Бывший тренер «Кайрата»: «В Казахстане был „бум“ по Аршавину»

Главный тренер «Торпедо» , ранее возглавлявший «Кайрат», поделился мнением о репутации в Казахстане.

Был ли в Казахстане «бум» по Аршавину? Я думаю, что конечно. И то, что я позвал его, и то, что, наверное, не прогадал и футбольный клуб «Кайрат», и сам Андрей в этом плане в спортивной карьере… Он продлил своё, скажем так, долголетие футбольной жизни, проявил себя с самой лучшей стороны в футбольном клубе «Кайрат». Принимает решение непосредственно сам футболист.

Было ли в Аршавине что-то такое, чего не хватает нынешним российским игрокам? Если говорить со спортивной точки зрения, то, естественно, Андрей обладает хорошими качествами: у него была скорость, дриблинг, понимание игры. Все те качества, которые необходимы для футболиста.