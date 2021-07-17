ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЛига чемпионов 2021/2022

Мигицко: «„Зенит“ в финале ЛЧ в 2022 году? Почему бы и нет»

17 июля 2021, 11:38

Народный артист РФ Сергей Мигицко отреагировал на информацию о том, что Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов сезона 2021/22.

Это прекрасная новость, я очень рад. Буду счастлив, если удастся попасть на эту игру.

Если ли шанс дождаться сезон в финале ЛЧ в этом сезоне? Почему бы и нет. Мне кажется, что чемпионат Европы, который только что закончился, внимательно смотрели все игроки и весь тренерский штаб команды. На мой взгляд, понятно, к чему стремится и что нужно делать. Я думаю, что «Зенит» в наступающем сезоне будет играть в еврокубках по крайней мере лучше, чем в прошлом.

Ранее полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, до какой стадии реально дойти питерскому клубу в Лиге чемпионов.

Все новости
Кержаков прокомментировал поражение «Нижнего Новгорода» от ЦСКА
Сегодня, 06:29 Комментарии5
Деменко: «Если „Сочи“ выйдет на „Партизан“, будет очень жёсткая битва»
Сегодня, 03:27 Комментарии4
Червиченко: «„Рубин“ должен обязательно проходить таких соперников в ЛК»
Сегодня, 02:42 Комментарии3
Мостовой: «„Бенфика“ — вполне проходимый соперник для „Спартака“»
Сегодня, 01:12 Комментарии3
Тарханов: «„Спартак“ — лидер нашего футбола. Он может пройти „Бенфику“»
Вчера, 23:48 Комментарии17
Гамула: «Шансы „Спартака“ — в его огромном желании попасть в ЛЧ»
Вчера, 23:03 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
18 июля в 15:01
шансы будут реальны, как никогда ! )
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
18 июля в 11:38
В церковь этого гражданина
протон1
протон1
17 июля в 21:55
Они там с канальей вместе второй укол Спутником V сделали?
Даниил Корохов
Даниил Корохов
17 июля в 20:22
Кто все эти клоуны, которые так бомжам подлизывают?! Какой финал, "лучшая" команда России стабильно 4 место в слабейших группах ЛЧ уже какой год занимает!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
17 июля в 19:36
Мигицко вновь вошёл в образ Хлестакова
Шуnя771
Шуnя771
17 июля в 17:41
Видно плохи дела Мигицко Сережи на театральных подмостках, если стал собирать лайки и пиариться в теме от которой он далек...
Dima salev
Dima salev
17 июля в 17:15
Уровень клубов РПЛ груповой этап лиги Европы. Даже в 1/8 лиги Европы не потянуть
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
17 июля в 17:11
Зенит может выйграть лч уже в следующем году
pomor45
pomor45
17 июля в 17:09
В финале ЛЧ ближайшие 10 лет команды из РПЛ не будет. Это козе понятно. Поэтому Мигицко надеется на улучшение игры Зенита в ЛЧ, а об участии его в финале ни слова - это уже автор статьи злонамеренно истолковал.
Kosmos58
Kosmos58
17 июля в 17:01
Такой большой, а в сказки верит!.
Некакойшенко
Некакойшенко
17 июля в 16:59
Помнится героиня одной киноленты заявила своему бойфренду (боярский), что не умрёт пока он на ней не женится. На что он ответил, что тогда она будет жить вечно. Слова Мигицко примерно из той же оперы.
dok66
dok66
17 июля в 16:52
Так и не понял из этого бреда , что он хотел сказать . То ли что он надеется дожить до финала ЛЧ (а вдруг ковид настигнет, или другая какая катаклизма) , или Зенит - Чемпион (без разницы чего) .
Юрий Чернов
Юрий Чернов
17 июля в 16:50
Зенит будет играть в финале....по хоккею с мячем.
Boricku
Boricku
17 июля в 15:56
Газпром, вместо налогов
David Young
David Young ответ valt134 (раскрыть)
17 июля в 15:43
Согласен. А лучше вообще полностью отвергать его.
valt134
valt134
17 июля в 15:42
Сезон грибов начался!
valt134
valt134
17 июля в 15:41
Алкоголь ещё никого до добра не доводил. Поосторожнее надо быть с Зелёным Змием.
valt134
valt134
17 июля в 15:39
Жара на улице. Панамку надо одевать!
valt134
valt134
17 июля в 15:35
Сразу вспомнилась «Палата номер 6...»
1bear
1bear
17 июля в 15:35
так смеялся,что чуть не обмочился...
swed27
swed27
17 июля в 15:21
Откуда такие бредовые прогнозы
Аксинья
Аксинья
17 июля в 14:43
Эта фраза "Зенит в финале ЛЧ в 2022 году" прозвучит устами Мегицко во второй серии сериала "Поднять Паруса" с пророческим названием "На дне"
Храневец
Храневец
17 июля в 14:29
размечтался старпер !выпил или обкурился или деменция !
Якутск_Спартаковский
Якутск_Спартаковский
17 июля в 14:28
Купят 11 билетов на стадион!! И будут финал смотреть😂
berda2003
berda2003
17 июля в 14:26
закусывать надо...
nikoladolgov
nikoladolgov
17 июля в 14:04
Вся страна одни сказочники ... А работать некому.
ildar_3871
ildar_3871
17 июля в 14:04
Если только купят !
hаrut
hаrut
17 июля в 13:59
Фантастика на третий полке в третьим ряду библиотеке...
armeec_
armeec_
17 июля в 13:56
И как не вспомнишь Фурсенко.) У которого Зенит через три года мог выиграть ЛЧ, только прошли эти года и Зенит не смог из группы выйти.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
17 июля в 13:40
Питерский одессит юморит!)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100