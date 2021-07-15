Игроки сборной Англии получили 12500 оскорбительных сообщений в соцсетях

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15 июля 2021, 15:28

Футболистам сборной Англии прислали 12500 оскорбительных сообщений в соцсетях за время проведения Евро-2020.

Сообщения были написаны с 10 тысяч аккаунтов. Это эквивалентно 3% пользователей, писавших сообщения английским футболистам во время данного турнира.