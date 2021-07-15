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Игроки сборной Англии получили 12500 оскорбительных сообщений в соцсетях

15 июля 2021, 15:28

Футболистам сборной Англии прислали 12500 оскорбительных сообщений в соцсетях за время проведения Евро-2020.

Сообщения были написаны с 10 тысяч аккаунтов. Это эквивалентно 3% пользователей, писавших сообщения английским футболистам во время данного турнира.

Недавно легендарный футболист АПЛ решил удалиться из социальных сетей из-за расизма.

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Перевод с dailymail.co.uk
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LogvinovSerj
LogvinovSerj
15 июля в 20:10, ред.
Радуйтесь пенальти. Если бы Испания была, в чем она больше заслужила быть в финале нежели Италия, уже в первом тайме вылетили. И мяч бы трогали только на середине поля
4RT
4RT
15 июля в 20:09
А Российская сборная получала только благодарности судя по всему 😁
112910415
112910415
15 июля в 17:34
рекорд обновлён, несомненно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 июля в 17:26
У афронагличан все подсчитано, адвокаты наняты, судебные иски составляются. Скоро эта акция с одним коленом будет казаться детской шалостью. Поставят в коленно локтевую позу.
И хорошо если розгами будут наказывать, а не чем-то другим...
КЭТиК
КЭТиК
15 июля в 17:14
Это даже меньше, чем они заслужили пробитие пенальти.
Futurista
Futurista
15 июля в 16:44
Раньше люди на баррикады шли за убеждения рискуя жизнью...теперь удалился из соцсетей - все...борец с расизмом)...
протон1
протон1
15 июля в 16:28
лучше бы провели расследование как англосаксы пинают итальянских болельщиков.
Project Pandora
Project Pandora ответ Jeck Denielse (раскрыть)
15 июля в 16:26
Но судя по тому, что Дзюба не затыкается, ему всё очень даже нравится. Может он просто думает по своей тупости, что его так хвалят?
протон1
протон1
15 июля в 16:26
В связи с расизмом в адрес футболистов в Британии арестованы четыре человека
вот где расизм. еще помню как против россии топили англосаксы на 18 чм. с себя бы начали. становитесь теперь на две колени а толку то?
Project Pandora
Project Pandora
15 июля в 16:23
Приплюсуйте ещё одно от меня за липовый пенальти в полуфинале.
particular
particular
15 июля в 16:09
Дааа... Не в фавОре нынче Кейн и К... Зато, есть повод ненадолго отлипнуть от смартфонов, пока пАводок го@на не пойдёт на убыль..:))
Всея Руси вернулся
Всея Руси вернулся
15 июля в 15:54
Что то маловато, видимо большинство английских быдлофанов лежало обмочившимися в пьяной коме и писать было не в состоянии, аха-ха)
А вообще-то какая страна, такие фанаты и сборная.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
15 июля в 15:44
Это эквивалентно 3% пользователей, писавших сообщения английским футболистам во время данного турнира.

Черчесов получил оскорбительные сообщения от 99% пользователей, писавших о нем, и что дальше? Он бьется в истерике, что его оскорбляют по признаку лысости или усатости? Требует подать в суд на пользователей за лысизм? Он даже не читает эти соцсети, лол.
протон1
протон1
15 июля в 15:38
это так забавно каждый раз читать подобные новости, и вспоминать всю истерию англичан про "русских расистов" в преддверии ЧМ-18
протон1
протон1
15 июля в 15:37
надо посчитать сколько в россии получили по статистике на черчесова
311
311
15 июля в 15:37
Перекличка расистов окончена!)
протон1
протон1
15 июля в 15:36
а вставать на колени теперь какая реакция будет у болел? вроде в англии сами дже англосаксы были не довольны этой пиар акцией.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
15 июля в 15:33
Примерно столько же оскорблений сколько Дзюба получает в минуту....
Q-J-G
Q-J-G
15 июля в 15:29
Что заслужили, то и получили!
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