и сборной Семаком? Во-первых, совмещение – это плохо, а, во-вторых, если сравнивать Бердыева и Семака, Курбан гораздо более квалифицированный тренер.

Что касается Карпина, он запоминается остроумными ответами журналистам. Но какие у него непосредственно тренерские достижения? А Бердыев — двукратный чемпион России, обыгрывал «Барселону».