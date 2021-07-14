Экс-игрок «Локомотива» Эдер поддержал Рэшфорда, Санчо и Сака

Экс-нападающий «Локомотива» и сборной Португалии Эдер опубликовал пост в инстаграме, в котором выразил поддержку игрокам сборной Англии , и после поражения от Италии (1:1, 2:3 — пен.) в финале Евро-2020. Все трое не реализовали свои попытки в послематчевой серии пенальти и после игры подверглись критике и расистским оскорблениям в соцсетях.

Я планировал опубликовать видео или фотографию, как я несу кубок, чтобы поделиться этим удивительным опытом и чувством гордости. Но, вернувшись домой, я не перестаю думать об этих трёх талантливых футболистах, молодых парнях, которые отстаивают свою страну, выкладываются на полную, и которые теперь не только корят себя за поражение, но, вдобавок ко всему, имеют дело с расистами и оскорблениями, что заставляет меня испытывать злость.

Вероятно, 99 процентов чернокожих, наблюдающих за игрой, сразу же понимали, что это приведёт к проявлению расизма. Это говорит о том, что расизм всё еще присутствует не только в футбольном мире, но и во всём нашем обществе. Вот почему футбольное сообщество должно быть примером и не допускать расизма.

Потому что это всего лишь один пример того, что происходит каждый божий день, и большая часть этого никогда не попадает в социальные сети.