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Экс-игрок «Локомотива» Эдер поддержал Рэшфорда, Санчо и Сака

14 июля 2021, 02:27

Экс-нападающий «Локомотива» и сборной Португалии Эдер опубликовал пост в инстаграме, в котором выразил поддержку игрокам сборной Англии Маркусу Рэшфорду, Джейдону Санчо и Бакайо Сака после поражения от Италии (1:1, 2:3 — пен.) в финале Евро-2020. Все трое не реализовали свои попытки в послематчевой серии пенальти и после игры подверглись критике и расистским оскорблениям в соцсетях.

Я планировал опубликовать видео или фотографию, как я несу кубок, чтобы поделиться этим удивительным опытом и чувством гордости. Но, вернувшись домой, я не перестаю думать об этих трёх талантливых футболистах, молодых парнях, которые отстаивают свою страну, выкладываются на полную, и которые теперь не только корят себя за поражение, но, вдобавок ко всему, имеют дело с расистами и оскорблениями, что заставляет меня испытывать злость.

Вероятно, 99 процентов чернокожих, наблюдающих за игрой, сразу же понимали, что это приведёт к проявлению расизма. Это говорит о том, что расизм всё еще присутствует не только в футбольном мире, но и во всём нашем обществе. Вот почему футбольное сообщество должно быть примером и не допускать расизма.

Потому что это всего лишь один пример того, что происходит каждый божий день, и большая часть этого никогда не попадает в социальные сети.

Капитан сборной Англии Харри Кейн, в свою очередь, опубликовал пост в твиттере, в котором раскритиковал тех, кто оскорбляет его партнёров по команде.

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Все комментарии
Spellman
Spellman
14 июля в 23:52
Проблема забугорных фанатов (да и наших тоже зачастую) что они в первую очередь когда хотят пожурить игрока, выругаться, начинают говорить вещи, выходящие за рамки игры. Оскорбления и правда расистские, называть человека обезьяной, черно*азым и всячески делать акцент на расе и есть расизм. Так что можно их пожурить за плохие пенальти, но скатываться до расистских шуток не стоит.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
14 июля в 09:28
Это потому что они черные. Вот же расист!!!
112910415
112910415
14 июля в 08:20
фигуры трудно разобрать, почему-то хвосты хорошо видно
Legend 6
Legend 6 ответ Байкал-38. (раскрыть)
14 июля в 06:49
Итальянцы главные расисты, обыграли негров.
Байкал-38.
Байкал-38.
14 июля в 04:27
99% чернокожих смотря на игру сб. Англии сразу поняли, что это расизм? Круто сказано!
протон1
протон1
14 июля в 02:50
ну что поделать. мы все сожалеем в глубине души. но любим все подшутить. удачи вам. как бы там не было мы все люди
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