Игроки сборной Англии получили 12500 оскорбительных сообщений в соцсетях

Футболистам сборной Англии прислали 12500 оскорбительных сообщений в соцсетях за время проведения Евро-2020.
Сообщения были написаны с 10 тысяч аккаунтов. Это эквивалентно 3% пользователей, писавших сообщения английским футболистам во время данного турнира.
Недавно легендарный футболист АПЛ решил удалиться из социальных сетей из-за расизма.
И хорошо если розгами будут наказывать, а не чем-то другим...
И хорошо если розгами будут наказывать, а не чем-то другим...
вот где расизм. еще помню как против россии топили англосаксы на 18 чм. с себя бы начали. становитесь теперь на две колени а толку то?
вот где расизм. еще помню как против россии топили англосаксы на 18 чм. с себя бы начали. становитесь теперь на две колени а толку то?
А вообще-то какая страна, такие фанаты и сборная.
А вообще-то какая страна, такие фанаты и сборная.
Черчесов получил оскорбительные сообщения от 99% пользователей, писавших о нем, и что дальше? Он бьется в истерике, что его оскорбляют по признаку лысости или усатости? Требует подать в суд на пользователей за лысизм? Он даже не читает эти соцсети, лол.
Черчесов получил оскорбительные сообщения от 99% пользователей, писавших о нем, и что дальше? Он бьется в истерике, что его оскорбляют по признаку лысости или усатости? Требует подать в суд на пользователей за лысизм? Он даже не читает эти соцсети, лол.