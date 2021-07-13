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Кейн о расистских оскорблениях в соцсетях: «Такие фанаты Англии не нужны»

13 июля 2021, 05:59

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн опубликовал пост в твиттере, в котором поддержал своих партнёров по национальной команде после поражения от Италии (1:1, 2:3 — пен.) в финале Евро-2020. Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Бакайо Сака не реализовали свои попытки в послематчевой серии пенальти, после чего подверглись расистским оскорблениям в соцсетях.

Трое парней, которые блестяще выглядели на протяжении всего лета и имели смелость сделать шаг вперёд, и вызваться бить пенальти, когда ставки так высоки.

Они заслуживают поддержки, а не гнусных расистских оскорблений, которые получают с прошлой ночи. Если вы оскорбляете кого-то в соцсетях, вы не фанаты сборной Англии, нам такие болельщики не нужны.

Мэр Лондона Садик Хан, в свою очередь, предложил наказать тех, кто на почве расизма оскорбляет игроков сборной Англии. Поддержку английским футболистам также выразил один из главных талантов мирового футбола.

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Все комментарии
протон1
протон1
13 июля в 15:44
Нормально свели все к расизму. Вместо того, чтобы обсуждать их эпичный обсер на Уэмбли
Ravshan878
Ravshan878
13 июля в 14:55
Фанаты из Англии настоящий варвары и 14ки от природы. Только шасс Instagrame прочитал. Английские фанаты хотят переигровки.На нескольких порталах появились петиции. Козлы уверены,что Италия победила из за судейской ошибки. Вот настоящий козлы отпущены.
Все дело в эпизоде с участием Кьеллини и негрытёнок Саки. Болельщики считают что Джорджо заслуживал красной карточки.Вот что написано в одной из петиции:
Так.📃>.
Я лично ответил б так.
Давайте будем перигрывать,до тех пор,пока Россия из группы не выйдет!!!Пордон чуть не забыл. А почему эти козлы молчали когда судья не справедливо поставил липовый пенальти ворота Дании!!
STVA 1
STVA 1
13 июля в 11:19
Охота на ведьм продолжается! Это не лечится))

112910415
112910415
13 июля в 10:35
увы, стерильных фанатов не бывает
Союзник противников
Союзник противников
13 июля в 10:35
ПИжонили,семеня перед ударом,стараясь забить красиво и оригинально.Получилось смешно!
Промах Саутгейта
Промах Саутгейта
13 июля в 10:35
Зато нужны такие нападающие как кукареКейн - от группового этапа до финала только один гол и то с добивания, после нереализованного пенальти. Ахаха
minai
minai
13 июля в 08:42
Это всё Петров и Боширов.
Илья85
Илья85
13 июля в 08:34
Двое из этих трех парней почти нн играли ,на скамейке блестяще выглялели?)))
Василий 50
Василий 50
13 июля в 08:25
Тема негров уже надоела
CSKA2012
CSKA2012
13 июля в 07:53
Ой Кейн встань на колени и отсоси уже им.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
13 июля в 07:21
Уверен Кейн там думает наверное вот если бы не эти нигеры я бы выйграл хоть какой-то трофей.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
13 июля в 07:14
Кейн сам в душе расист а говорит для красноречия.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
13 июля в 06:46
Просто не тех негров взяли для серии пенальти:
Знатог
Знатог
13 июля в 06:07
Выигрывает команда, а проигрывают негры.
sir_Alex
sir_Alex
13 июля в 06:06
Встань на колено, Харри!
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