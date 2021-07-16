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Бывший тренер «Кайрата»: «В Казахстане был „бум“ по Аршавину»

16 июля 2021, 22:48

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк, ранее возглавлявший «Кайрат», поделился мнением о репутации Андрея Аршавина в Казахстане.

Был ли в Казахстане «бум» по Аршавину? Я думаю, что конечно. И то, что я позвал его, и то, что, наверное, не прогадал и футбольный клуб «Кайрат», и сам Андрей в этом плане в спортивной карьере… Он продлил своё, скажем так, долголетие футбольной жизни, проявил себя с самой лучшей стороны в футбольном клубе «Кайрат». Принимает решение непосредственно сам футболист.

Было ли в Аршавине что-то такое, чего не хватает нынешним российским игрокам? Если говорить со спортивной точки зрения, то, естественно, Андрей обладает хорошими качествами: у него была скорость, дриблинг, понимание игры. Все те качества, которые необходимы для футболиста.

Недавно Аршавин рассказал, кого считает наиболее приемлемым кандидатом на смену Станиславу Черчесову в сборной России.

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Все комментарии
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
17 июля в 13:06
Ну это их проблемы
Q-J-G
Q-J-G
16 июля в 23:58
Неудивительно, А.Аршавин был - отличный игрок!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 июля в 22:52
Шава умеет играть в футбол...
протон1
протон1
16 июля в 22:51
Днюха у Аршавина сегодня?
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