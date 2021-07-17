Мигицко: «„Зенит“ в финале ЛЧ в 2022 году? Почему бы и нет»

Народный артист РФ Сергей Мигицко отреагировал на информацию о том, что Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов сезона 2021/22.
Это прекрасная новость, я очень рад. Буду счастлив, если удастся попасть на эту игру.
Если ли шанс дождаться сезон в финале ЛЧ в этом сезоне? Почему бы и нет. Мне кажется, что чемпионат Европы, который только что закончился, внимательно смотрели все игроки и весь тренерский штаб команды. На мой взгляд, понятно, к чему стремится и что нужно делать. Я думаю, что «Зенит» в наступающем сезоне будет играть в еврокубках по крайней мере лучше, чем в прошлом.
Ранее полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, до какой стадии реально дойти питерскому клубу в Лиге чемпионов.