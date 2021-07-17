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Ловчев: «Бердыев — гораздо более квалифицированный тренер, чем Семак»

17 июля 2021, 07:47

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал возможное назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера национальной команды России.

Не случайно сейчас всплыла именно фамилия Бердыева. Пока мы ещё ничего не потеряли, когда нужно поработать с обороной и встряхнуть команду, Бердыев самый оптимальный вариант.

Плюсы его очевидны: отличный тактик, читает игру, как книгу, строгая дисциплина на поле. Может, кому-то не нравится футбол, который он строит, но на тот футбол, в который сборная играла при Черчесове, было противно смотреть.

Вариант с совмещением «Зенита» и сборной Семаком? Во-первых, совмещение – это плохо, а, во-вторых, если сравнивать Бердыева и Семака, Курбан гораздо более квалифицированный тренер.

Что касается Карпина, он запоминается остроумными ответами журналистам. Но какие у него непосредственно тренерские достижения? А Бердыев — двукратный чемпион России, обыгрывал «Барселону».

Экс-наставник «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев сегодня прилетел в Москву и прокомментировал слухи о возможных переговорах с РФС о назначении в сборную России.

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Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
18 июля в 05:12
Только иностранный тренер, никаких российских... Нет у нас тренеров ))
протон1
протон1
17 июля в 22:08
Семак перед ним ученик. какой там Семак. сранивать его с КББ. вы что))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Ironigor (раскрыть)
17 июля в 15:19, ред.
Ты видимо плохо смотрел матчи Рубина и Ростова. В этих командах играли средние игроки не ловивших звёзд. Мало того. В Ростове играли футболисты, которые были списанными своими клубами, сидели на скамейке, или болтались по арендам. Гранат, Нобоа, Новосельцев, Бухаров, Ерохин и др.
С этими футболистами и не только, Бердыев делал историю, как в Ростове, так и в Казани. Не было великих легионеров у Бекиевича, кроме Азмуна, которого на Родине считают таковым. Великими они стали с Бердыевым, побеждая Барселону и другие клубы. "Мужиками" тоже стали при нем. Так что ерничество твое не по адресу..
В РПЛ есть футболисты. Плюс легионеры, которые играют в Европе.На сборную уж точно можно набрать.
А сказка была в Ростове. И она связана была с приходом в клуб Бердыева. Вытащить команду из дна турнирной таблице, а во второй год работы сделать почти чемпионами и привезти в регион ЛЧ. Это действительно сказка.
У меня есть надежда, что, если у руля сборной станет этот специалист не все будет потеряно.
yrasikos22
yrasikos22 ответ Байкал-38 (раскрыть)
17 июля в 14:44, ред.
Семака не защищаю говоря что у него мало опыта,а так многие в Зените не смогли с такими вливаниями в состав даже тренеры с именем,Луческу,Манчини даже Спаллети кроме чемпионств ничего не взял,поэтому вливания не помогут даже физруку,Семак учился у тренеров с именем у Спаллети и у Фабио Капелло,поэтому у него и методы работы более Европейские и похожие...
Ironigor
Ironigor ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
17 июля в 14:35
Дружище, это конечно всё хорошо.
А вот с кем придётся Бекиевичу всех этих Барселону ,Атлетико и всех остальных заманивать в ловушку!!!)))
Тебе самому не смешно ??? У Бердыева был состав классных исполнителей в том числе классных легионеров , что в Ростове, что в Рубине . Этого выбора в сборной России просто НЕТ и взять НЕГДЕ !!! Так что эти сказки про величие Бердыева преувеличенны !!!
Спасибо за понимание, высказал свою точку зрения, без спор. Всем Добра !!!
За адекватность
За адекватность ответ yrasikos22 (раскрыть)
17 июля в 14:12
Я Вас приветствую. Объективности ради, занять третье место в группе с "Баварией", "Атлетико" и "ПСВ" (обыграв дома "Баварию"), при этом на пути в эту группу прихлопнуть "Андерлехт" и "Аякс", затем пройдя "Спарту" в 1/8 в упорной борьбе с общим счетом 1-2 уступить "МЮ", впоследствии ставшим победителем турнира и все это проделать с условно не хватающим звезд с неба ФК "Ростов", как-то не вписывается в " кроме победы над "Барсой" вообще ничего не сделал. " Но это на мой сугубо субъективный взгляд.
Байкал-38
Байкал-38 ответ yrasikos22 (раскрыть)
17 июля в 13:54
Я не понял, ты за Семака заступаешься или хочешь выявить кто из них хуже?
Но итог один, они оба не нужны сборной. Один уже не может, другой ещё не может.
Кстати в итоге Зенит оказался на последнем месте и в следующим розыгрыше опять 4 место. Просто гении наверное. Особенно Брюгге опустила Семака ниже плинтуса 1:2 и 0:3.
С такими вложениями Зенита в состав можно из школы физрука любого взять и он будет успешнее Семака.
yrasikos22
yrasikos22 ответ Байкал-38 (раскрыть)
17 июля в 11:17, ред.
Семак слабый тренер в Европе ?,обыграв полуфиналиста Лиона,обыграв Бенфику и только обстоятельства не позволили Зениту выйти из группы когда была нужна просто ничья,Семак в Европе точно не слабее Бердыева который кроме победы над Барсой вообще ничего не зделал,у Семака опыта меньше чем у Бердыева,только это мешает ему быть лучше Бердыева,да не Семака судить когда у нас вообще нет хороших тренеров в Европе,все провальные...
112910415
112910415
17 июля в 10:54
Бердыев, понятно, сильнее
Project Pandora
Project Pandora
17 июля в 10:09
Очень хотелось бы посмотреть на Бердыева во главе сборной. А на счёт Семака, это наверное троллинг.
oFANATo
oFANATo
17 июля в 10:02
Свою квалификацию Семак уже показал в ЛЧ с последним местом в группе и 1 очком))
Q-J-G
Q-J-G
17 июля в 09:35
Мнение бывшего игрока сборной СССР (хочу отметить, очень хорошего игрока) неинтересно чиновникам, которые решают, кто будет главным тренером... А достижение Бердыева для чиновников, дело вторичное, если бы главного тренера выбирали по достижением в их тренерской карьере, то К.Бердыев был бы главным тренером сборной, ещё тогда, когда Мутко "продвинул" своего протеже С.Черчесова...

