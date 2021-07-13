Кейн о расистских оскорблениях в соцсетях: «Такие фанаты Англии не нужны»

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13 июля 2021, 05:59

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии опубликовал пост в твиттере, в котором поддержал своих партнёров по национальной команде после поражения от Италии (1:1, 2:3 — пен.) в финале Евро-2020. , и не реализовали свои попытки в послематчевой серии пенальти, после чего подверглись расистским оскорблениям в соцсетях.

Трое парней, которые блестяще выглядели на протяжении всего лета и имели смелость сделать шаг вперёд, и вызваться бить пенальти, когда ставки так высоки. Они заслуживают поддержки, а не гнусных расистских оскорблений, которые получают с прошлой ночи. Если вы оскорбляете кого-то в соцсетях, вы не фанаты сборной Англии, нам такие болельщики не нужны.

Мэр Лондона Садик Хан, в свою очередь, предложил наказать тех, кто на почве расизма оскорбляет игроков сборной Англии. Поддержку английским футболистам также выразил один из главных талантов мирового футбола.