Кейн о расистских оскорблениях в соцсетях: «Такие фанаты Англии не нужны»

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн опубликовал пост в твиттере, в котором поддержал своих партнёров по национальной команде после поражения от Италии (1:1, 2:3 — пен.) в финале Евро-2020. Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Бакайо Сака не реализовали свои попытки в послематчевой серии пенальти, после чего подверглись расистским оскорблениям в соцсетях.
Трое парней, которые блестяще выглядели на протяжении всего лета и имели смелость сделать шаг вперёд, и вызваться бить пенальти, когда ставки так высоки.
Они заслуживают поддержки, а не гнусных расистских оскорблений, которые получают с прошлой ночи. Если вы оскорбляете кого-то в соцсетях, вы не фанаты сборной Англии, нам такие болельщики не нужны.
Мэр Лондона Садик Хан, в свою очередь, предложил наказать тех, кто на почве расизма оскорбляет игроков сборной Англии. Поддержку английским футболистам также выразил один из главных талантов мирового футбола.
Все дело в эпизоде с участием Кьеллини и негрытёнок Саки. Болельщики считают что Джорджо заслуживал красной карточки.Вот что написано в одной из петиции:
Так.📃>.
Я лично ответил б так.
Давайте будем перигрывать,до тех пор,пока Россия из группы не выйдет!!!Пордон чуть не забыл. А почему эти козлы молчали когда судья не справедливо поставил липовый пенальти ворота Дании!!
Все дело в эпизоде с участием Кьеллини и негрытёнок Саки. Болельщики считают что Джорджо заслуживал красной карточки.Вот что написано в одной из петиции:
Так.📃>.
Я лично ответил б так.
Давайте будем перигрывать,до тех пор,пока Россия из группы не выйдет!!!Пордон чуть не забыл. А почему эти козлы молчали когда судья не справедливо поставил липовый пенальти ворота Дании!!
https://www.youtube.com/watch?v=0mpoJh7eWjk