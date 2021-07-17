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Зарема: «Бердыев — вариант точно не хуже Черчесова, но насколько лучше?»

17 июля 2021, 01:39

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о возможном назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера сборной России.

Я считаю, что Курбан Бердыев — это вдумчивый клубный тренер, который показал своё мастерство в «Рубине» и «Ростове». Конечно, эти клубы будут рады назначению. Но Бекиевич — далеко не реформатор, не новатор, скорее, мудрый старец. Вариант точно не хуже Черчесова, но насколько лучше?

Вчера также стало известно о том, что бывший игрок ЦСКА может стать ассистентом Бердыева в сборной России.

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Все комментарии
112910415
112910415
18 июля в 15:15
Зарема мыслит разумно
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
17 июля в 09:45
Видать Зарема действительно любит футбол и главное разбирается в нем.
Roman73
Roman73
17 июля в 05:43
На Зарему находят озарения
С регулярностью домашнего секса...
Ironigor
Ironigor
17 июля в 02:31
Кто бы сомневался, что Заремхан не вставит свои три копейки . Без вариантов !!!)))
протон1
протон1
17 июля в 02:01, ред.
А как мы ждали зарему премудрую) ну открой ты свой бутик . и сиди в инстаграмме обсуждай с девчатами одежду. ну зачем ты в футбол пошла как смородская. у вас что делов на кухне мало? ты кто такая обсуждать в таких тонах человека который тебе в отцы годится? для чего он ездил в европу тогда зарем, хирурги. авиаторы тренеры по футболу мы се люди и каждый день обогащаем знания. учимся чему то новому. перенимая опыт у других.
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