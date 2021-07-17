Олимпийская сборная Германии ушла с поля из-за проявления расизма

Футболисты олимпийской сборной Германии покинули поле за пять минут до окончания товарищеского матча против олимпийской команды Гондураса.
На момент приостановки игры счет был 1:1. На матче, который проходил в японском городе Вакаяма, не было зрителей.
Причиной ухода игроков с поля стало расистское оскорбление в адрес защитника сборной Германии Джордана Торунариги от одного из футболистов команды Гондураса.
Недавно английские клубы и СМИ выступили с акцией против расизма.
Официальный матч, команда проигрывает, понимая, что не отыграться, провокатор с трибуны, провокатор, который имеет отношение к проигрывающей команде, оскорбляет игрока, команда уходит с поля... Вы думаете, что кого-то накажут... Никто не осмелиться наказать, так как и их уже же обвинят в расизме... Ситуация вышла из под контроля, расизм отыскивают там, где его нет, здравый смысл часто отсутствует....
Официальный матч, команда проигрывает, понимая, что не отыграться, провокатор с трибуны, провокатор, который имеет отношение к проигрывающей команде, оскорбляет игрока, команда уходит с поля... Вы думаете, что кого-то накажут... Никто не осмелиться наказать, так как и их уже же обвинят в расизме... Ситуация вышла из под контроля, расизм отыскивают там, где его нет, здравый смысл часто отсутствует....