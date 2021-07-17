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Ильин: «Нравится Левандовски, но даже больше восхищает Холанд»

17 июля 2021, 10:13

Новичок «Краснодара» Владимир Ильин назвал своего любимого нападающего, а также рассказал, чем занимается в свободное время.

Прямо сейчас очень нравится Левандовски, но даже больше восхищает Эрлинг Холланд. Впечатляет его заряженность на ворота, ненасытность. Он никогда не успокаивается: забил один – хочет второй, забил два – мчится за третьим.

Люблю читать [когда не играю в футбол]. Но после рождения дочки, конечно, всё свободное время стараюсь проводить с ней. Виктории сейчас два года.

Какие книги предпочитаю? Взялся за Ремарка. Прочел почти все его известные вещи. Любимый роман – «Время жить и время умирать». А сейчас читаю «Ночь в Лиссабоне». Человек сам через всё это прошел и удивительно точно описывает жизнь людей во время Первой мировой войны.

Ранее стала известна зарплата, которую Ильин будет получать в «Краснодаре».

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
17 июля в 10:47
Левандовский - ветеран, проверенный временем, огнем, водой и медными трубами. У Холанду все это только предстоит.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 июля в 10:28
Они примерно равны!
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