В итоге, имеем то, что имеем...А не имеем ничего, ни результата на Евро-2020, ни главного тренера сборной, и никакой перспективы на ближайшее будущее, потому, что всё идёт к тому, что выберут не того, кто достоин, кто заслуживает, а того, кто угоден, снова по личным симпатиям...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
17 июля в 09:11
Да именно так. Игру читает, как книгу. Своевременные замены при короткой скамейке все, это было, как в чемпионате, так и в еврокубках. Если надо, сушил игру, если того следовала ситуация давил. Грамотная оборона, хоть и с низким пресингом, но с быстрым выходом в контратаку. Бекиевич, как никто умеет заманить соперника в ловушку. Отсюда Барса, Атлетико( помните, как вратарь и защитник, Симеоны, пытались догнать игрока Рубина в контратаке, безуспешно стянуть с того труссы? Это высший пилотаж)), Аякс, Бавария, М-Ю, Челси, Интер, Спарта, Андерлехт...
Эти победы и достойные игры нельзя купить. Потому-что за ними стоит огромный труд, скурпулезный разбор соперника, раскладывая его на молекулы. Все это придет. Багаж огромен, как от ученика Лобановского, до своего понимания и философии футбола.
Хватит титьки мять. До сентября полтора месяца. Иностранцу нужно время, а Бердыев уже завтра, засучив рукава возьмётся за дело.
ДАША Д
ДАША Д
17 июля в 08:58
Тут трудно не согласиться и колдовать он умеет.
Рaтмир
Рaтмир
17 июля в 08:30
Женя как всегда в своем репертуаре
hаrut
hаrut
17 июля в 08:28
Нужно сначала дождаться результата, а потом уже рассуждать
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
17 июля в 08:28
Бекиевич стопудово ест мясо в отличие от Богданыча). Ловчев забыл упомянуть этот немаловажный факт).
Да и я тоже)).
beefs
beefs
17 июля в 08:26
вот так дела, а тренера доморощенного то нет, а зарубежные смотрят только на сумму в договоре, так что мы в пролете ЧМ-22 и не спасет нас никакой КББ...
drug01
drug01
17 июля в 08:23
Согласен что Бердыев может занять этот пост.... Ждать осталось ге долго...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 июля в 08:16
Бердыев по многим показателям хорош, но ставит игру от обороны.
А большинству болельщиков неинтересно наблюдать автобус, припаркованный возле штрафной. Возможно, результат и будет, но яркой, вкусной игры вряд ли.
И вот тут встанет вопрос, что нужно болельщику: выходы на турниры с невыразительной игрой или огневые матчи с риском никуда не попасть?
Моё мнение - для сборной не нужен ни Бердыев, ни тем более Семак.
Иностранец, желательно молодой и амбициозный...
Байкал-38
Байкал-38
17 июля в 08:00
Не хочу видеть ни Семака, ни Бердыева.
Бердыев уже давно не тренер, а Семак ещё не тренер.
Семак если в чемпионате выезжает на составе, то в еврокубках видно, что он очень слабый тренер.
Сборной нужен независимый тренер, без любимчиков и команд сверху, ну и без своего интереса в агентских откатах.
Конечно хочется нашего тренера видеть во главе сборной, но сегодня это утопия.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
17 июля в 07:53
Он самый квалифицированный
Василий 50
Василий 50
17 июля в 07:50
Семак ещё не стал тренером
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