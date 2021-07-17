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Олимпийская сборная Германии ушла с поля из-за проявления расизма

17 июля 2021, 15:08

Футболисты олимпийской сборной Германии покинули поле за пять минут до окончания товарищеского матча против олимпийской команды Гондураса.

На момент приостановки игры счет был 1:1. На матче, который проходил в японском городе Вакаяма, не было зрителей.

Причиной ухода игроков с поля стало расистское оскорбление в адрес защитника сборной Германии Джордана Торунариги от одного из футболистов команды Гондураса.

Недавно английские клубы и СМИ выступили с акцией против расизма.

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Все комментарии
протон1
протон1
17 июля в 21:41
темные немцы обижаются на черных гондурасцев из-за того что те их назвали темными)что за дичь?
Союзник противников
Союзник противников ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
17 июля в 21:13
Начнём с "Чёрного квадрата" Малевича.Я давно на это покушаюсь!
Союзник противников
Союзник противников
17 июля в 21:12
Цирк! Член сборной Гондураса кричал :Ти жирный белый чистый обезьян???
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
17 июля в 20:27
Ути какая прелесть. Потомки нацистов на расизм обиделись аххах.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
17 июля в 20:22
Скоро слово "чёрный" и всё, что с ним связано будет запрещено.
Санчо Панса
Санчо Панса
17 июля в 18:59
Да, вот это скандал, конечно! Особенно в преддверии олимпийского футбольного турнира...
RBA
RBA
17 июля в 18:04
Гондурас,он такой гондурас.
Всея Руси вернулся
Всея Руси вернулся ответ УЕСКА (раскрыть)
17 июля в 17:56
Спорно. Со нами по обмену учились англичане и американцы. Так вот нигеры-пиндосы на полном серьёзе обзывали друг друга нигером. В личной беседе они мне поясняли, что когда так черный называет черного это не воспринимается болезнено. Но видимо эта шумиха с расизмом уже и тут внесла коррективы.
Шуnя771
Шуnя771 ответ УрсХох (раскрыть)
17 июля в 17:46
Для проявления расизма необязательно иметь негроидную расу...
112910415
112910415
17 июля в 17:46
Этот ужасный расистский Гондурас!
4RT
4RT
17 июля в 17:43
Скоро негры в зеркале расистов видить будут
pomor45
pomor45
17 июля в 17:23
Понятие расизм размыли до такой степени, что уже и негры перестали понимать, что это такое.
володя трынкин
володя трынкин ответ УЕСКА (раскрыть)
17 июля в 17:20
испортились фрицы,а голубым полотенцем на голове он видимо хотел подчеркнуть,что он не негр,а гей)
УрсХох
УрсХох
17 июля в 17:17
Бред.
Ну ведь бред же!!!
Команда,не имеющая в составе ни
одного белого,расисты???
УрсХох
УрсХох ответ Q-J-G (раскрыть)
17 июля в 17:15
Хватит подбрасывать им идеи.
nikot
nikot
17 июля в 17:13
Снежком наверное его обозвал!
УЕСКА
УЕСКА ответ володя трынкин (раскрыть)
17 июля в 17:11
Есть такое фото где они уходят с поля.
володя трынкин
володя трынкин ответ УЕСКА (раскрыть)
17 июля в 17:06
есть фото сборной германии?
Q-J-G
Q-J-G
17 июля в 16:51
Используя сложившуюся ситуацию с расизмом, вскоре, можем наблюдать...

Официальный матч, команда проигрывает, понимая, что не отыграться, провокатор с трибуны, провокатор, который имеет отношение к проигрывающей команде, оскорбляет игрока, команда уходит с поля... Вы думаете, что кого-то накажут... Никто не осмелиться наказать, так как и их уже же обвинят в расизме... Ситуация вышла из под контроля, расизм отыскивают там, где его нет, здравый смысл часто отсутствует....
Futurista
Futurista ответ УЕСКА (раскрыть)
17 июля в 16:31
Парень в центре снимка не внушает доверия))...
Байкал-38.
Байкал-38. ответ УЕСКА (раскрыть)
17 июля в 16:22, ред.
Зачем немцам тех. поражение сб. Гондураса? Это товарищеский матч!!!
КЭТиК
КЭТиК
17 июля в 16:17
Негры уже и в Германии рулят.
Байкал-38.
Байкал-38.
17 июля в 16:16
Мир сошёл с ума в борьбе с мнимым расизмом.
Вот эта та самая олимпийская сборная Гондураса игроки, которой якобы допустили расистские оскорбления в адрес чернокожего футболиста сборной Германии.
УЕСКА
УЕСКА
17 июля в 16:12
Расистские оскорбления от команды в которой почти все черные и мулаты? Вряд ли. Больше похоже на ложь со стороны Торунариги. Ничейный счет не устраивал Германию а матч близился к концу и таким способом он решил попытаться добиться технического поражения для команды Гондураса. Нужно расследовать этот эпизод и если оскорбления на расовой почве не будут доказаны то наказать Торунаригу за клевету и самовольный уход с поля. Вот фото сборной Гондураса чтобы все понимали о чем речь.
Futurista
Futurista
17 июля в 16:07
Кстати...такая тема...где темнокожие арбитры на Евро?)...УЕФА на колени!...
Futurista
Futurista ответ За адекватность (раскрыть)
17 июля в 16:04
Явно нарушил голливудскую квоту на темнокожих парней...
За адекватность
За адекватность
17 июля в 15:59
Серьезно по данной новости говорить нет желания, а вот анекдот вспомнился.
"Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма пропустил в серии пенальти два гола от белых игроков и не позволил забить троим чёрным..., при этом ни разу не встал на колено. Что это, если не расизм? "
Futurista
Futurista
17 июля в 15:58
Интересно...если белый назовет белого "черно*опым" это расизм?)...
Шуnя771
Шуnя771
17 июля в 15:52
Следующую игру немцы начнут с колена...
Василий 50
Василий 50
17 июля в 15:52
Надо сорвать Олимпиаду ради негров.
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