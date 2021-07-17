Ильин: «Нравится Левандовски, но даже больше восхищает Холанд»

Новичок «Краснодара» назвал своего любимого нападающего, а также рассказал, чем занимается в свободное время.

Прямо сейчас очень нравится Левандовски, но даже больше восхищает Эрлинг Холланд. Впечатляет его заряженность на ворота, ненасытность. Он никогда не успокаивается: забил один – хочет второй, забил два – мчится за третьим.

Люблю читать [когда не играю в футбол]. Но после рождения дочки, конечно, всё свободное время стараюсь проводить с ней. Виктории сейчас два года.

Какие книги предпочитаю? Взялся за Ремарка. Прочел почти все его известные вещи. Любимый роман – «Время жить и время умирать». А сейчас читаю «Ночь в Лиссабоне». Человек сам через всё это прошел и удивительно точно описывает жизнь людей во время Первой мировой войны.