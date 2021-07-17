Олимпийская сборная Германии ушла с поля из-за проявления расизма

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17 июля 2021, 15:08

Футболисты олимпийской сборной Германии покинули поле за пять минут до окончания товарищеского матча против олимпийской команды Гондураса.

На момент приостановки игры счет был 1:1. На матче, который проходил в японском городе Вакаяма, не было зрителей.

Причиной ухода игроков с поля стало расистское оскорбление в адрес защитника сборной Германии от одного из футболистов команды Гондураса.