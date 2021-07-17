Зарема: «Бердыев — вариант точно не хуже Черчесова, но насколько лучше?»

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17 июля 2021, 01:39

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о возможном назначении на пост главного тренера сборной России.

Я считаю, что Курбан Бердыев — это вдумчивый клубный тренер, который показал своё мастерство в «Рубине» и «Ростове». Конечно, эти клубы будут рады назначению. Но Бекиевич — далеко не реформатор, не новатор, скорее, мудрый старец. Вариант точно не хуже Черчесова, но насколько лучше?