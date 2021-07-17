Ловчев: «Бердыев — гораздо более квалифицированный тренер, чем Семак»

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал возможное назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера национальной команды России.
Не случайно сейчас всплыла именно фамилия Бердыева. Пока мы ещё ничего не потеряли, когда нужно поработать с обороной и встряхнуть команду, Бердыев самый оптимальный вариант.
Плюсы его очевидны: отличный тактик, читает игру, как книгу, строгая дисциплина на поле. Может, кому-то не нравится футбол, который он строит, но на тот футбол, в который сборная играла при Черчесове, было противно смотреть.
Вариант с совмещением «Зенита» и сборной Семаком? Во-первых, совмещение – это плохо, а, во-вторых, если сравнивать Бердыева и Семака, Курбан гораздо более квалифицированный тренер.
Что касается Карпина, он запоминается остроумными ответами журналистам. Но какие у него непосредственно тренерские достижения? А Бердыев — двукратный чемпион России, обыгрывал «Барселону».
Экс-наставник «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев сегодня прилетел в Москву и прокомментировал слухи о возможных переговорах с РФС о назначении в сборную России.
Бердыев уже давно не тренер, а Семак ещё не тренер.
Семак если в чемпионате выезжает на составе, то в еврокубках видно, что он очень слабый тренер.
Сборной нужен независимый тренер, без любимчиков и команд сверху, ну и без своего интереса в агентских откатах.
Конечно хочется нашего тренера видеть во главе сборной, но сегодня это утопия.
Бердыев уже давно не тренер, а Семак ещё не тренер.
Семак если в чемпионате выезжает на составе, то в еврокубках видно, что он очень слабый тренер.
Сборной нужен независимый тренер, без любимчиков и команд сверху, ну и без своего интереса в агентских откатах.
Конечно хочется нашего тренера видеть во главе сборной, но сегодня это утопия.
Эти победы и достойные игры нельзя купить. Потому-что за ними стоит огромный труд, скурпулезный разбор соперника, раскладывая его на молекулы. Все это придет. Багаж огромен, как от ученика Лобановского, до своего понимания и философии футбола.
Хватит титьки мять. До сентября полтора месяца. Иностранцу нужно время, а Бердыев уже завтра, засучив рукава возьмётся за дело.
Эти победы и достойные игры нельзя купить. Потому-что за ними стоит огромный труд, скурпулезный разбор соперника, раскладывая его на молекулы. Все это придет. Багаж огромен, как от ученика Лобановского, до своего понимания и философии футбола.
Хватит титьки мять. До сентября полтора месяца. Иностранцу нужно время, а Бердыев уже завтра, засучив рукава возьмётся за дело.